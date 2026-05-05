« On m'a de nouveau fait savoir qu'on s'était également renseigné sur Arne Slot », a déclaré Cruyff, le directeur technique du club le plus titré des Pays-Bas. Le fils de la légende Johan Cruyff serait même à l'origine de cette démarche pour rapatrier Slot en Eredivisie.

Pour l’instant, c’est toujours Oscar García qui occupe le banc ajacide, mais le technicien espagnol de 53 ans a déjà annoncé son départ à l’issue de la saison, et il ne restera donc pas jusqu’au terme de son contrat, censé expirer en 2027.

Nommé seulement début mars pour succéder à John Heitinga (juillet 2025-novembre 2025) puis à Fred Grim (novembre 2025-mars 2026), l’Ibérique n’a pas convaincu.

Tous deux ont dû quitter leurs fonctions prématurément en raison des résultats décevants de l’équipe. À deux journées de la fin du championnat néerlandais, l’Ajax pointe à la quatrième place et risque donc de manquer la qualification pour la Ligue des champions. Avec six points de retard sur la deuxième place, ses chances ne sont plus que théoriques.