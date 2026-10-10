Le déplacement du Bayern Munich à la WWK Arena s’annonçait comme un sérieux test pour l’équipe de Vincent Kompany, mais personne n’aurait pu prédire la manière catastrophique dont le match allait débuter. Au moment où l’arbitre a donné le coup d’envoi du derby bavarois, le ballon a été joué en retrait vers Neuer, habituellement réputé pour son calme et sa qualité de relance.

Cependant, cette fois, sa tentative d’initier une attaque depuis l’arrière a tourné au désastre. Au lieu de se dégager ou de trouver un coéquipier, Neuer a semblé hésiter au moment où il était pressé à toute vitesse par l’adversaire.

Le gardien vétéran, qui passe depuis plus d’une décennie à redéfinir le rôle de « gardien-libéro », s’est retrouvé dans l’embarras lorsque sa tentative de passe a été contrée par Robin Fellhauer. L’attaquant d’Augsbourg a fait preuve d’une incroyable anticipation pour fermer l’espace, bloquant efficacement le dégagement de Neuer et s’offrant ainsi le plus simple des buts dans une cage vide.