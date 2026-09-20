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« Un endroit où il est difficile de venir ! » : Andoni Iraola salue la solidité de Liverpool après la victoire âprement disputée de Bournemouth
Iraola revient sur son retour émouvant à la maison
Iraola a réussi son retour sur la côte sud puisque Liverpool a pris les trois points au terme d'une rencontre de Premier League très disputée. L'Espagnol, qui a mené Bournemouth à une qualification européenne historique avant de rejoindre Anfield cet été, a été chaleureusement accueilli par les supporters locaux, mais il est resté concentré sur sa mission.
S'exprimant au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Iraola a reconnu qu'il s'attendait à un test difficile contre son ancien club. « Je suis évidemment heureux du résultat parce que je sais que c'est un endroit difficile où venir », a expliqué l'entraîneur de Liverpool. Son équipe a eu du mal à trouver son rythme en début de match, Bournemouth se montrant menaçant par l'intermédiaire d'Evanilson, avant de finir par imposer sa domination.
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Les ajustements tactiques portent leurs fruits
Le match a été une rencontre en deux temps, Liverpool affichant un visage peu convaincant durant les premières minutes. Les visiteurs ont eu du mal à faire face au pressing haut de Bournemouth et n'ont pas réussi à conserver le ballon au milieu de terrain. « Nous avons mieux terminé la première période et nous avons été meilleurs en seconde période. C'était difficile pour nous [au début] », a noté Iraola. « En seconde période, nous avons bien mieux contrôlé le match et nous avons eu les occasions pour le tuer. Mais dans la première partie du match, nous ne gagnions pas les deuxièmes ballons et, quand ils jouent avec une telle intensité, il faut être à ce niveau. »
Malgré ces difficultés initiales, une course déterminée de Cody Gakpo a fini par désorganiser la défense de Bournemouth. Le centre du Néerlandais a semé le chaos dans la surface, permettant à Alexander Isak de conclure à bout portant pour inscrire son quatrième but de la saison. L'international suédois a célébré avec enthousiasme avec les supporters en déplacement, écopant au passage d'un carton jaune de Michael Oliver.
La solidité défensive reste essentielle
L’un des aspects les plus satisfaisants pour Iraola a été la capacité de Liverpool à tenir l’adversaire à distance pour un troisième match consécutif. Si Alisson Becker a été sollicité tôt dans la rencontre, l’arrière-garde est restée disciplinée pendant toute la seconde période. À propos de la défense, Iraola a déclaré : « Dans l’ensemble, en tant qu’équipe, c’est un troisième clean sheet d’affilée. Il y a encore des choses à améliorer, mais ils nous apportent de la solidité dans les moments où nous devons défendre. »
Ce résultat offre à Liverpool sa deuxième victoire en championnat de la saison, ce qui le propulse à la sixième place avec neuf points avant la trêve internationale. À l’inverse, Bournemouth reste englué près de la zone de relégation, en 17e position avec seulement trois points, à égalité avec Coventry.
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Les éloges pour Florian Wirtz
Iraola a également pris le temps d’évoquer la performance de Florian Wirtz, qui est monté en puissance après un début discret. Le meneur de jeu allemand a expédié au-dessus de la barre une tentative à bout portant en première période, avant que le drapeau de hors-jeu ne se lève, malgré des ralentis laissant penser qu’il était en réalité couvert, mais son influence a considérablement augmenté après la pause. « C’était un début lent, mais après la première phase, Florian nous a aidés à nous améliorer et je suis beaucoup plus satisfait de sa performance en seconde période », a noté Iraola.
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