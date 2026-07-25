Un don d'un million d'euros et trois matchs : la Fédération allemande de football confirme un accord inhabituel avec Red Bull pour s'assurer les services de Jürgen Klopp à la tête de l'équipe nationale

La DFB a dû faire un geste financier pour s’offrir les services de Jürgen Klopp. Vendredi, lors de la présentation officielle de l’entraîneur, le président Bernd Neuendorf a confirmé les modalités de l’accord et révélé que la fédération avait accepté de verser un don d’un million d’euros à la fondation « Wings for Life », soutenue par Red Bull, afin de libérer Klopp de ses engagements antérieurs.

« La Fédération allemande de football a pris ces dispositions particulières en reconnaissance du fait que ce départ a été géré de manière si simple et sans formalités administratives », a-t-il expliqué.