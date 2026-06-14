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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Un détail surprenant, resté hors des écrans télévisés, a marqué l’entrée en lice de l’Allemagne face à Curaçao

Coupe du monde
Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao

Lors du premier match de l’Allemagne dans cette Coupe du monde contre Curaçao, un détail surprenant a retenu l’attention, mais il était invisible pour les téléspectateurs.

Dimanche au NRG Stadium de Houston, plusieurs centaines des 72 000 sièges disponibles sont restés vides.

  • La plupart des sièges vides se trouvaient dans les tribunes supérieures de ce vaste stade et n’apparaissaient donc pas à l’écran. Les tribunes inférieures, à Houston, étaient, comme on pouvait clairement le voir, bien remplies.

    «Tous les matchs affichent complet», avait pourtant affirmé en février le président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dès la deuxième rencontre de la compétition, entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1) jeudi à Guadalajara (Mexique), l’enceinte n’était pas comble : 45 664 places étaient disponibles, mais la FIFA a officiellement recensé 44 985 spectateurs, soit environ 680 sièges inoccupés.



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  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    Les prix élevés des billets pour la Coupe du monde suscitent le mécontentement

    Les tarifs très élevés des billets pour la Coupe du monde occupent toujours le devant de l’actualité du tournoi. La FIFA a publié un communiqué pour s’expliquer sur les nombreuses places vides lors du match Corée du Sud – République tchèque.

    « Les chiffres officiels d’affluence reflètent le nombre de billets scannés et de spectateurs présents dans le stade », a fait valoir l’instance mondiale. Selon elle, certains supporters auraient stationné dans les couloirs sans rester à leur siège pendant les 90 minutes de la rencontre.

    Après son match d’ouverture contre Curaçao à Houston, l’Allemagne affrontera la Côte d’Ivoire samedi à Toronto (Canada) pour son deuxième match de groupe, avant de conclure la phase de poules contre l’Équateur le 25 juin à New York/New Jersey (États-Unis).

  • Le groupe de la Mannschaft pour la Coupe du monde 2026

    Poste

    Joueur

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défense

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défense

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défense

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défense

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaque

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19 ans

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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