Selon le spécialiste du mercato Matteo Moretto, Alisson aurait déjà trouvé un accord verbal avec la Juventus Turin.
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Un départ surprise au FC Liverpool ? La star se serait déjà mise d’accord avec la Juventus Turin
Le départ du Brésilien surprendrait, puisqu’il a tout juste prolongé son contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, activant ainsi l’option de prolongation d’un an prévue par le club anglais.
Selon Moretto, Liverpool analysera sa situation au poste de gardien dans les prochaines semaines avant de décider d’un éventuel départ du Brésilien. Fabrizio Romano évoque également un intérêt de la Juventus Turin pour le joueur de 33 ans : les Bianconeri chercheraient un gardien de haut niveau cet été, et Alisson constituerait leur priorité. Le portier de la sélection brésilienne serait séduit par l’idée d’un retour en Italie, où il a déjà évolué sous les couleurs de l’AS Rome de 2016 à 2018.
Par respect pour Liverpool, son club de longue date, le gardien souhaite d’abord s’entretenir avec les Reds pour connaître leurs projets à court terme. Selon Romano, des discussions impliquant toutes les parties doivent s’engager prochainement afin de clarifier si Liverpool compte sur Alisson ou sur son successeur désigné, Giorgi Mamardashvili, pour occuper les cages la saison prochaine.
Recruté en 2024 pour succéder à long terme au Brésilien, le Géorgien de 25 ans a fait ses armes lors d’un prêt d’un an au FC Valence avant de rejoindre définitivement les Reds l’été dernier.
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Alisson pourrait-il rejoindre la Juventus ? Le club turinois est à la recherche d'un nouveau gardien de but de haut niveau.
Alisson conserve son statut de numéro un, mais il a déjà manqué plusieurs matches cette saison en raison de blessures. Il est d’ailleurs actuellement à l’infirmerie en raison d’une lésion à la cuisse. Mamardashvili en a donc profité pour accumuler plusieurs sorties dans le onze de départ.
Recruté en 2018 auprès de l’AS Rome contre un chèque de 72,5 millions d’euros, Alisson s’est rapidement imposé comme un élément clé des Reds. Le gardien a joué un rôle clé dans les grands succès des années suivantes, comme le triomphe en Ligue des champions en 2019 ou les deux titres de champion d'Angleterre en 2020 et 2025. Il s'est également imposé comme l'un des meilleurs gardiens du monde, avec un total de 332 apparitions pour Liverpool à ce jour.
À la Juventus, après la fin de l’ère du légendaire Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny a d’abord été le numéro un pendant plusieurs années. Le Polonais avait initialement mis un terme à sa carrière en 2024, avant de reprendre peu après et de signer au FC Barcelone.
Michele Di Gregorio devait lui succéder, mais ses performances ne l’ont pas encore imposé comme un gardien de premier plan. Du coup, le numéro 2, Mattia Perin, a parfois été préféré à Di Gregorio cette saison.
Alisson pourrait-il rejoindre la Juventus Turin ? Retrouvez les étapes clés de sa carrière professionnelle jusqu’à ce jour.
Période
Club
Matchs
2013-2016
Internacional
101
2016-2018
AS Rome
64
Depuis 2018
Liverpool FC
332