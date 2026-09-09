Le plus emblématique de ces joueurs était l'attaquant français Karim Benzema, dont Al-Hilal a décidé de résilier le contrat à l'amiable et de se séparer gratuitement, moins d'une demi-saison après son arrivée.

Benzema quitte le championnat saoudien après y avoir passé trois années, en commençant par le club d'Al-Ittihad, qu'il avait rejoint durant l'été 2023 en provenance du Real Madrid, pour y disputer deux saisons et demie, au cours desquelles il a inscrit 54 buts et délivré 17 passes décisives en 83 matchs.

La réalisation la plus marquante de l'attaquant français a été de mener Al-Ittihad au doublé national pour la première fois de son histoire lors de la saison 2024-2025, en remportant avec lui le titre de la Roshn Saudi League, tout en étant élu meilleur joueur de la compétition, en plus de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Mais en raison de désaccords autour du renouvellement de son contrat, Benzema a rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, pour passer une demi-saison avec l'équipe, au cours de laquelle il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 16 matchs.

Et bien qu'il n'ait pas beaucoup joué, Benzema a fait partie des joueurs qui ont remporté avec Al-Hilal le titre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, avant que le club saoudien n'acte son départ au début de la saison en cours.