Au milieu de terrain, une autre histoire exceptionnelle s'est écrite dans le championnat saoudien, avec pour héros la star brésilienne Fabinho au club d'Al-Ittihad.
Fabinho avait rejoint Al-Ittihad à l'été 2023, en provenance de Liverpool, pour disputer 111 matchs avec l'équipe toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives.
Malgré ce faible nombre de contributions, la star brésilienne a gravé son nom en lettres d'or au stade Al-Inma, après avoir mené Al-Ittihad vers une saison historique, marquée par le doublé Roshn League et Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.
Fabinho était le recours auquel Al-Ittihad faisait appel pour tirer les penaltys, lorsque les stars de l'équipe, à l'image de Karim Benzema, s'en montraient incapables, et il n'a jamais déçu.
Mais ce sont les espoirs de Fabinho lui-même qui ont été déçus, après que « le Doyen » a décidé de s'en séparer à l'issue de la saison dernière, bien qu'il ait éprouvé des difficultés à lui trouver un remplaçant, entre le Sénégalais Dion Lopy, le Colombien Richard Ríos, et enfin le Néerlandais Georginio Wijnaldum.
En revanche, l'ancienne star de Liverpool est revenue en Europe, plus précisément aux côtés de son ancien coéquipier du club anglais, la star égyptienne Mohamed Salah, après avoir rejoint le club turc de Trabzonspor sous la forme d'un transfert libre.