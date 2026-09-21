« Un dernier match » : Lionel Messi partage un message émouvant alors que l'Argentine se prépare à sa dernière apparition

Messi s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager un message poignant avant sa dernière apparition avec l’Argentine, déclarant simplement : « Un dernier match. Un maillot pour la vie. »

Dans une vidéo récemment publiée, on le voit remplacer un maillot standard de la sélection par un maillot spécial Adidas de l’Argentine avec son nom et son emblématique n°10 en or, avant de prendre une paire de chaussures blanches. Lionel Scaloni a inclus Messi dans le groupe pour affronter le Bénin le 6 octobre à El Monumental, qui peut accueillir 84 000 spectateurs. Ce match sert d’hommage officiel à Messi, qui a annoncé sa retraite internationale en août.