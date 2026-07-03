Interrogé dans l’émission « Lothar legt los » sur Bild, Matthäus a tranché : « Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes. Klopp ne rejoindra pas la DFB pour le salaire annuel qu’il perçoit à Leipzig. »

Nagelsmann, qui, selon plusieurs sources concordantes, serait sur le point de démissionner, perçoit environ sept millions d’euros par an. Pour attirer Klopp, le successeur souhaité, il faudrait donc débourser une somme nettement plus élevée. « C’est un package global qui donne des maux de tête – surtout aux responsables de la DFB », a déclaré Matthäus. Il part du principe « que Jürgen Klopp connaît sa valeur sur le marché. Et dans ce cas, on ne peut pas parler d’un salaire annuel à un chiffre en millions. »

Son salaire chez Red Bull, où il occupe le poste de Global Head of Soccer, reste inconnu : les estimations oscillent fortement, de 8 à 15 millions d’euros annuels. À titre de comparaison, il percevait 18 millions d’euros par an lors de ses dernières années à Liverpool.