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« Un énorme défi » : Cristiano Ronaldo cité comme avertissement à Harry Kane pour la Coupe du monde 2030, alors que l’ex-international anglais Chris Waddle prédit son avenir en sélection
Buteuse entrée dans l’histoire et record de sélections avec l’Angleterre en vue
On s’attend à ce qu’après avoir conduit l’Angleterre, en tant que capitaine, à une troisième place lors de la Coupe du monde 2026, il joue un rôle de premier plan sur la route puis lors d’un Championnat d’Europe à domicile à l’été 2028.
D’ici là, Kane devrait encore entrer un peu plus dans l’histoire. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, avec 85 réalisations à son actif, et il n’est plus qu’à quatre sélections de rejoindre le record absolu de 125 apparitions détenu par Peter Shilton.
Thomas Tuchel continuera de compter sur le serial buteur du Bayern Munich pour apporter de l’inspiration offensive, avec peu d’options alternatives au poste de n°9, mais Kane, qui a récemment fêté ses 33 ans, ne pourra pas continuer éternellement.
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Kane peut-il imiter la longévité de Ronaldo et Messi ?
Les superstars du GOAT Ronaldo et Lionel Messi ont bien disputé la dernière Coupe du monde à 41 et 39 ans respectivement, mais ils ont toujours été des exceptions à la règle. Kane peut-il suivre leurs illustres traces et afficher une longévité similaire ?
Lorsque cette question a été posée à Waddle, en tenant compte d’un nouveau cycle de quatre ans, l’ancien international anglais, qui s’exprimait en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « La forme physique, c’est une grande qualité. Certains joueurs progressent, deviennent meilleurs en vieillissant. Pour certains, c’est plus simple. Pas plus simple, mais facile.
« On verra où en seront ses jambes dans deux ans, même à l’Euro. Les gens se poseront la question. L’avantage de Harry, c’est que c’est un garçon en forme, on le sait. Il ne dépend pas de sa vitesse. Il a une énorme intelligence de jeu.
« Parfois, on voit des joueurs dans les tournois et on se dit : “Ses jambes sont en train de le lâcher”. Je prends Ronaldo comme exemple. J’ai regardé le Portugal jouer à la Coupe du monde et, à mes yeux, ses jambes n’étaient plus au niveau pour ce football-là. Lionel Messi avait encore des éclairs de génie jusqu’à ce que le reste de ses coéquipiers décide d’essayer de mettre tout le monde dehors du pays.
« Donc je pense qu’il y a un moment où il faut vraiment se dire : “Oui, il peut encore jouer, et il peut encore jouer comme Messi le fait à Miami, à un bon niveau pour lui.” Vous savez, Ronaldo en Arabie saoudite peut encore tenir le coup. Et Harry, à un moment donné, en arrivera au point où l’on se dira que la Bundesliga va trop vite. Où aller ensuite ?
« La prochaine Coupe du monde, je pense que ce serait très compliqué pour lui d’y jouer. Je pense que certains de ces joueurs peuvent se dire : “Oui, je joue encore au football, mais ce niveau n’est plus le mien désormais, et j’en ai profité.” Je pense que certains de ces joueurs essaient de jouer trop longtemps et que ça ne leur rend pas service. Mais je suis sûr que Harry saura quand le moment sera venu de dire : “Non, je ne peux plus jouer pour l’Angleterre.” »
Kane représentera-t-il l’Angleterre à la Coupe du monde 2030 ?
Kane, qui a fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre en 2015, a déclaré, interrogé sur une possible participation à une quatrième Coupe du monde : « Je sors de la meilleure saison de ma carrière et je vais avoir 33 ans. C’est impossible à dire, quatre ans, c’est encore très loin.
« Je l’ai déjà dit, jouer pour l’Angleterre est ma plus grande ambition. Je me sens aussi bien que jamais. On verra. Je ne me fixe jamais de limite sur ce genre de choses. Tant que je serai performant comme je le suis aujourd’hui, je représenterai l’Angleterre. Mais quatre ans, c’est long. Je ne m’emballe pas. »
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Calendrier de l’Angleterre : l’Espagne au programme du prochain match de Ligue des nations
L’Angleterre laissera à Kane le soin de décider lui-même de son avenir, ce droit ayant été gagné grâce à ses exploits remarquables au fil des années. Il aura la possibilité de continuer à jouer aussi longtemps qu’il estimera être capable d’apporter une contribution décisive.
Un retour en club chez le champion d’Allemagne, le Bayern, avec le Ballon d’Or toujours au centre des discussions, interviendra avant que l’Angleterre n’ouvre sa nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA face au champion du monde espagnol le 26 septembre.
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