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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

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Un don de plusieurs millions empêche une première dans l’histoire de la DFB ! Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

Coupe du monde
Allemagne
J. Klopp
J. Nagelsmann

L’Allemagne a un nouveau sélectionneur : comme l’a annoncé la DFB lors d’une conférence de presse vendredi, Jürgen Klopp est dès à présent le sélectionneur de l’équipe nationale allemande.

À 59 ans, il succède à Julian Nagelsmann, qui avait démissionné quelques jours après l’élimination décevante à la Coupe du monde en seizième de finale contre le Paraguay (4-5 t.a.b.) . Klopp signe un contrat avec la sélection allemande jusqu’en 2030.

« Jürgen et nous avons eu des discussions très approfondies. Il était notre solution privilégiée depuis le début. Il déborde d’énergie et a très envie », a déclaré le président de la DFB, Bernd Neuendorf.

« C’est un grand honneur d’être assis ici. L’équipe nationale », a déclaré le nouveau sélectionneur lors de sa présentation, « peut nous unir, nous les Allemands, comme presque rien d’autre. C’est précisément ce qui rend cette mission si spéciale à mes yeux. »

Il abordera sa grande mission « avec humilité et patience » - et avec un objectif clair : « Développer une équipe qui se bat les uns pour les autres, qui prend du plaisir à jouer au football et derrière laquelle les gens de notre pays peuvent se rassembler avec une pleine conviction. »

  • La résiliation du contrat de Klopp en tant que patron du football de Red Bull jusqu’en 2029 était auparavant considérée comme le principal obstacle à surmonter sur la route vers le poste de sélectionneur. Dans le même temps, la question d’une indemnité de plusieurs millions a été écartée, si bien que la DFB a pu éviter une première historique, à savoir payer pour la toute première fois une indemnité de transfert pour un sélectionneur.

    Et Klopp ne restera pas non plus chez Red Bull en tant qu’ambassadeur de la marque ou conseiller, ce sur quoi des spéculations avaient d’abord porté. La DFB a confirmé un don d’un million d’euros à la fondation du groupe « Wings for Life », qui utilisera à son tour cet argent pour soutenir la recherche médicale sur la moelle épinière. En outre, trois matches internationaux auront lieu à Leipzig d’ici 2030.

    Red Bull a donc finalement laissé Klopp rejoindre la DFB assez facilement, ce qui s’explique en partie aussi par le fait que le géant des boissons peut ainsi redorer quelque peu son image publique parfois compliquée.

    Déjà autour de la finale de la Coupe du monde, qu’il a accompagnée en tant que consultant pour MagentaTV, Klopp avait confirmé avoir trouvé un accord « très généreux » avec Red Bull, afin de pouvoir prendre congé en direction de l’équipe d’Allemagne.

    Les inquiétudes du recordman des sélections Lothar Matthäus au sujet du salaire de Klopp ne devraient toutefois apparemment pas se confirmer. Selon Bild Klopp ne devrait toucher que « minimalement plus » que son prédécesseur Julian Nagelsmann par an (sept millions d’euros).

    Matthäus avait auparavant parlé d’un « package global financier qui donne mal à la tête ». Son contrat avec adidas (la DFB va passer chez Nike) ne poserait pas non plus de problème, puisqu’il expirera après la Coupe du monde.

    Avec l’homme de 59 ans, ses compagnons de route de longue date Peter Krawietz et Pepijn Lijnders ainsi que l’ancien international Sven Bender vont eux aussi rejoindre la DFB comme entraîneurs adjoints. Bender n’avait résilié son contrat avec le club de Regionalliga SpVgg Unterhaching qu’au début du mois de juillet, après deux ans. Le joueur de 37 ans a évolué pendant six ans au Borussia Dortmund sous Klopp, avec lequel il a été deux fois champion d’Allemagne et une fois vainqueur de la Coupe.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Équipe d’Allemagne : Jürgen Klopp était déjà considéré comme le successeur idéal de Joachim Löw et Hansi Flick

    Dès lors que le départ de Nagelsmann s’est dessiné de plus en plus clairement, juste après l’élimination précoce à la Coupe du monde 2026, Klopp a rapidement été considéré comme le principal candidat à la succession du technicien de 38 ans. Dans le cadre de l’annonce du retrait de Nagelsmann début juillet, la DFB avait déjà indiqué avoir engagé des discussions avec Klopp.

