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« Un dernier match » : Lionel Messi partage un message émouvant alors que l'Argentine se prépare à sa dernière apparition
Message émouvant et maillot spécial d’Adidas
Messi s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager un message poignant avant sa dernière apparition avec l’Argentine, déclarant simplement : « Un dernier match. Un maillot pour la vie. »
Dans une vidéo récemment publiée, on le voit remplacer un maillot standard de la sélection par un maillot spécial Adidas de l’Argentine avec son nom et son emblématique n°10 en or, avant de prendre une paire de chaussures blanches. Lionel Scaloni a inclus Messi dans le groupe pour affronter le Bénin le 6 octobre à El Monumental, qui peut accueillir 84 000 spectateurs. Ce match sert d’hommage officiel à Messi, qui a annoncé sa retraite internationale en août.
La douloureuse décision de prendre sa retraite
En annonçant sa retraite, Messi a adressé un message émouvant à ses supporters, expliquant la difficulté de s’effacer après une carrière légendaire qui comprend 207 apparitions, 125 buts et 68 passes décisives.
Il a déclaré : « Après le temps qui s’est écoulé depuis la finale de la (Coupe du monde), et après avoir bien réfléchi, je voudrais annoncer à tout le monde que je vais prendre ma retraite de l’équipe nationale. C’était une décision douloureuse, et cela me fait encore très mal, mais je comprends que le moment est venu. Je vous jure que j’ai toujours donné le meilleur de moi-même, non seulement ces dernières années quand nous avons tout gagné, mais aussi avant cela. »
Détails des billets pour le match d’adieu
Messi a également exprimé son immense fierté de représenter son pays sur la scène mondiale, ajoutant : « J’ai toujours lutté et tout donné sur le terrain pour ce maillot, pour vous apporter du bonheur et vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football. »
Pour les supporters qui espèrent assister à ce moment historique, le média français Foot Mercato rapporte que la vente des billets débutera mardi à 18 heures. La Fédération argentine de football a fixé des prix allant de 52 € à 278 €. D’autres catégories de prix sont proposées à 104 €, 185 € et 260 €, tandis que les enfants pourront assister à ce match d’adieu historique pour seulement 17 €.
- AFP
Et maintenant, quelle suite pour l’Argentine ?
L’Association du football argentin a invité tous les membres de l’effectif vainqueur de la Coupe du monde 2022 à accompagner Messi lors de son match d’adieu contre le Bénin. Une fois le coup de sifflet final donné le 6 octobre, l’Argentine entamera officiellement une nouvelle ère sans son plus grand joueur, obligeant Scaloni à construire une nouvelle base offensive alors qu’il prépare les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde.
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