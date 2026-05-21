Selon la Gazzetta dello Sport, qui rapporte l’information ce jeudi, Leon Goretzka aurait déjà échangé par téléphone avec l’entraîneur du Milan AC, Massimiliano Allegri, et se serait laissé convaincre par le projet sportif élaboré à son intention. L’offre des Rossoneri, comprenant un contrat de trois ans, un salaire annuel de cinq millions d’euros et des primes substantielles, aurait achevé de le séduire.
Traduit par
Un dernier obstacle subsiste. Leon Goretzka s’apprête à changer de club après son départ du FC Bayern
Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan s’est « nettement démarqué de la concurrence » pour Leon Goretzka. Dans le championnat italien, l’Inter, Naples et la Juventus suivaient aussi le milieu de terrain de 31 ans, tandis qu’en janvier l’Atlético de Madrid avait tenté, en vain, de le recruter in extremis.
Selon la Gazzetta dello Sport, les deux parties seraient d’accord « depuis des semaines » sur les conditions financières ; dès fin avril, le quotidien transalpin évoquait déjà des discussions avancées et une tendance positive. Reste un dernier obstacle : la qualification pour la Ligue des champions, condition sine qua non pour recruter l’international allemand sans indemnité de transfert.
Les Rossoneri sont encore en lice pour la 3^e ou la 4^e place, synonyme de C1, et figurent dans un quatuor comprenant la Roma, Como et la Juventus. À la veille de la 38^e journée, Milan et la Roma comptent 70 points, avec un léger avantage au goal average pour les Milanais. Un point face à Cagliari dimanche à San Siro pourrait suffire pour valider le billet pour la C1. Une victoire assurerait définitivement l’accession européenne du Milan et, par conséquent, le recrutement de Goretzka.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka, milieu de terrain du FC Bayern, disputera son dernier match sous les couleurs bavaroises lors de la finale de la Coupe d’Allemagne.
Depuis fin janvier, c’est acté : Leon Goretzka quittera le FC Bayern après huit saisons auréolées de succès, sans prolongation de contrat. Avec le club bavarois, il a conquis sept Bundesliga, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. À ses deux victoires en Coupe d’Allemagne pourrait s’ajouter une troisième samedi, en finale face au VfB Stuttgart.
La seule inconnue concerne sa participation à une dernière sortie sous le maillot du club le plus titré d’Allemagne. Lors des deux matches à élimination directe de la Ligue des champions face au Real Madrid et au PSG, il est resté deux fois sur le banc pendant 90 minutes. En Coupe d’Allemagne également, il n’a pas figuré une seule fois dans le onze de départ cette saison, mais il a tout de même été utilisé à chaque rencontre. En demi-finale contre le Bayer Leverkusen, il a offert une passe décisive à Luis Díaz pour le deuxième but.
Conséquence : sous les ordres de Vincent Kompany, le milieu de terrain a été définitivement relégué au second plan, avec un an de retard. Peu après l’arrivée du Belge, on avait conseillé au joueur de 31 ans de changer de club. Mais Goretzka a décidé de rester et est redevenu titulaire aux côtés de Joshua Kimmich, notamment en raison des absences pour blessure de ses concurrents Aleksandar Pavlovic et Joao Palhinha.
Cette situation a néanmoins facilité son retour en sélection allemande. Contrairement à sa situation au Bayern, Goretzka devrait jouer un rôle plus important lors de la prochaine Coupe du monde, Kimmich étant prévu comme arrière droit et Pavlovic comme seul milieu titulaire indiscutable. Il disputera donc une place dans le onze de départ à Felix Nmecha, du BVB.
Leon Goretzka : performances et statistiques au FC Bayern et à Schalke 04
Club Matchs Buts Passes décisives FC Bayern 311 51 53 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8