    Pour Klopp, qui travaillait pendant la Coupe du monde comme consultant TV pour MagentaTV et avait déjà fait les gros titres en tant que « sélectionneur fantôme », il s’agit du premier poste d’entraîneur depuis son départ du Liverpool FC à l’été 2024. Après près de neuf ans, il avait alors quitté le club phare anglais et s’était d’abord accordé une pause.

    Klopp avait ensuite laissé planer à plusieurs reprises le doute sur un éventuel retour au métier d’entraîneur. À la place, il a rejoint Red Bull début 2025 en tant que Head of Global Soccer, ce qui l’a notamment amené à être impliqué auprès du RB Leipzig.

    Déjà au moment du retrait de Joachim Löw après l’Euro 2021 ainsi que lors de l’éviction de Hansi Flick en septembre 2023, Klopp était généralement considéré comme le successeur idéal et a régulièrement été associé au poste de sélectionneur. Mais comme il excluait à chaque fois une sortie de son contrat à Liverpool, le sujet Klopp n’avait alors pas vraiment pris de l’ampleur au sein de la DFB.

  • Jürgen Klopp fêtera ses débuts comme sélectionneur à la fin du mois de septembre

    À la mi-septembre 2023, Nagelsmann avait pris la relève de Flick. L’ancien entraîneur du Bayern a dirigé l’équipe d’Allemagne lors de l’Euro 2024 à domicile, dans une ambiance bouillante, une compétition qui s’est achevée par une élimination malheureuse en quarts de finale contre l’Espagne, future championne d’Europe. Dans la foulée, Nagelsmann avait fixé comme objectif le titre mondial en 2026, un projet qui a échoué de façon retentissante.

    Après sa victoire 7-1 lors du match d’ouverture contre le Petit Poucet Curaçao, l’Allemagne a déjà connu des difficultés dès son deuxième match de groupe face à la Côte d’Ivoire, mais le joker Deniz Undav a sauvé un succès 2-1 grâce à son doublé et assuré ainsi la première place du groupe. La décevante défaite 2-1 contre l’Équateur pour conclure la phase de groupes a assombri l’atmosphère, avant qu’un parcours ne s’arrête de façon totalement surprenante dès les seizièmes de finale contre le Paraguay.

    Dans les jours qui ont suivi, un départ prématuré de Nagelsmann, dont le contrat aurait encore couru jusqu’après l’Euro 2028, s’est dessiné de plus en plus clairement. « La décision a été tout sauf facile à prendre. Mon objectif premier a toujours été le succès de l’équipe. Après une telle cruelle déception, elle mérite la chance de repartir sur de nouvelles bases, sans pression », a déclaré Nagelsmann au sujet de sa démission.

    Cela débutera désormais fin septembre avec Klopp. Lors du match à l’extérieur de Ligue des nations contre les Pays-Bas (24 septembre), l’entraîneur champion avec Dortmund en 2011 et 2012 sera pour la première fois sur le banc de l’équipe d’Allemagne. Trois jours plus tard, Klopp fêtera sa première à domicile comme sélectionneur, lorsque l’Allemagne affrontera la Grèce à Augsbourg. L’autre adversaire de l’Allemagne dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations est la Serbie.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp devient sélectionneur de l’Allemagne : ses étapes comme joueur, entraîneur et dirigeant

    Joueur :


    Période

    Club

    Jusqu’au début de l’année 1987

    TuS Ergenzingen

    Janvier à juillet 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 à 1988

    Eintracht Francfort II

    1988 à 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 à 1990

    Rot-Weiss Francfort

    1990 à 2001

    1. FSV Mayence 05


    Entraîneur / dirigeant :


    Période

    Rôle

    Club

    2001 à 2008

    Entraîneur

    1. FSV Mayence 05

    2008 à 2015

    Entraîneur

    Borussia Dortmund

    2015 à 2024

    Entraîneur

    Liverpool FC

    2025 à 2026

    Head of Global Soccer

    Red Bull

    depuis juillet 2026

    Entraîneur

    Allemagne