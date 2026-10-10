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Un désastre record ! La bourde précoce de Manuel Neuer permet à Augsbourg d’entrer dans l’histoire de la Bundesliga contre le Bayern Munich
Début choc dans le derby bavarois
Le déplacement du Bayern Munich à la WWK Arena s’annonçait comme un sérieux test pour l’équipe de Vincent Kompany, mais personne n’aurait pu prédire la manière catastrophique dont le match allait débuter. Au moment où l’arbitre a donné le coup d’envoi du derby bavarois, le ballon a été joué en retrait vers Neuer, habituellement réputé pour son calme et sa qualité de relance.
Cependant, cette fois, sa tentative d’initier une attaque depuis l’arrière a tourné au désastre. Au lieu de se dégager ou de trouver un coéquipier, Neuer a semblé hésiter au moment où il était pressé à toute vitesse par l’adversaire.
Le gardien vétéran, qui passe depuis plus d’une décennie à redéfinir le rôle de « gardien-libéro », s’est retrouvé dans l’embarras lorsque sa tentative de passe a été contrée par Robin Fellhauer. L’attaquant d’Augsbourg a fait preuve d’une incroyable anticipation pour fermer l’espace, bloquant efficacement le dégagement de Neuer et s’offrant ainsi le plus simple des buts dans une cage vide.
- Getty Images Sport
La bourde de Neuer sidère le Bayern
Ce fut un scénario cauchemardesque pour les visiteurs, qui se sont retrouvés menés avant même que la plupart des supporters présents dans le stade n’aient pris place. Le but a sidéré les supporters munichois en déplacement et laissé le banc du Bayern regarder, incrédule, son capitaine légendaire récupérer le ballon au fond des filets.
Ce coup dur précoce a contraint le Bayern à revoir immédiatement son approche tactique, en abandonnant son plan de jeu du début de match pour partir à la recherche de l’égalisation. Pour une équipe qui fait de la domination et du contrôle sa marque de fabrique, encaisser un but dans des circonstances aussi chaotiques a porté un coup important à son élan. Cette erreur a rappelé avec force que même les joueurs les plus expérimentés ne sont pas à l’abri de fautes sous haute pression dans la chaleur d’une rivalité locale.
Fellhauer entre dans les livres des records
La frappe de Robin Fellhauer n’a pas seulement été une finition clinique et opportuniste ; elle a aussi marqué l’histoire du football allemand. Le chronomètre indiquait que seulement huit secondes s’étaient écoulées entre le coup d’envoi et le moment où le ballon a franchi la ligne de but. Cela signifie que Fellhauer a officiellement inscrit le but le plus rapide des 63 ans d’histoire de la Bundesliga. Un accomplissement remarquable pour le joueur d’Augsbourg, qui a parfaitement profité de la confusion dans la surface du Bayern pour graver son nom à jamais dans les annales du championnat.
Avant ce week-end, le record du but le plus rapide en Bundesliga était partagé par deux noms bien connus. Kevin Volland avait auparavant placé la barre en marquant après neuf secondes pour Hoffenheim contre le Bayern Munich en 2015. Cette performance avait ensuite été égalée par Karim Bellarabi, qui avait réalisé le même temps sous les couleurs du Bayer Leverkusen en 2014.
La réalisation de Fellhauer après huit secondes trône désormais seule en tête de la liste, retranchant une seconde entière au précédent record dans une démonstration de pur instinct de buteur. Les experts en statistiques de OptaFranz ont confirmé le caractère record de ce but peu après que le ballon a terminé au fond des filets.
- DiZ-PiX
Neuer sous le feu des critiques après sa dernière erreur
Alors que l'attention se portait sur le record de Fellhauer, les regards se sont inévitablement tournés vers Neuer et sa prise de décision. Le joueur de 40 ans fait l'objet de questions de plus en plus nombreuses sur sa longévité et sa forme récente, et cette nouvelle « énorme erreur » ne fera pas grand-chose pour faire taire ses détracteurs.
Ce n'est pas la première fois que le style agressif de Neuer conduit à des buts encaissés, mais le timing de cette erreur en particulier l'a rendue d'autant plus frappante. La tendance du vétéran à prendre des risques fait partie de ce qui a fait de lui un vainqueur de la Coupe du monde et un multiple champion de la Ligue des champions, mais à l'approche du crépuscule de sa carrière, sa marge d'erreur s'est réduite.
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