Dans le podcast « Kick-off », Jordi Cruyff a confirmé au journaliste du Telegraaf Mike Vermeij que l’Ajax Amsterdam s’intéressait à l’entraîneur des Reds.
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Un départ surprise du FC Liverpool cet été ? Un grand club aurait approché Arne Slot
« On m'a de nouveau fait savoir qu'on s'était également renseigné sur Arne Slot », a déclaré Cruyff, le directeur technique du club le plus titré des Pays-Bas. Le fils de la légende Johan Cruyff serait même à l'origine de cette démarche pour rapatrier Slot en Eredivisie.
Pour l’instant, c’est toujours Oscar García qui occupe le banc ajacide, mais le technicien espagnol de 53 ans a déjà annoncé son départ à l’issue de la saison, et il ne restera donc pas jusqu’au terme de son contrat, censé expirer en 2027.
Nommé seulement début mars pour succéder à John Heitinga (juillet 2025-novembre 2025) puis à Fred Grim (novembre 2025-mars 2026), l’Ibérique n’a pas convaincu.
Tous deux ont dû quitter leurs fonctions prématurément en raison des résultats décevants de l’équipe. À deux journées de la fin du championnat néerlandais, l’Ajax pointe à la quatrième place et risque donc de manquer la qualification pour la Ligue des champions. Avec six points de retard sur la deuxième place, ses chances ne sont plus que théoriques.
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Arne Slot est sous pression à la tête du FC Liverpool.
Arne Slot, ancien entraîneur du grand rival du Feyenoord, est sous contrat avec le FC Liverpool jusqu’en 2027. Après une première saison éclatante conclue par un titre de champion d’Angleterre, le technicien néerlandais traverse un exercice bien plus délicat.
Les Reds ont été éliminés précocement de toutes les coupes (Ligue des champions, FA Cup, Coupe de la Ligue), et, en Premier League, le titre est déjà hors de portée à trois journées de la fin. Avec 18 points de retard sur le leader Arsenal, les Reds pointent à la quatrième place, mais la qualification pour la Ligue des champions semble assurée, six points devant la première place non qualificative.
Ces dernières semaines, son style de jeu a été vivement critiqué par la presse britannique, qui évoque déjà un possible remplacement à la tête du club. L’ancien milieu Xabi Alonso est régulièrement cité comme candidat à sa succession.