Comme souvent, l’équipe nationale allemande s’appuie, lors de cette Coupe du monde, sur un noyau dur de joueurs du FC Bayern. Le gardien Manuel Neuer, le capitaine Joshua Kimmich, le pilier de la défense Jonathan Tah, le meneur de jeu Aleksandar Pavlovic et le créateur Jamal Musiala forment déjà ce groupe. Prochainement, le jeune et prometteur arrière gauche Nathaniel Brown devrait les rejoindre. Il est sur le point d’être transféré de l’Eintracht Francfort à Munich pour 55 millions d’euros.
Traduit par
Un dilemme estimé à 180 millions d’euros se profile pour le BVB : le club risque-t-il de perdre l’un de ses piliers immédiatement après la Coupe du monde ?
Le Borussia Dortmund n’aligne certes que deux joueurs dans le onze de départ allemand, mais le défenseur central Nico Schlotterbeck (26 ans) et le milieu défensif Felix Nmecha (25 ans) ont joué un rôle clé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao. Nmecha a ouvert le score (1-0), puis Schlotterbeck a immédiatement effacé sa petite erreur sur l’égalisation adverse en inscrivant de la tête le but crucial du 2-1. Enfin, Nmecha a obtenu le penalty transformé pour le 3-1, qui a scellé le sort de la rencontre.
Au-delà de ces actions, les deux joueurs ont brillé, et Nmecha a récolté un véritable feu d’artifice d’éloges. La victoire allemande est donc aussi celle de la petite « faction de Dortmund ». Mais ce succès suscite une question : combien de temps ce duo restera-t-il à Dortmund ? La Coupe du monde est, après tout, une vitrine idéale pour attirer les grands clubs.
- Getty Images Sport
Schlotterbeck et Nmecha ont prolongé leur contrat au BVB, avec des clauses de départ.
Ces dernières années, Schlotterbeck et Nmecha se sont imposés comme des piliers incontournables du BVB. Le soulagement a donc été palpable à Dortmund lorsqu’ils ont prolongé leurs contrats au printemps : Schlotterbeck jusqu’en 2031 et Nmecha jusqu’en 2030. Pourtant, dès la signature, il semblait déjà peu probable qu’ils restent effectivement à Dortmund jusqu’à ces échéances. Pourtant, il est désormais possible que, malgré leurs récentes prolongations, aucun des deux ne porte à nouveau le maillot du BVB.
Schlotterbeck a toutefois négocié une clause spéciale lui permettant de partir pendant la Coupe du monde : jusqu’à une semaine après la finale du 19 juillet, il peut s’engager avec l’un des trois grands clubs pré-sélectionnés contre un chèque de 50 à 60 millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid et le FC Liverpool figurent sur cette liste, mais pas le FC Bayern.
Le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, serait très intéressé par le défenseur allemand et le montant du transfert ne constituerait pas un obstacle pour les Madrilènes. Je serais très heureux de l’accueillir », a confié Antonio Rüdiger mercredi, en marge du stage de la DFB à Winston-Salem. Le défenseur allemand, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real, se prépare donc à une éventuelle concurrence avec Schlotterbeck pour une place dans la charnière madrilène.
- Getty Images
Nmecha va-t-il devenir le troisième transfert le plus cher de l'histoire du BVB ?
Nmecha dispose d’une clause libératoire. Elle ne s’appliquera qu’à l’été 2027, à hauteur de 80 millions d’euros, puis tombera à 70 millions en 2028. La nuance par rapport à Schlotterbeck est la suivante : si Nmecha part cet été, le BVB peut négocier librement ; selon *Bild*, la limite de tolérance est fixée à 120 millions d’euros.
Le Real Madrid, le FC Chelsea et les deux clubs de Manchester seraient déjà sur les rangs. Nmecha a par ailleurs déjà évolué dans les équipes de jeunes de Manchester City entre 2008 et 2021.
- Getty Images Sport
Schlotterbeck et Nmecha ont remporté leurs duels au sein de l’équipe nationale allemande.
La Coupe du monde pourrait servir de tremplin vers le plus haut niveau du football pour Schlotterbeck et Nmecha. Pourtant, pendant longtemps, leur place dans le onze de départ allemand est restée incertaine. Schlotterbeck a finalement gagné son duel avec Rüdiger, titulaire expérimenté, tandis que Nmecha a surpris en doublant Leon Goretzka sur le banc.
Pendant les qualifications, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann faisait encore systématiquement confiance à Goretzka, à qui il avait publiquement promis, en mars, une place de titulaire au Mondial. Alors que le milieu du Bayern a brillé lors de la phase finale de la saison en Bundesliga, Nmecha a été écarté des terrains en raison d’une déchirure du ligament latéral. Ce n’est qu’à la dernière journée qu’il a retrouvé le onze de départ du BVB, avant que Nagelsmann ne lui accorde finalement sa confiance.
Si ces progressions réjouissent le BVB, elles constituent aussi un double tranchant : une éventuelle vente des deux joueurs cet été pourrait rapporter environ 180 millions d’euros, mais elle priverait le club d’un axe central et perturberait profondément sa planification sportive.
Les ventes record du BVB
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d’euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2022 85 millions d’euros Christian Pulisic Attaquant FC Chelsea 2018 64 millions d’euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant Arsenal FC 2023 63,75 millions d’euros