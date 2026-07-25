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Un don d'un million d'euros et trois matchs : la Fédération allemande de football confirme un accord inhabituel avec Red Bull pour s'assurer les services de Jürgen Klopp à la tête de l'équipe nationale
Un don caritatif a permis à Klopp d'être libéré
La DFB a dû faire un geste financier pour s’offrir les services de Jürgen Klopp. Vendredi, lors de la présentation officielle de l’entraîneur, le président Bernd Neuendorf a confirmé les modalités de l’accord et révélé que la fédération avait accepté de verser un don d’un million d’euros à la fondation « Wings for Life », soutenue par Red Bull, afin de libérer Klopp de ses engagements antérieurs.
« La Fédération allemande de football a pris ces dispositions particulières en reconnaissance du fait que ce départ a été géré de manière si simple et sans formalités administratives », a-t-il expliqué.
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Leipzig a été désignée comme ville hôte pour de futurs matchs internationaux.
Il s’avère que ce don n’était qu’une partie de l’accord. Dans le cadre d’un arrangement plus large avec Red Bull, la DFB s’est également engagée à organiser trois matchs internationaux seniors de l’équipe d’Allemagne à la Red Bull Arena de Leipzig durant toute la durée du contrat de Klopp – une concession tangible qui a permis au stade, propriété de Red Bull, et à ses supporters locaux de profiter directement d’un accord ayant conduit l’un des dirigeants les plus en vue de l’entreprise à quitter ses fonctions prématurément.
L’arrivée de Klopp est perçue comme un coup de maître pour une fédération déterminée à ramener le football allemand au sommet international. Hans-Joachim Watzke, premier vice-président de la DFB et allié de longue date de l’entraîneur, a exprimé son soulagement de voir l’affaire enfin réglée.
Dans les coulisses des négociations avec Red Bull
Pour convaincre Klopp de quitter son poste de directeur du football mondial, la DFB et la direction de Red Bull ont dû engager un dialogue soutenu et de haut niveau. Neuendorf a révélé avoir mené « des discussions très intensives avec RB, et plus particulièrement avec Oliver Mintzlaff », le directeur général de l’entreprise, afin de parvenir à un accord acceptable pour les deux parties.
Revenant sur l’issue de ces discussions, Neuendorf a salué le professionnalisme de la direction de Red Bull tout au long du processus. « Je suis très reconnaissant envers Oliver Mintzlaff pour ces discussions et la manière dont nous avons pu les mener. Nous nous sommes rapidement mis d’accord sur le fait que le cumul des fonctions de Jürgen au sein de RB et de celles de sélectionneur de l’équipe nationale serait difficile à concilier », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Des années de lutte à travers trois époques d'entraîneurs
Klopp hérite d’une équipe nationale toujours en quête de l’identité qu’elle a perdue après la « génération d’or » de 2014. L’Allemagne, alors tenante du titre, avait subi une élimination surprise dès la phase de poules lors de la Coupe du monde 2018 sous la houlette de Joachim Löw, avant que Hansi Flick ne prenne la relève en 2021 et ne connaisse une élimination tout aussi douloureuse en phase de poules au Qatar – une série de résultats qui a fait de Flick le premier sélectionneur de l’histoire à être limogé par la DFB. Julian Nagelsmann lui a succédé en septembre 2023, disposant de moins d’un an pour préparer l’équipe à l’Euro 2024, qu’il a conclue en quarts de finale avant de prolonger son contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026.
Mais l’épreuve a finalement apporté une nouvelle déception plutôt que la rédemption espérée, l’équipe de Nagelsmann étant éliminée dès les seizièmes de finale aux tirs au but par le Paraguay – repoussant ainsi à plus de dix ans l’attente d’un parcours abouti dans un grand tournoi. C’est dans ce contexte de déceptions quasi constantes sous trois entraîneurs différents que Klopp arrive, chargé de ramener une sélection qui incarnait autrefois l’excellence footballistique au niveau que son histoire exige.
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