Manchester City a dominé le match d’entrée, dans le prolongement de sa belle forme sur la scène nationale après trois victoires consécutives en Premier League. Le jeune Ayyoub Bouaddi a impressionné pour sa première titularisation chez les seniors du club au milieu de terrain.

Le gardien de Porto, Diogo Costa, a évité une défaite plus lourde grâce à une série d’excellents arrêts en première période. L’international portugais a repoussé à deux reprises Haaland grâce à de superbes réflexes, tout en détournant des tentatives de Phil Foden et Antoine Semenyo.

Malgré les efforts héroïques de Costa, Porto a eu du mal à se montrer dangereusement de manière régulière face à la défense de Manchester City. L’équipe hôte n’a pas cadré le moindre tir pendant les 45 premières minutes, totalement dominées par les visiteurs.