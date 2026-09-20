Le match a été une rencontre en deux temps, Liverpool affichant un visage peu convaincant durant les premières minutes. Les visiteurs ont eu du mal à faire face au pressing haut de Bournemouth et n'ont pas réussi à conserver le ballon au milieu de terrain. « Nous avons mieux terminé la première période et nous avons été meilleurs en seconde période. C'était difficile pour nous [au début] », a noté Iraola. « En seconde période, nous avons bien mieux contrôlé le match et nous avons eu les occasions pour le tuer. Mais dans la première partie du match, nous ne gagnions pas les deuxièmes ballons et, quand ils jouent avec une telle intensité, il faut être à ce niveau. »

Malgré ces difficultés initiales, une course déterminée de Cody Gakpo a fini par désorganiser la défense de Bournemouth. Le centre du Néerlandais a semé le chaos dans la surface, permettant à Alexander Isak de conclure à bout portant pour inscrire son quatrième but de la saison. L'international suédois a célébré avec enthousiasme avec les supporters en déplacement, écopant au passage d'un carton jaune de Michael Oliver.