AFP
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Un doublé d’Isak offre à Liverpool sa première victoire en Premier League, tandis que Barcola fait ses débuts avec les Reds
Isak trouve son rythme avec un style record
Isak a signé sa prestation la plus dévastatrice depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Newcastle United, dans le cadre d’un transfert record en Grande-Bretagne de 125 M£ il y a 12 mois. L’international suédois est apparu tranchant dès le coup d’envoi, faisant taire les critiques qui remettaient en cause son impact depuis son transfert très médiatisé à Anfield. En battant Kjell Scherpen à deux reprises dans les neuf premières minutes, l’attaquant a pratiquement mis fin au suspense avant même que les hôtes, tout juste promus, ne puissent trouver leurs repères dans le match.
La victoire dans le Suffolk a aussi marqué une étape importante pour Andoni Iraola, en lui offrant son premier succès à la tête de Liverpool. En prenant les trois points, Iraola a évité de devenir le premier entraîneur du club depuis Brendan Rodgers à ne remporter aucun de ses trois premiers matches de Premier League.
- Getty Images Sport
L’association Gakpo-Isak s’avère létale
Liverpool a ouvert le score au bout de six minutes lorsque Isak a ajusté Scherpen d’une frappe à son premier poteau après une passe incisive de Cody Gakpo. C’était un moment notable pour Liverpool, qui prenait l’avantage pour la première fois dans un match de Premier League cette saison après avoir été mené lors de ses nuls inauguraux contre Nottingham Forest et Newcastle.
À peine trois minutes plus tard, le duo dynamique a de nouveau combiné pour doubler l’avantage des visiteurs et stupéfier le public de Portman Road. Ce service précis était la troisième fois cette saison que Gakpo, qui a été lié à un transfert estival vers Manchester City, servait l’attaquant suédois en Premier League.
Araujo reste ferme sur sa première titularisation complète
Si le secteur offensif a attiré l’attention, l’arrière-garde de Liverpool a été tout aussi cruciale pour préserver le clean sheet. Les hôtes ont été tout près de réduire l’écart à la demi-heure de jeu, mais Ronald Araujo a sorti un tacle salvateur sur sa première titularisation complète afin d’empêcher Daizen Maeda de marquer au second poteau.
Isak a ensuite été privé d’un triplé peu avant la pause, lorsque l’arbitre assistant a signalé un hors-jeu après sa reprise sur le centre à ras de terre de Florian Wirtz. Malgré ce but refusé, Liverpool a conservé une maîtrise totale de la rencontre.
- Getty Images Sport
Barcola s’incline alors que Liverpool se projette vers l’avenir
Les supporters de Liverpool ont eu une raison supplémentaire de se réjouir dans les 25 dernières minutes avec les débuts de la nouvelle recrue Bradley Barcola. L’attaquant français, qui a bouclé lundi un transfert de 123 M£ en provenance du Paris Saint-Germain, est entré en jeu sous les chaleureux applaudissements des supporters visiteurs.
Ce résultat permet à Liverpool de remonter à la cinquième place du classement de Premier League avec cinq points, tandis qu’Ipswich reste 13e avec trois points. Liverpool va désormais se tourner vers l’Europe avec un match contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mercredi, avant de retrouver le championnat face à Fulham à Anfield le 12 septembre.
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