Au cœur de cette nouvelle sortie se trouve le vaste réseau de proches qui a accompagné Saka dans ses moments de gloire comme dans ses moments les plus difficiles. S'il peut se targuer d'un palmarès impressionnant, comprenant notamment une FA Cup remportée en 2020 et deux victoires en Supercoupe d'Angleterre, il a également dû faire face à de graves épreuves.

Après la vague d’insultes en ligne subie suite à son tir au but manqué sous l’arche de Wembley lors de l’Euro 2020, la légende des Gunners Thierry Henry a été l’un des premiers à lui offrir un soutien inconditionnel.

À propos de ce projet, Saka a expliqué : « Ce film m’a donné l’occasion de raconter mon histoire d’une manière que je n’avais jamais fait auparavant. Les gens voient les buts et les matchs, mais ils ne voient pas ce qu’il y a en coulisses, et une partie de cela, c’est mon réseau de soutien, les messages WhatsApp de ceux qui étaient là bien avant tout ça et qui ont cru en moi à chaque étape. »