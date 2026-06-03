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Un documentaire sur Bukayo Saka s'apprête à sortir, alors que la star d'Arsenal raconte son parcours au cœur d'une incroyable campagne qui a mené le club à la victoire en Premier League
Un regard exclusif sur l'envers du décor du parcours de Saka
Après avoir joué un rôle déterminant dans la conquête par Arsenal de son premier titre de Premier League en 22 ans, Saka s'apprête à partager son parcours exceptionnel avec le monde entier. L'ailier sera au cœur d'un nouveau documentaire intitulé « Bukayo Saka : The Time is Now », dont la première est prévue ce mois-ci sur Disney+.
Réalisé par le cinéaste émmyisé Robert Alexander, le film promet de lever le voile sur l’immense dévouement requis pour performer au plus haut niveau. Depuis son arrivée dans l’équipe première en juillet 2019, Saka s’est imposé comme une icône moderne du club, totalisant 312 apparitions et 81 buts toutes compétitions confondues.
- AFP
Saka évoque son incroyable réseau de soutien
Au cœur de cette nouvelle sortie se trouve le vaste réseau de proches qui a accompagné Saka dans ses moments de gloire comme dans ses moments les plus difficiles. S'il peut se targuer d'un palmarès impressionnant, comprenant notamment une FA Cup remportée en 2020 et deux victoires en Supercoupe d'Angleterre, il a également dû faire face à de graves épreuves.
Après la vague d’insultes en ligne subie suite à son tir au but manqué sous l’arche de Wembley lors de l’Euro 2020, la légende des Gunners Thierry Henry a été l’un des premiers à lui offrir un soutien inconditionnel.
À propos de ce projet, Saka a expliqué : « Ce film m’a donné l’occasion de raconter mon histoire d’une manière que je n’avais jamais fait auparavant. Les gens voient les buts et les matchs, mais ils ne voient pas ce qu’il y a en coulisses, et une partie de cela, c’est mon réseau de soutien, les messages WhatsApp de ceux qui étaient là bien avant tout ça et qui ont cru en moi à chaque étape. »
Célébrer le lien qui unit les différentes générations d'Arsenal
Alexander a passé plusieurs jours à Londres à filmer la relation entre ces deux figures emblématiques, capturant ainsi le lien profond qui les unit. Saka vient de conclure une saison épuisante de 49 matchs, au cours de laquelle il a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives. Malgré la joie du titre de champion d’Angleterre, cette campagne a aussi été marquée par une grande déception : Arsenal s’est incliné en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain aux tirs au but.
Éclairant le processus créatif, le réalisateur a déclaré : « Pendant ces quelques jours de tournage à Londres, nous avons pu capturer des conversations empreintes d’honnêteté, d’admiration et d’amour entre Thierry Henry et Bukayo Saka. Ces superstars nous ont montré que, malgré la plus grande renommée et le plus grand succès, nous luttons tous pour le but ultime : le bonheur. J’espère que ce film rappellera aux spectateurs que le simple fait de poursuivre nos propres rêves inspire les autres à faire de même. Le carburant nécessaire pour nous faire avancer vient des personnes qui nous aiment, nous soutiennent et croient en nous. Mais la source de motivation la plus puissante de toutes, c’est notre moi plus jeune : l’enfant qui a découvert pour la première fois le sentiment magique et le sens que nous donnaient nos rêves. »
- (C)Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour la star d'Arsenal ?
Les supporters n'auront pas longtemps à patienter pour découvrir ce portrait intimiste, le documentaire étant prévu pour le 5 juin. A l'avenir, Saka, dont le contrat actuel expire en juin 2030, visera à rebondir après sa déception européenne. Il entend désormais capitaliser sur son formidable élan en club pour aborder la Coupe du monde 2026 et briguer la gloire suprême avec l'Angleterre sur la plus grande des scènes.