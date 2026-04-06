Un double champion avec Manchester United rejoint un club amateur qui regorge de légendes de la Premier League

Valencia, célèbre pour avoir occupé le flanc droit à Old Trafford pendant une décennie, avait initialement mis un terme à sa carrière professionnelle en mai 2021, après des passages au LDU Quito et à Querétaro. Cependant, l'attrait de la Premier Division de la Cheshire Vets League s'est apparemment avéré trop fort pour l'icône équatorienne.

À 40 ans, il est une légende à Manchester, où il était arrivé en provenance de Wigan Athletic en 2009 pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo. Il est finalement passé du statut d’ailier fulgurant à celui de l’un des arrières droits les plus fiables du championnat, décrochant le brassard de capitaine et totalisant plus de 330 apparitions. Aujourd'hui, Valencia revient dans le Nord-Ouest pour rejoindre une équipe qui est en passe de devenir la formation de vétérans la plus en vue du pays. Wythenshawe a confirmé la nouvelle dimanche soir, marquant ainsi un retour sensationnel à la compétition pour celui qui avait précédemment porté le brassard de capitaine à United sous les ordres de José Mourinho.