Un détail surprenant, resté hors des écrans télévisés, a marqué l’entrée en lice de l’Allemagne face à Curaçao

La plupart des sièges vides se trouvaient dans les tribunes supérieures de ce vaste stade et n’apparaissaient donc pas à l’écran. Les tribunes inférieures, à Houston, étaient, comme on pouvait clairement le voir, bien remplies.

«Tous les matchs affichent complet», avait pourtant affirmé en février le président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dès la deuxième rencontre de la compétition, entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1) jeudi à Guadalajara (Mexique), l’enceinte n’était pas comble : 45 664 places étaient disponibles, mais la FIFA a officiellement recensé 44 985 spectateurs, soit environ 680 sièges inoccupés.







