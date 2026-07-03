L’ancien capitaine de l’équipe nationale allemande a rappelé qu’en cas de recrutement de Klopp, la Fédération devrait non seulement s’acquitter d’une indemnité envers Red Bull, mais aussi assumer un salaire nettement supérieur à celui de l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann (38 ans).
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« Un dossier qui donne du fil à retordre » : Lothar Matthäus avance une hypothèse controversée sur le salaire éventuel de Jürgen Klopp à la DFB
Interrogé dans l’émission « Lothar legt los » sur Bild, Lothar Matthäus a estimé que le futur sélectionneur allemand ne percevra pas le même salaire que Julian Nagelsmann : « Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes. Klopp n’ira pas à la DFB pour le salaire annuel qu’il touche au RB. »
Nagelsmann, qui a annoncé vendredi sa démission, touche environ sept millions d’euros par an. Pour Klopp, le successeur souhaité, il faudrait donc débourser une somme nettement plus élevée. « C’est un ensemble de conditions qui donne des maux de tête – surtout aux responsables de la DFB », a déclaré Matthäus. Il part du principe « que Jürgen Klopp connaît sa valeur sur le marché. Et là, impossible d’envisager un salaire annuel à un chiffre en millions. »
Nul ne sait précisément combien Klopp perçoit chez Red Bull en tant que Global Head of Soccer : les estimations oscillent fortement d’une source à l’autre, mais se situeraient entre 8 et 15 millions d’euros. À titre de comparaison, son salaire annuel chez Liverpool s’élevait à 18 millions d’euros lors de ses derniers mois.
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Jürgen Klopp est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2029.
Sous contrat avec le fabricant autrichien de boissons gazeuses jusqu’en 2029, Jürgen Klopp ne disposerait pas de clause de résiliation écrite, seulement d’un accord verbal. Pour le recruter, la DFB devra donc d’abord négocier avec la direction de Red Bull, et notamment avec le directeur sportif Oliver Mintzlaff (50 ans).
Selon Bild, ces discussions s’annoncent complexes : le transfert de Klopp ne serait « rien d’une simple formalité ». Red Bull réclamerait vraisemblablement une indemnité de l’ordre de quelques millions d’euros, ce qui constituerait une première pour la DFB, jamais contrainte de payer pour un sélectionneur.
Malgré cet obstacle financier, plusieurs indicateurs pointent vers l’arrivée de l’ancien coach du Borussia Dortmund. Son arrivée à la tête d’une sélection en berne serait « aussi sûre que deux et deux font quatre », assure un « dirigeant influent d’un grand club de Bundesliga » cité par le Spiegel.
Nagelsmann a officiellement ouvert la voie à Klopp en annonçant son départ vendredi. Le DFB a réagi : « Pour la succession, la direction du DFB va désormais s’entretenir avec Jürgen Klopp. Il a déjà marqué son intérêt pour le poste. » Ses adjoints ainsi que le directeur sportif Andreas Rettig quittent également leurs fonctions.
Les différentes étapes de la carrière de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur principal
Période Club 2001-2008 FSV Mayence 05 2008-2015 Borussia Dortmund 2015 – 2024 FC Liverpool
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