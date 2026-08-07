Les superstars du GOAT Ronaldo et Lionel Messi ont bien disputé la dernière Coupe du monde à 41 et 39 ans respectivement, mais ils ont toujours été des exceptions à la règle. Kane peut-il suivre leurs illustres traces et afficher une longévité similaire ?

Lorsque cette question a été posée à Waddle, en tenant compte d’un nouveau cycle de quatre ans, l’ancien international anglais, qui s’exprimait en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « La forme physique, c’est une grande qualité. Certains joueurs progressent, deviennent meilleurs en vieillissant. Pour certains, c’est plus simple. Pas plus simple, mais facile.

« On verra où en seront ses jambes dans deux ans, même à l’Euro. Les gens se poseront la question. L’avantage de Harry, c’est que c’est un garçon en forme, on le sait. Il ne dépend pas de sa vitesse. Il a une énorme intelligence de jeu.

« Parfois, on voit des joueurs dans les tournois et on se dit : “Ses jambes sont en train de le lâcher”. Je prends Ronaldo comme exemple. J’ai regardé le Portugal jouer à la Coupe du monde et, à mes yeux, ses jambes n’étaient plus au niveau pour ce football-là. Lionel Messi avait encore des éclairs de génie jusqu’à ce que le reste de ses coéquipiers décide d’essayer de mettre tout le monde dehors du pays.

« Donc je pense qu’il y a un moment où il faut vraiment se dire : “Oui, il peut encore jouer, et il peut encore jouer comme Messi le fait à Miami, à un bon niveau pour lui.” Vous savez, Ronaldo en Arabie saoudite peut encore tenir le coup. Et Harry, à un moment donné, en arrivera au point où l’on se dira que la Bundesliga va trop vite. Où aller ensuite ?

« La prochaine Coupe du monde, je pense que ce serait très compliqué pour lui d’y jouer. Je pense que certains de ces joueurs peuvent se dire : “Oui, je joue encore au football, mais ce niveau n’est plus le mien désormais, et j’en ai profité.” Je pense que certains de ces joueurs essaient de jouer trop longtemps et que ça ne leur rend pas service. Mais je suis sûr que Harry saura quand le moment sera venu de dire : “Non, je ne peux plus jouer pour l’Angleterre.” »