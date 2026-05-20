Un déroulement de match complètement catastrophique ! Julian Nagelsmann s'est tiré une balle dans le pied avec de nombreuses décisions discutables

Comme après l’élimination retentissante au Mondial 2022 au Qatar, on fera bientôt abstraction des seuls aspects sportifs pour examiner le tableau dans son ensemble. À l’époque, c’est la gestion des prises de position politiques et des libertés d’expression qui aurait, selon certains, empêché l’équipe d’atteindre de meilleurs résultats.

Quatre ans plus tard, le cœur du problème se situe dans l’ici et maintenant, alors que la Bundesliga touche à son terme. « Il y aura des décisions qui ne seront probablement pas très bien comprises », avait prévenu le sélectionneur Julian Nagelsmann dans les colonnes de Kicker, le 1^(er) mars, au sujet de sa politique de sélection pour la Coupe du monde. C’était le message central d’une interview remarquablement longue, au cours de laquelle Nagelsmann, fait rare pour un sélectionneur, a adressé des critiques individuelles tranchées à certains joueurs, parfois sans qu’on le lui demande.

Cette prévision s’est révélée juste, et l’ironie veut que le constat soit déjà acquis alors que la liste définitive pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique n’a pas encore été officialisée. Cette situation est principalement due au désastre communicationnel, désormais incontrôlable, autour du retour de Manuel Neuer dans les cages, qui a ébranlé la crédibilité de Nagelsmann aux yeux du public et, très certainement, d’une partie du groupe.