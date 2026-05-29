Après les difficultés d’Unai Emery à succéder à l’emblématique Arsène Wenger, Mikel Arteta, alors adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, revient à l’Emirates Stadium en décembre 2019.

Malgré l’absence d’expérience en tant que manager principal, il s’est rapidement adapté à ce rôle exigeant et a mené le club vers la victoire en FA Cup 2020, puis en Community Shield la même année. Ce succès dans le match d’ouverture de la saison anglaise est resté son seul trophée au cours des cinq années suivantes.

Il a reconstruit Arsenal en candidat au titre, mettant fin à six années d’absence en Ligue des champions, mais les Gunners ont conclu trois exercices d’affilée à la deuxième place, derrière Manchester City puis Liverpool.

Les observateurs se sont alors interrogés sur la force mentale du groupe et sur la capacité d’Arteta à décrocher les plus grands titres. La réponse est finalement arrivée en 2025-2026 : un premier sacre national depuis les légendaires « Invincibles » de 2003-2004, suivi d’une finale de Coupe d’Europe où les Gunners défieront le Paris Saint-Germain samedi.