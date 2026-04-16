« Un échec intolérable » : Florentino Pérez a déclaré aux joueurs du Real Madrid qu’ils « n’avaient pas été à la hauteur des attentes » lors d’une visite dans les vestiaires après l’élimination en Ligue des champions

Le rapport souligne que l’une des principales sources de tension au sein de la direction est le faible apport des recrues estivales, malgré un coût élevé. Le Real Madrid a investi près de 180 millions d’euros dans quatre renforts clés : Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Alvaro Carreras et Dean Huijsen. Seul l’arrière droit anglais a été titularisé lors du match décisif à Munich, tandis que Mastantuono n’a fait qu’une brève apparition dans le temps additionnel et que Carreras et Huijsen sont restés sur le banc, ce qui interroge sur la stratégie de recrutement.

La situation autour de la jeune star brésilienne Endrick accentue encore ce sentiment d’agacement. Après avoir déboursé 60 millions d’euros pour s’attacher ses services, le club a finalement décidé de le prêter à l’Olympique lyonnais en janvier, sur décision de l’ancien entraîneur Xabi Alonso.