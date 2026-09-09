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Traduit par

Un destin que Cristiano Ronaldo a évité : cinq légendes que la Saudi Pro League a chassées sans pitié lors du mercato

FEATURES
C. Ronaldo
R. Mahrez
Franck Kessié
M. Brozovic
Fabinho
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Portugal
Algérie
Côte d’Ivoire
Croatie
Brésil
Arabie saoudite

Des moments historiques vécus par le Championnat saoudien lors de la période des transferts

La Saudi Pro League a vécu un mercato exceptionnel, marqué par le départ de nombreuses légendes qui avaient inauguré l'ère historique que traverse actuellement la compétition.

Ces légendes ont vécu trois années historiques, durant lesquelles elles ont mené leurs équipes vers des exploits mémorables. Mais leurs clubs ne les ont pas épargnées et ont décidé de s'en séparer afin de réduire les dépenses, compte tenu des salaires exorbitants qu'elles percevaient.

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  • كريم بنزيما - Karim BenzemaKooora

    Karim Benzema

    Le plus emblématique de ces joueurs était l'attaquant français Karim Benzema, dont Al-Hilal a décidé de résilier le contrat à l'amiable et de se séparer gratuitement, moins d'une demi-saison après son arrivée.

    Benzema quitte le championnat saoudien après y avoir passé trois années, en commençant par le club d'Al-Ittihad, qu'il avait rejoint durant l'été 2023 en provenance du Real Madrid, pour y disputer deux saisons et demie, au cours desquelles il a inscrit 54 buts et délivré 17 passes décisives en 83 matchs.

    La réalisation la plus marquante de l'attaquant français a été de mener Al-Ittihad au doublé national pour la première fois de son histoire lors de la saison 2024-2025, en remportant avec lui le titre de la Roshn Saudi League, tout en étant élu meilleur joueur de la compétition, en plus de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

    Mais en raison de désaccords autour du renouvellement de son contrat, Benzema a rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, pour passer une demi-saison avec l'équipe, au cours de laquelle il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 16 matchs.

    Et bien qu'il n'ait pas beaucoup joué, Benzema a fait partie des joueurs qui ont remporté avec Al-Hilal le titre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, avant que le club saoudien n'acte son départ au début de la saison en cours.

    • Publicité
  • mahrezGetty Images

    Riyad Mahrez

    Un autre joueur ayant remporté 3 titres en 3 ans avant de quitter le championnat saoudien : la star algérienne Riyad Mahrez, ancien ailier d'Al-Ahli.

    Mahrez avait rejoint Al-Ahli à l'été 2023, en provenance de Manchester City, inscrivant 37 buts et délivrant 50 passes décisives en 122 matchs disputés sous ses couleurs au cours de 3 saisons.

    La star algérienne a joué le rôle le plus déterminant dans le sacre d'Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie de l'élite pour la première fois de son histoire, après avoir été le meilleur passeur décisif de l'édition 2024-2025.

    Mahrez ne s'est pas arrêté là : comme il l'avait promis aux supporters d'Al-Ahli, il a offert au club un nouveau titre continental asiatique la saison dernière, en plus du sacre en Supercoupe d'Arabie saoudite pour la deuxième fois de son histoire, la première après 9 ans d'absence.

    Malgré ces contributions, Al-Ahli a décidé de se séparer de Mahrez à l'issue de la saison dernière, en résiliant son contrat de manière unilatérale, alors qu'il courait jusqu'à la fin de la saison en cours.

    Depuis ce départ, le nom de la star algérienne a été associé à un retour dans le championnat de Roshan, mais pas par la porte d'Al-Ahli, son nom étant principalement lié à Al-Shabab, tandis qu'il figurait aussi parmi les candidats à un transfert vers Al-Ittihad.

    Mahrez peut rejoindre n'importe quelle équipe sans avoir à attendre le mercato hivernal, étant donné son statut de joueur libre après la résiliation de son contrat par Al-Ahli.

  • Franck Kessié

    À l'image de Mahrez, Al-Ahli s'est séparé de l'une de ses légendes à l'expiration de son contrat en fin de saison dernière, à savoir le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié.

    Kessié a quitté Al-Ahli après trois années passées dans ses rangs, depuis son transfert en provenance du FC Barcelone à l'été 2023, au cours desquelles il a inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives en 119 matches.

    Personne ne peut oublier le but de Kessié en finale de la Ligue des champions de l'AFC Elite 2024-2025, qui a permis, avec le but du Brésilien Wenderson Galeno, d'offrir à Al-Ahli son tout premier titre continental de ce genre.

