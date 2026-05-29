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Un doublé et c’est fini ! Un éventuel sacre en Premier League et en Ligue des champions incitera-t-il Mikel Arteta à prolonger son contrat à Arsenal, ou lui donnera-t-il plutôt l’envie d’imiter Arsène Wenger ?
Les trophées remportés par Arteta depuis son arrivée sur le banc d’Arsenal
Après les difficultés d’Unai Emery à succéder à l’emblématique Arsène Wenger, Mikel Arteta, alors adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, revient à l’Emirates Stadium en décembre 2019.
Malgré l’absence d’expérience en tant que manager principal, il s’est rapidement adapté à ce rôle exigeant et a mené le club vers la victoire en FA Cup 2020, puis en Community Shield la même année. Ce succès dans le match d’ouverture de la saison anglaise est resté son seul trophée au cours des cinq années suivantes.
Il a reconstruit Arsenal en candidat au titre, mettant fin à six années d’absence en Ligue des champions, mais les Gunners ont conclu trois exercices d’affilée à la deuxième place, derrière Manchester City puis Liverpool.
Les observateurs se sont alors interrogés sur la force mentale du groupe et sur la capacité d’Arteta à décrocher les plus grands titres. La réponse est finalement arrivée en 2025-2026 : un premier sacre national depuis les légendaires « Invincibles » de 2003-2004, suivi d’une finale de Coupe d’Europe où les Gunners défieront le Paris Saint-Germain samedi.
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Une double victoire pousserait-elle Arteta à reconsidérer ses options ?
Arsenal espère soulever ce trophée emblématique pour la première fois. Si tel était le cas, Arteta, dont le contrat actuel court jusqu’en 2027, songerait-il à relever de nouveaux défis ?
Interrogé sur le sujet, la légende des Gunners, en partenariat avec Spreadex Sports, a confié à GOAL : « Je ne suis pas de cet avis. Je pense au chemin qu’il a fait parcourir au club, aux difficultés rencontrées dès le départ, au soutien constant du club.
Je me souviens d’avoir discuté avec Edu et de la façon dont le club a tenu bon. Le fait qu’ils aient surmonté ces difficultés pour connaître le succès est ce que tout le monde retiendra.
« Il est toujours plus simple de changer d’entraîneur, mais lorsque le club fait preuve de fidélité, de confiance et met les moyens nécessaires, puis finit par remporter un titre, l’histoire devient bien plus belle et prouve que la stabilité et la foi dans le projet payent. »
Arteta parviendra-t-il à égaler la longévité de Wenger dans le nord de Londres ?
Le coprésident d’Arsenal, Josh Kroenke, a affirmé que la prolongation du contrat de Mikel Arteta constituait « une priorité absolue ». Le conseil d’administration et les supporters espèrent voir le technicien de 44 ans s’inspirer de l’héritage de Wenger pour s’imposer comme un véritable pilier sur le banc des Gunners.
Interrogé sur la possibilité pour Arteta d’égaler les 22 années passées par Wenger à la tête du club, Parlour – qui a évolué sous les ordres du Professeur – a ajouté : « Pourquoi ne le ferait-il pas, et pourquoi ne le feraient-ils pas ? La stabilité qu’il a apportée à Arsenal, et qui fait partie de l’ADN du club, leur a donné les bases nécessaires pour se battre et être des prétendants dans chaque compétition.
Cette constance impressionne depuis plusieurs saisons. L’arrivée du directeur sportif Andrea Berta a renforcé le groupe et fixé des objectifs clairs, preuve d’une gestion rigoureuse que le club doit désormais poursuivre. »
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Un titre historique de la Ligue des champions est en jeu en Hongrie.
Arteta a constamment détourné l’attention de ses projets d’avenir, alors qu’Arsenal est toujours en course pour remporter des trophées prestigieux. Il a répété à plusieurs reprises que ce sujet ne serait abordé qu’une fois la saison mémorable terminée.
Ce rendez-vous interviendra après la finale face au PSG à Budapest, et l’espoir est que les festivités hongroises – marquées par de nouveaux records – soient suivies d’autres bonnes nouvelles concernant son contrat avant l’ouverture du prochain mercato.