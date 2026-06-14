Dimanche au NRG Stadium de Houston, plusieurs centaines des 72 000 sièges disponibles sont restés vides.
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Un détail surprenant, resté hors des écrans télévisés, a marqué l’entrée en lice de l’Allemagne face à Curaçao
La plupart des sièges vides se trouvaient dans les tribunes supérieures de ce vaste stade et n’apparaissaient donc pas à l’écran. Les tribunes inférieures, à Houston, étaient, comme on pouvait clairement le voir, bien remplies.
«Tous les matchs affichent complet», avait pourtant affirmé en février le président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dès la deuxième rencontre de la compétition, entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1) jeudi à Guadalajara (Mexique), l’enceinte n’était pas comble : 45 664 places étaient disponibles, mais la FIFA a officiellement recensé 44 985 spectateurs, soit environ 680 sièges inoccupés.
- AFP
Les prix élevés des billets pour la Coupe du monde suscitent le mécontentement
Les tarifs très élevés des billets pour la Coupe du monde occupent toujours le devant de l’actualité du tournoi. La FIFA a publié un communiqué pour s’expliquer sur les nombreuses places vides lors du match Corée du Sud – République tchèque.
« Les chiffres officiels d’affluence reflètent le nombre de billets scannés et de spectateurs présents dans le stade », a fait valoir l’instance mondiale. Selon elle, certains supporters auraient stationné dans les couloirs sans rester à leur siège pendant les 90 minutes de la rencontre.
Après son match d’ouverture contre Curaçao à Houston, l’Allemagne affrontera la Côte d’Ivoire samedi à Toronto (Canada) pour son deuxième match de groupe, avant de conclure la phase de poules contre l’Équateur le 25 juin à New York/New Jersey (États-Unis).
Le groupe de la Mannschaft pour la Coupe du monde 2026
Poste
Joueur
Club
Numéro
Gardien
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gardien
Manuel Neuer
FC Bayern Munich
1
Mais
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Défenseur
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Défenseur
Nathaniel Brown
Eintracht Francfort
18 ans
Défenseur
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Défenseur
Joshua Kimmich
FC Bayern Munich
6
Défense
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Défenseur
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
5
Défenseur
David Raum (RB Leipzig)
RB Leipzig
22
Défense
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Real Madrid
2
Défense
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Défenseur
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Défenseur
Jonathan Tah
FC Bayern Munich
4
Défense
Malick Thiaw
Newcastle United
24 ans
Attaquant
Nadiem Amiri, Mainz 05
Mayence 05
20 ans
Attaquant
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
14
Attaque
Leon Goretzka
FC Bayern Munich
8
Attaquant
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Attaquant
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25 ans
Attaquant
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Attaquant
Jamal Musiala (Bayern Munich)
FC Bayern Munich
10
Attaquant
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19 ans
Attaquant
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26 ans
Attaquant
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Attaquant
Nick Woltemade
Newcastle United
11