    Le milieu de terrain ivoirien a également joué un rôle dans le deuxième sacre en Ligue des champions d'Asie, la saison dernière, grâce à des buts décisifs lors des phases à élimination directe, en plus de son but lors du sacre en Supercoupe d'Arabie saoudite 2025.

    Al-Ahli ne s'est pas souvenu de tous ces accomplissements au moment de décider de mettre fin à l'histoire de Kessié à l'issue de la saison dernière, mais les supporters, eux, s'en souviennent toujours, et ont même réclamé le retour du joueur, avant qu'il ne rejoigne l'Atalanta dans le cadre d'un transfert libre.

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  • Fabinho IttihadGetty

    Fabinho

    Au milieu de terrain, une autre histoire exceptionnelle s'est écrite dans le championnat saoudien, avec pour héros la star brésilienne Fabinho au club d'Al-Ittihad.

    Fabinho avait rejoint Al-Ittihad à l'été 2023, en provenance de Liverpool, pour disputer 111 matchs avec l'équipe toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives.

    Malgré ce faible nombre de contributions, la star brésilienne a gravé son nom en lettres d'or au stade Al-Inma, après avoir mené Al-Ittihad vers une saison historique, marquée par le doublé Roshn League et Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

    Fabinho était le recours auquel Al-Ittihad faisait appel pour tirer les penaltys, lorsque les stars de l'équipe, à l'image de Karim Benzema, s'en montraient incapables, et il n'a jamais déçu.

    Mais ce sont les espoirs de Fabinho lui-même qui ont été déçus, après que « le Doyen » a décidé de s'en séparer à l'issue de la saison dernière, bien qu'il ait éprouvé des difficultés à lui trouver un remplaçant, entre le Sénégalais Dion Lopy, le Colombien Richard Ríos, et enfin le Néerlandais Georginio Wijnaldum.

    En revanche, l'ancienne star de Liverpool est revenue en Europe, plus précisément aux côtés de son ancien coéquipier du club anglais, la star égyptienne Mohamed Salah, après avoir rejoint le club turc de Trabzonspor sous la forme d'un transfert libre.

  • cm grafica brozovic juve

    Marcelo Brozović

    De la même manière, l'autre milieu de terrain, le Croate Marcelo Brozovic, est parti après l'expiration de son contrat avec Al-Nassr à la fin de la saison dernière.

    Brozovic avait rejoint Al-Nassr à l'été 2023, en provenance de l'Inter Milan, au terme d'une concurrence acharnée avec le Barça, qui souhaitait s'attacher ses services.

    En trois saisons, « Brozo » a disputé 124 matches avec Al-Nassr, inscrivant 8 buts et délivrant 23 passes décisives.

    Bien que le milieu de terrain croate n'ait remporté avec Al-Nassr que la Coupe arabe des clubs amicale lors de ses deux premières saisons, il a conclu son aventure en menant « Al-Alami » au sacre en Roshn Saudi League après sept ans d'attente.

    Dès le sacre acquis, Al-Nassr a décidé de se séparer de Brozovic, après l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière, le joueur de 33 ans se retrouvant ainsi sans club à ce jour.

  • Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

    Un destin qui a échappé à Ronaldo

    Et bien que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, soit le meilleur buteur du championnat saoudien lors de 2 des 3 dernières saisons et qu'il ait franchi la barre des 100 buts en environ trois saisons et demie, il a fait l'objet de critiques allant jusqu'à réclamer que l'on se sépare de lui.

    Cette idée a été avancée par Sami Al-Jaber, la légende d'Al-Hilal, après la défaite d'Al-Nassr face à Al-Ittihad sur le score de 1-2, samedi dernier, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la cinquième journée du championnat Roshn saoudien.

    Al-Jaber a réclamé que la direction d'Al-Nassr se sépare de Ronaldo, compte tenu de son éloignement de son niveau, comme l'a fait Al-Hilal avec Karim Benzema, ce qu'a refusé Mohamed Noor, la légende d'Al-Ittihad, en raison de la valeur que représente la star portugaise pour le championnat saoudien.

    De manière générale, le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr prend fin à l'issue de la saison en cours, et il a par le passé reconnu que cette saison pourrait être la dernière de sa carrière sur les terrains de football.

    Et si les déclarations de « Don » se vérifient, le championnat saoudien ne sera pas le témoin de ses adieux, mais c'est le football tout entier qui assistera aux adieux de l'une de ses légendes et de l'un de ses meilleurs joueurs de tous les temps.