Un départ surprise au FC Liverpool ? La star se serait déjà mise d’accord avec la Juventus Turin

Le départ du Brésilien surprendrait, puisqu’il a tout juste prolongé son contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, activant ainsi l’option de prolongation d’un an prévue par le club anglais.

Selon Moretto, Liverpool analysera sa situation au poste de gardien dans les prochaines semaines avant de décider d’un éventuel départ du Brésilien. Fabrizio Romano évoque également un intérêt de la Juventus Turin pour le joueur de 33 ans : les Bianconeri chercheraient un gardien de haut niveau cet été, et Alisson constituerait leur priorité. Le portier de la sélection brésilienne serait séduit par l’idée d’un retour en Italie, où il a déjà évolué sous les couleurs de l’AS Rome de 2016 à 2018.

Par respect pour Liverpool, son club de longue date, le gardien souhaite d’abord s’entretenir avec les Reds pour connaître leurs projets à court terme. Selon Romano, des discussions impliquant toutes les parties doivent s’engager prochainement afin de clarifier si Liverpool compte sur Alisson ou sur son successeur désigné, Giorgi Mamardashvili, pour occuper les cages la saison prochaine.

Recruté en 2024 pour succéder à long terme au Brésilien, le Géorgien de 25 ans a fait ses armes lors d’un prêt d’un an au FC Valence avant de rejoindre définitivement les Reds l’été dernier.