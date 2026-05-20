L'Allemagne peut pousser un soupir de soulagement : le coupable est déjà désigné. C'est une constante historique dans le pays : quand le scénario prévu déraille, un responsable doit être trouvé. Si la Nationalmannschaft venait à décevoir, quel que soit le scénario, lors de la prochaine Coupe du monde, l'analyse des erreurs est d'ores et déjà prête.
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Un déroulement de match complètement catastrophique ! Julian Nagelsmann s'est tiré une balle dans le pied avec de nombreuses décisions discutables
Comme après l’élimination retentissante au Mondial 2022 au Qatar, on fera bientôt abstraction des seuls aspects sportifs pour examiner le tableau dans son ensemble. À l’époque, c’est la gestion des prises de position politiques et des libertés d’expression qui aurait, selon certains, empêché l’équipe d’atteindre de meilleurs résultats.
Quatre ans plus tard, le cœur du problème se situe dans l’ici et maintenant, alors que la Bundesliga touche à son terme. « Il y aura des décisions qui ne seront probablement pas très bien comprises », avait prévenu le sélectionneur Julian Nagelsmann dans les colonnes de Kicker, le 1^(er) mars, au sujet de sa politique de sélection pour la Coupe du monde. C’était le message central d’une interview remarquablement longue, au cours de laquelle Nagelsmann, fait rare pour un sélectionneur, a adressé des critiques individuelles tranchées à certains joueurs, parfois sans qu’on le lui demande.
Cette prévision s’est révélée juste, et l’ironie veut que le constat soit déjà acquis alors que la liste définitive pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique n’a pas encore été officialisée. Cette situation est principalement due au désastre communicationnel, désormais incontrôlable, autour du retour de Manuel Neuer dans les cages, qui a ébranlé la crédibilité de Nagelsmann aux yeux du public et, très certainement, d’une partie du groupe.
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Les pièges se multiplient pour Nagelsmann
Il faut toutefois reconnaître que la situation n’est pas uniquement imputable à Nagelsmann : depuis plusieurs jours, des informations fuitent dans les médias, indiquant pour certains joueurs qu’ils feront partie du groupe, pour d’autres qu’ils peuvent d’ores et déjà réserver leurs vacances. Ces révélations, qui irritent la DFB et qui, à une telle échelle, n’ont pas d’équivalent dans les autres grandes nations, ont fini de vider la sélection de sa suspense.
Dès lors, il ne devrait plus y avoir de grosses surprises jeudi : la suspense est retombé. Reste à connaître les explications individuelles de Nagelsmann, en premier lieu sur le poste de gardien. Plusieurs pièges attendent déjà le sélectionneur, comme le passé l’a montré.
Que ce soit le repositionnement de Joshua Kimmich au milieu de terrain, annoncé depuis par Nagelsmann, les déclarations contradictoires sur les rôles de Leon Goretzka et surtout d’Aleksandar Pavlovic – pour lequel il a récemment déformé les faits dans l’émission Aktuelles Sportstudio – ou encore l’affaire Deniz Undav, dont Nagelsmann porte l’entière responsabilité, les pièges sont nombreux.
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Son passage à l’émission « Sportstudio » a terni l’image de Nagelsmann.
Quoi qu’il en soit, revenons sur son passage à la ZDF samedi dernier : il faut reconnaître à Nagelsmann le mérite de ne pas avoir annulé ce rendez-vous fixé de longue date, alors même qu’il avait entre-temps repoussé de quelques jours l’annonce de la composition du groupe. Sa présence suscitait désormais de grandes attentes, compte tenu de la polémique autour de Neuer et d’Oliver Baumann, qui venait de prendre une tournure extrêmement tendue dans les médias quelques heures auparavant.
Or il a déçu les attentes : pas une information concrète, pas un début d’explication sur les choix de son groupe. Pire, il a assuré ne même pas avoir vu la liste des 55 joueurs pourtant déjà transmise à la FIFA. Il aurait été plus judicieux pour lui de rester chez lui et d’éviter le voyage jusqu’au studio de Mayence. Au final, cette apparition lui a sans aucun doute nui.
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Nagelsmann a connu une surprenante perte de vitesse
Comme le révèlent de nombreux espaces de commentaire, qu’ils soient animés par la presse ou par le grand public, Julian Nagelsmann a considérablement perdu en crédibilité, subissant une dégringolade aussi brutale qu’inattendue.
Il y a deux ans, lors de l’Euro à domicile, le technicien de 38 ans avait connu une nette hausse de popularité et bénéficiait d’un taux de satisfaction élevé. Aujourd’hui, il est vivement critiqué par de nombreux experts et par l’influenceur national Uli Hoeneß pour sa ligne de conduite, et l’opinion que le grand public a de lui s’est également détériorée.
À quelques semaines de l’annonce du groupe et du premier match de la phase de groupes, aucun signe d’élan ou d’euphorie n’est perceptible, et ce malgré sept victoires consécutives. Jeudi, à partir de 13 heures, Nagelsmann aura fort à faire pour inverser cette tendance.
Les matchs de l'Allemagne dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026
Match Date Allemagne vs Curaçao 14 juin à 19 h (heure allemande) Allemagne vs Côte d’Ivoire 20 juin à 22 h (heure allemande) Allemagne vs Équateur 25 juin à 22h00 (heure allemande)