Le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, a confirmé l’intérêt du club pour Romero et a indiqué que des discussions étaient en cours. Le club italien entend finaliser le transfert du défenseur central de 28 ans d’ici quelques semaines.

Ausilio a confié à Sky Italia : « C’est sans aucun doute un transfert que nous cherchons à conclure avec le joueur et son club. Ces démarches prennent du temps, mais l’intérêt est réel. Nous verrons. »

Les Nerazzurri s’apprêtent à déposer leur première offre officielle, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Si Tottenham valorisait initialement son capitaine à environ 50 millions d’euros, la proposition globale des champions d’Italie s’élèverait à 40 millions d’euros, selon SportMediaset. Les représentants du joueur ont déjà été aperçus à Milan ce week-end pour des entretiens en face à face avec la direction de l’Inter.



