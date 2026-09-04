Un doublé d’Isak offre à Liverpool sa première victoire en Premier League, tandis que Barcola fait ses débuts avec les Reds

Isak a signé sa prestation la plus dévastatrice depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Newcastle United, dans le cadre d’un transfert record en Grande-Bretagne de 125 M£ il y a 12 mois. L’international suédois est apparu tranchant dès le coup d’envoi, faisant taire les critiques qui remettaient en cause son impact depuis son transfert très médiatisé à Anfield. En battant Kjell Scherpen à deux reprises dans les neuf premières minutes, l’attaquant a pratiquement mis fin au suspense avant même que les hôtes, tout juste promus, ne puissent trouver leurs repères dans le match.

La victoire dans le Suffolk a aussi marqué une étape importante pour Andoni Iraola, en lui offrant son premier succès à la tête de Liverpool. En prenant les trois points, Iraola a évité de devenir le premier entraîneur du club depuis Brendan Rodgers à ne remporter aucun de ses trois premiers matches de Premier League.