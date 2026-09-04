Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-ENG-PR-IPSWICH-LIVERPOOLAFP
Khaled Mahmoud

Traduit par

Un doublé d’Isak offre à Liverpool sa première victoire en Premier League, tandis que Barcola fait ses débuts avec les Reds

A. Isak
Liverpool
Ipswich vs Liverpool
Ipswich
Premier League
B. Barcola

Liverpool a enfin décroché sa première victoire de la saison de Premier League avec un succès net 2-0 à Portman Road, en venant à bout d’Ipswich Town après deux matches nuls consécutifs lors de ses deux premières rencontres. Alexander Isak a été l’homme du match, signant une première période dévastatrice qui a justifié son prix record et donné le ton d’un après-midi dominé de la tête et des épaules dans le Suffolk.

  • Isak trouve son rythme avec un style record

    Isak a signé sa prestation la plus dévastatrice depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Newcastle United, dans le cadre d’un transfert record en Grande-Bretagne de 125 M£ il y a 12 mois. L’international suédois est apparu tranchant dès le coup d’envoi, faisant taire les critiques qui remettaient en cause son impact depuis son transfert très médiatisé à Anfield. En battant Kjell Scherpen à deux reprises dans les neuf premières minutes, l’attaquant a pratiquement mis fin au suspense avant même que les hôtes, tout juste promus, ne puissent trouver leurs repères dans le match.

    La victoire dans le Suffolk a aussi marqué une étape importante pour Andoni Iraola, en lui offrant son premier succès à la tête de Liverpool. En prenant les trois points, Iraola a évité de devenir le premier entraîneur du club depuis Brendan Rodgers à ne remporter aucun de ses trois premiers matches de Premier League.

    • Publicité
  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    L’association Gakpo-Isak s’avère létale

    Liverpool a ouvert le score au bout de six minutes lorsque Isak a ajusté Scherpen d’une frappe à son premier poteau après une passe incisive de Cody Gakpo. C’était un moment notable pour Liverpool, qui prenait l’avantage pour la première fois dans un match de Premier League cette saison après avoir été mené lors de ses nuls inauguraux contre Nottingham Forest et Newcastle.

    À peine trois minutes plus tard, le duo dynamique a de nouveau combiné pour doubler l’avantage des visiteurs et stupéfier le public de Portman Road. Ce service précis était la troisième fois cette saison que Gakpo, qui a été lié à un transfert estival vers Manchester City, servait l’attaquant suédois en Premier League.

  • Araujo reste ferme sur sa première titularisation complète

    Si le secteur offensif a attiré l’attention, l’arrière-garde de Liverpool a été tout aussi cruciale pour préserver le clean sheet. Les hôtes ont été tout près de réduire l’écart à la demi-heure de jeu, mais Ronald Araujo a sorti un tacle salvateur sur sa première titularisation complète afin d’empêcher Daizen Maeda de marquer au second poteau.

    Isak a ensuite été privé d’un triplé peu avant la pause, lorsque l’arbitre assistant a signalé un hors-jeu après sa reprise sur le centre à ras de terre de Florian Wirtz. Malgré ce but refusé, Liverpool a conservé une maîtrise totale de la rencontre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Barcola s’incline alors que Liverpool se projette vers l’avenir

    Les supporters de Liverpool ont eu une raison supplémentaire de se réjouir dans les 25 dernières minutes avec les débuts de la nouvelle recrue Bradley Barcola. L’attaquant français, qui a bouclé lundi un transfert de 123 M£ en provenance du Paris Saint-Germain, est entré en jeu sous les chaleureux applaudissements des supporters visiteurs.

    Ce résultat permet à Liverpool de remonter à la cinquième place du classement de Premier League avec cinq points, tandis qu’Ipswich reste 13e avec trois points. Liverpool va désormais se tourner vers l’Europe avec un match contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mercredi, avant de retrouver le championnat face à Fulham à Anfield le 12 septembre.

Ligue des Champions
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Ipswich crest
Ipswich
IPS