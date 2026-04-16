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« Un échec intolérable » : Florentino Pérez a déclaré aux joueurs du Real Madrid qu’ils « n’avaient pas été à la hauteur des attentes » lors d’une visite dans les vestiaires après l’élimination en Ligue des champions
Pérez nous ramène brutalement à la réalité
Au lendemain de la défaite à Munich, où le Real Madrid s'est incliné 4-3 lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions – quittant ainsi la compétition sur un score cumulé de 6-4 –, Pérez s'est rendu dans les vestiaires pour s'adresser directement à l'équipe, selon le Diario Sport. Après avoir salué l'engagement des joueurs, son ton a rapidement laissé place à une profonde déception. « J'apprécie vos efforts ce soir, mais cette saison a été une véritable déception pour tout le monde », aurait-il déclaré d'une voix grave, réunissant joueurs et staff. « Vous connaissez les exigences du maillot du Real Madrid. Une saison sans titre est un échec, car nous sommes le Real Madrid, mais deux saisons sans titre sont intolérables. »
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Les nouvelles recrues ne parviennent pas à s’imposer
Le rapport souligne que l’une des principales sources de tension au sein de la direction est le faible apport des recrues estivales, malgré un coût élevé. Le Real Madrid a investi près de 180 millions d’euros dans quatre renforts clés : Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Alvaro Carreras et Dean Huijsen. Seul l’arrière droit anglais a été titularisé lors du match décisif à Munich, tandis que Mastantuono n’a fait qu’une brève apparition dans le temps additionnel et que Carreras et Huijsen sont restés sur le banc, ce qui interroge sur la stratégie de recrutement.
La situation autour de la jeune star brésilienne Endrick accentue encore ce sentiment d’agacement. Après avoir déboursé 60 millions d’euros pour s’attacher ses services, le club a finalement décidé de le prêter à l’Olympique lyonnais en janvier, sur décision de l’ancien entraîneur Xabi Alonso.
L'avenir d'Arbeloa sur le banc reste incertain.
Si Álvaro Arbeloa conserve pour l’instant ses fonctions de coach, son avenir à long terme sur le banc madrilène semble compromis. Florentino Pérez souhaite maintenir l’ancien défenseur en poste jusqu’à la fin de la saison, une mesure interprétée comme un moyen de gagner du temps tandis que le club cherche un successeur permanent.
Partagée entre Xabi Alonso et Arbeloa, la saison en cours n’a pas permis au Real Madrid de retrouver le chemin des titres. Florentino Pérez déplore un manque d’identité, notamment après avoir aligné, pour la première fois de l’histoire du club, un onze de départ en Ligue des champions sans aucun joueur espagnol.
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Un appel à la dignité dans la dernière ligne droite
Avant de quitter le vestiaire, Florentino Pérez a lancé un ultime avertissement à son effectif : les six dernières journées de Liga doivent être abordées avec sérieux. Le président leur a demandé de « terminer cette saison au moins dans la dignité », alors que le Clásico tant attendu contre le FC Barcelone au Camp Nou approche le 10 mai. Même si les titres sont désormais hors de portée, le président a insisté sur la nécessité de maintenir l’exigence jusqu’au coup de sifflet final du 24 mai.
« Vous savez qu’être joueur du Real Madrid est un privilège pour tout footballeur et que chacun rêve de porter le maillot de notre club. Or, porter ce maillot implique une responsabilité, et beaucoup d’entre vous ne l’ont pas assumée. Vous n’avez pas été à la hauteur des exigences du club », a-t-il déclaré. Actuellement distancé de neuf points par le leader barcelonais, le Real préparera désormais son prochain match à domicile face à Alavés.