« Un dossier qui donne du fil à retordre » : Lothar Matthäus avance une hypothèse controversée sur le salaire éventuel de Jürgen Klopp à la DFB

Interrogé dans l’émission « Lothar legt los » sur Bild, Lothar Matthäus a estimé que le futur sélectionneur allemand ne percevra pas le même salaire que Julian Nagelsmann : « Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes. Klopp n’ira pas à la DFB pour le salaire annuel qu’il touche au RB. »

Nagelsmann, qui a annoncé vendredi sa démission, touche environ sept millions d’euros par an. Pour Klopp, le successeur souhaité, il faudrait donc débourser une somme nettement plus élevée. « C’est un ensemble de conditions qui donne des maux de tête – surtout aux responsables de la DFB », a déclaré Matthäus. Il part du principe « que Jürgen Klopp connaît sa valeur sur le marché. Et là, impossible d’envisager un salaire annuel à un chiffre en millions. »

Nul ne sait précisément combien Klopp perçoit chez Red Bull en tant que Global Head of Soccer : les estimations oscillent fortement d’une source à l’autre, mais se situeraient entre 8 et 15 millions d’euros. À titre de comparaison, son salaire annuel chez Liverpool s’élevait à 18 millions d’euros lors de ses derniers mois.