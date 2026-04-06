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Un double champion avec Manchester United rejoint un club amateur qui regorge de légendes de la Premier League
Le retour d'une légende des Red Devils
Valencia, célèbre pour avoir occupé le flanc droit à Old Trafford pendant une décennie, avait initialement mis un terme à sa carrière professionnelle en mai 2021, après des passages au LDU Quito et à Querétaro. Cependant, l'attrait de la Premier Division de la Cheshire Vets League s'est apparemment avéré trop fort pour l'icône équatorienne.
À 40 ans, il est une légende à Manchester, où il était arrivé en provenance de Wigan Athletic en 2009 pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo. Il est finalement passé du statut d’ailier fulgurant à celui de l’un des arrières droits les plus fiables du championnat, décrochant le brassard de capitaine et totalisant plus de 330 apparitions. Aujourd'hui, Valencia revient dans le Nord-Ouest pour rejoindre une équipe qui est en passe de devenir la formation de vétérans la plus en vue du pays. Wythenshawe a confirmé la nouvelle dimanche soir, marquant ainsi un retour sensationnel à la compétition pour celui qui avait précédemment porté le brassard de capitaine à United sous les ordres de José Mourinho.
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Une équipe composée de héros cultes de la Premier League
Valencia est loin d’être le seul nom célèbre dans le vestiaire de Wythenshawe. Cette équipe de vétérans s’est constitué un effectif impressionnant, comptant une longue liste de héros cultes de la Premier League. Parmi ses nouveaux coéquipiers figurent l’ancien international anglais Emile Heskey et Danny Drinkwater, lui aussi vainqueur de la Premier League, ainsi que le créatif Stephen Ireland et les piliers de la défense Joleon Lescott et Nedum Onuoha. Mais le palmarès ne s'arrête pas là, puisque des joueurs tels que Marc Albrighton, Jefferson Montero et Cameron Jerome figurent également dans une équipe conçue pour dominer le circuit des vétérans. Il s'agit d'un concentré de talents sans précédent pour le football local, transformant chaque match de Wythenshawe en un événement prestigieux pour les spectateurs locaux qui ont grandi en regardant ces joueurs.
En tête de la Ligue des vétérans du Cheshire
Sans surprise, cette approche digne des « Galacticos » dans le championnat amateur a donné des résultats terrifiants pour les adversaires. Les Wythenshawe Vets affichent actuellement un bilan parfait avec sept victoires cette saison, occupant confortablement la tête de leur division. Leur domination est peut-être le mieux illustrée par une différence de buts stupéfiante de 54, menée par le prolifique Papiss Cissé. L'ancien buteur de Newcastle United est en grande forme, ayant notamment réussi un double triplé lors de la victoire écrasante 11-0 contre Liverpool South en novembre dernier. Cissé a déjà inscrit 19 buts en seulement trois apparitions cette saison, selon talkSPORT. L'équipe s'est également employée à remplir son palmarès, remportant à la fois la Lancashire FA Veterans Cup et la Manchester FA Veterans Cup grâce à des victoires avec un score fleuve en mars.
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L'héritage durable de Valence au sein de Manchester United
Alors qu’il entame ce nouveau chapitre, les exploits de Valencia au plus haut niveau restent une référence pour tout arrière latéral moderne. Au cours de ses dix années passées à United, il a remporté neuf trophées, dont deux titres de Premier League, la FA Cup et l'Europa League. Son talent individuel a également été reconnu par ses pairs, puisqu'il a remporté deux fois le titre de Joueur de l'année élu par ses coéquipiers et qu'il a été sélectionné dans l'Équipe de l'année 2009-2010 de la PFA.
Depuis qu’il a quitté Old Trafford en 2019, Valencia a maintenu ses liens avec le club en jouant pour l’équipe des Manchester United Legends. Son transfert à Wythenshawe lui permet de rester dans la ville qu’il considère comme son foyer tout en jouant aux côtés de plusieurs anciens adversaires.