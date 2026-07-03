L'ancien capitaine de l'équipe nationale allemande a rappelé qu'en cas de recrutement de Klopp, la Fédération devrait non seulement s'acquitter d'une indemnité envers Red Bull, mais aussi assumer un salaire nettement supérieur à celui de l'actuel sélectionneur Julian Nagelsmann (38 ans).
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« Un dossier qui donne des maux de tête » : Lothar Matthäus avance une hypothèse controversée sur le salaire éventuel de Jürgen Klopp à la DFB
Interrogé dans l’émission « Lothar legt los » sur Bild, Matthäus a tranché : « Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes. Klopp ne rejoindra pas la DFB pour le salaire annuel qu’il perçoit à Leipzig. »
Nagelsmann, qui, selon plusieurs sources concordantes, serait sur le point de démissionner, perçoit environ sept millions d’euros par an. Pour attirer Klopp, le successeur souhaité, il faudrait donc débourser une somme nettement plus élevée. « C’est un package global qui donne des maux de tête – surtout aux responsables de la DFB », a déclaré Matthäus. Il part du principe « que Jürgen Klopp connaît sa valeur sur le marché. Et dans ce cas, on ne peut pas parler d’un salaire annuel à un chiffre en millions. »
Son salaire chez Red Bull, où il occupe le poste de Global Head of Soccer, reste inconnu : les estimations oscillent fortement, de 8 à 15 millions d’euros annuels. À titre de comparaison, il percevait 18 millions d’euros par an lors de ses dernières années à Liverpool.
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Jürgen Klopp est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2029.
Sous contrat avec le fabricant autrichien de boissons gazeuses jusqu’en 2029, Jürgen Klopp ne disposerait pas de clause de résiliation écrite, seulement d’un accord verbal. Pour le recruter, la DFB devra donc d’abord négocier avec la direction de Red Bull, et notamment avec le directeur sportif Oliver Mintzlaff (50 ans).
Selon Bild, ces discussions s’annoncent complexes : le transfert de Klopp ne serait « rien de moins qu’une formalité ». Red Bull réclamerait vraisemblablement une indemnité de l’ordre de quelques millions d’euros, ce qui constituerait une première pour la DFB, jamais contrainte de payer pour un sélectionneur.
Malgré cet obstacle financier, plusieurs indicateurs laissent présager l’arrivée de l’ancien coach de Liverpool. Le fait qu’il reprenne les rênes d’une équipe nationale en difficulté serait « aussi sûr que deux et deux font quatre », assure le Spiegel, citant un « dirigeant influent d’un grand club de Bundesliga ».
Pour l’instant, Nagelsmann est toujours en poste à la DFB. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien coach du Bayern Munich aurait accepté de franchir le « pont d’or » que la direction de la fédération lui a tendu après le fiasco de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nagelsmann partirait donc de sa propre volonté, évitant ainsi un licenciement pur et simple. Il percevrait une indemnité de sept millions d’euros, son contrat courant encore jusqu’en 2028.
Les différentes étapes de la carrière de Jürgen Klopp sur les bancs de touche
Période Club 2001-2008 FSV Mayence 05 2008-2015 Borussia Dortmund 2015 – 2024 Liverpool FC
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