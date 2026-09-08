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Un doublé d’Erling Haaland offre la victoire à Manchester City contre Porto en Ligue des champions
Le doublé de Haaland assure la victoire à Porto
Haaland a inscrit un doublé alors que Manchester City a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire tranquille contre Porto. L’attaquant norvégien a confirmé son but victorieux du week-end contre Coventry en livrant une nouvelle performance décisive. Il a ouvert le score d’une tête bien placée avant de marquer tranquillement son deuxième but de la soirée. Ce doublé porte son impressionnant total à 36 buts en Ligue des champions en seulement 40 apparitions avec City.
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Les hommes de Maresca maîtrisent leur entrée en lice européenne
Manchester City a dominé le match d’entrée, dans le prolongement de sa belle forme sur la scène nationale après trois victoires consécutives en Premier League. Le jeune Ayyoub Bouaddi a impressionné pour sa première titularisation chez les seniors du club au milieu de terrain.
Le gardien de Porto, Diogo Costa, a évité une défaite plus lourde grâce à une série d’excellents arrêts en première période. L’international portugais a repoussé à deux reprises Haaland grâce à de superbes réflexes, tout en détournant des tentatives de Phil Foden et Antoine Semenyo.
Malgré les efforts héroïques de Costa, Porto a eu du mal à se montrer dangereusement de manière régulière face à la défense de Manchester City. L’équipe hôte n’a pas cadré le moindre tir pendant les 45 premières minutes, totalement dominées par les visiteurs.
Porto peine face aux équipes anglaises
L’équipe de Porto de Francesco Farioli abordait cette rencontre en excellente forme sur la scène nationale, après avoir remporté ses cinq matches de championnat du Portugal cette saison. Cependant, le passage à une opposition européenne s’est avéré bien plus compliqué.
Les hôtes se sont créé peu d’occasions, Alan Varela voyant sa tentative enroulée passer de peu à côté et William Gomes manquant le cadre. Le gardien de City, Gianluigi Donnarumma, a finalement passé une soirée tranquille, terminant le match sans avoir été sollicité.
Cette défaite prolonge le mauvais bilan historique de Porto face aux équipes anglaises en Europe. Le champion d’Europe 2004 n’a désormais remporté que deux de ses 17 derniers matches contre des adversaires anglais.
- AFP
Le derby de Manchester attend les Cityzens victorieux
Après avoir déjà été éliminé par le Real Madrid lors de chacune des trois dernières saisons, City cherche à aller au bout cette fois encore. Le club vise à soulever le trophée de la Ligue des champions pour la première fois depuis sa saison du triplé en 2023.
L’attention se porte désormais de nouveau sur les échéances nationales pour les deux équipes après leurs engagements européens en milieu de semaine. Manchester City disputera un derby de Manchester crucial contre son rival Manchester United en Premier League. De son côté, Porto cherchera à rebondir après sa déception européenne lors de son retour en Liga Portugal face à Casa Pia.
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