Un dernier obstacle subsiste. Leon Goretzka s’apprête à changer de club après son départ du FC Bayern

Depuis fin janvier, c’est acté : Leon Goretzka quittera le FC Bayern après huit saisons auréolées de succès, sans prolongation de contrat. Avec le club bavarois, il a conquis sept Bundesliga, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. À ses deux victoires en Coupe d’Allemagne pourrait s’ajouter une troisième samedi, en finale face au VfB Stuttgart.

La seule inconnue concerne sa participation à une dernière sortie sous le maillot du club le plus titré d’Allemagne. Lors des deux matches à élimination directe de la Ligue des champions face au Real Madrid et au PSG, il est resté deux fois sur le banc pendant 90 minutes. En Coupe d’Allemagne également, il n’a pas figuré une seule fois dans le onze de départ cette saison, mais il a tout de même été utilisé à chaque rencontre. En demi-finale contre le Bayer Leverkusen, il a offert une passe décisive à Luis Díaz pour le deuxième but.

Conséquence : sous les ordres de Vincent Kompany, le milieu de terrain a été définitivement relégué au second plan, avec un an de retard. Peu après l’arrivée du Belge, on avait conseillé au joueur de 31 ans de changer de club. Mais Goretzka a décidé de rester et est redevenu titulaire aux côtés de Joshua Kimmich, notamment en raison des absences pour blessure de ses concurrents Aleksandar Pavlovic et Joao Palhinha.

Cette situation a néanmoins facilité son retour en sélection allemande. Contrairement à sa situation au Bayern, Goretzka devrait jouer un rôle plus important lors de la prochaine Coupe du monde, Kimmich étant prévu comme arrière droit et Pavlovic comme seul milieu titulaire indiscutable. Il disputera donc une place dans le onze de départ à Felix Nmecha, du BVB.