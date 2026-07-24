La résiliation du contrat de Klopp en tant que patron du football de Red Bull jusqu’en 2029 était auparavant considérée comme le principal obstacle à surmonter sur la route vers le poste de sélectionneur. Dans le même temps, la question d’une indemnité de plusieurs millions a été écartée, si bien que la DFB a pu éviter une première historique, à savoir payer pour la toute première fois une indemnité de transfert pour un sélectionneur.

Et Klopp ne restera pas non plus chez Red Bull en tant qu’ambassadeur de la marque ou conseiller, ce sur quoi des spéculations avaient d’abord porté. La DFB a confirmé un don d’un million d’euros à la fondation du groupe « Wings for Life », qui utilisera à son tour cet argent pour soutenir la recherche médicale sur la moelle épinière. En outre, trois matches internationaux auront lieu à Leipzig d’ici 2030.

Red Bull a donc finalement laissé Klopp rejoindre la DFB assez facilement, ce qui s’explique en partie aussi par le fait que le géant des boissons peut ainsi redorer quelque peu son image publique parfois compliquée.

Déjà autour de la finale de la Coupe du monde, qu’il a accompagnée en tant que consultant pour MagentaTV, Klopp avait confirmé avoir trouvé un accord « très généreux » avec Red Bull, afin de pouvoir prendre congé en direction de l’équipe d’Allemagne.

Les inquiétudes du recordman des sélections Lothar Matthäus au sujet du salaire de Klopp ne devraient toutefois apparemment pas se confirmer. Selon Bild Klopp ne devrait toucher que « minimalement plus » que son prédécesseur Julian Nagelsmann par an (sept millions d’euros).

Matthäus avait auparavant parlé d’un « package global financier qui donne mal à la tête ». Son contrat avec adidas (la DFB va passer chez Nike) ne poserait pas non plus de problème, puisqu’il expirera après la Coupe du monde.

Avec l’homme de 59 ans, ses compagnons de route de longue date Peter Krawietz et Pepijn Lijnders ainsi que l’ancien international Sven Bender vont eux aussi rejoindre la DFB comme entraîneurs adjoints. Bender n’avait résilié son contrat avec le club de Regionalliga SpVgg Unterhaching qu’au début du mois de juillet, après deux ans. Le joueur de 37 ans a évolué pendant six ans au Borussia Dortmund sous Klopp, avec lequel il a été deux fois champion d’Allemagne et une fois vainqueur de la Coupe.