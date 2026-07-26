AFP
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Un dirigeant de l’Inter confirme que des discussions sont en cours pour le transfert de Cristian Romero, Tottenham étant prêt à laisser partir son capitaine
Ausilio confirme l’intérêt des Nerazzurri
Le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, a confirmé l’intérêt du club pour Romero et a indiqué que des discussions étaient en cours. Le club italien entend finaliser le transfert du défenseur central de 28 ans d’ici quelques semaines.
Ausilio a confié à Sky Italia : « C’est sans aucun doute un transfert que nous cherchons à conclure avec le joueur et son club. Ces démarches prennent du temps, mais l’intérêt est réel. Nous verrons. »
Les Nerazzurri s’apprêtent à déposer leur première offre officielle, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Si Tottenham valorisait initialement son capitaine à environ 50 millions d’euros, la proposition globale des champions d’Italie s’élèverait à 40 millions d’euros, selon SportMediaset. Les représentants du joueur ont déjà été aperçus à Milan ce week-end pour des entretiens en face à face avec la direction de l’Inter.
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Romero envisage un retour en Serie A
Après cinq saisons dans le nord de Londres, Romero semble prêt à relever un nouveau défi dans un championnat qu’il connaît bien. Selon The Guardian, Tottenham serait disposé à le laisser partir. Le défenseur s’était déjà imposé à l’Atalanta avant de s’installer en Angleterre, et il considérerait un transfert au San Siro comme l’étape suivante de sa carrière, après ses exploits sur la scène internationale.
Le défenseur a disputé 156 matchs pour Tottenham depuis son arrivée en 2021 et a joué un rôle clé dans l’équipe victorieuse de l’Europa League l’an dernier. Cependant, son comportement disciplinaire a suscité des controverses lors de la saison 2025-2026, avec pas moins de quatre suspensions distinctes.
Les Spurs se préparent à l’ère post-capitaine
L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a déjà entamé la restructuration de sa défense, ce qui rend le club plus disposé à laisser partir Romero. Les Spurs se sont montrés proactifs sur le marché des transferts, s'assurant les services de Jan Paul van Hecke, en provenance de Brighton, pour un montant de 52 millions de livres sterling, et recrutant Marcos Senesi, coéquipier de Romero en sélection argentine, en transfert libre.
Cette souplesse dans les négociations s’explique en grande partie par ces arrivées, qui assurent que l’effectif ne sera pas pris de court dans sa ligne défensive. Si perdre un leader de l’envergure de Romero n’est jamais idéal, l’importante manne financière issue d’une éventuelle vente permettrait à De Zerbi de poursuivre la refonte de son effectif.
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Et maintenant ?
Pour l'Inter, l'arrivée éventuelle de Romero constituerait une véritable déclaration d'intention, alors que le club cherche à défendre son titre national et à rivaliser au plus haut niveau en Europe. Il recherche un joueur doté d'une expérience spécifique au plus haut niveau, et le palmarès de Romero, vainqueur de la Coupe du monde, fait de lui le candidat idéal.
Les négociations devraient s’intensifier dans les prochains jours : Ausilio doit bientôt entamer une nouvelle série de discussions avec les dirigeants des Spurs. Le joueur, déterminé à revenir en Italie, laisse désormais aux deux clubs le soin de trouver un accord sur le montant du transfert.
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