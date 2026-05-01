Selon les médias, cette femme de 40 ans, actuellement directrice de l’organisation et des infrastructures du club allemand recordman de titres, devrait être nommée directrice sportive du club hanséatique.
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Un départ se profile au FC Bayern ! Christoph Freund confirme que des discussions sont en cours
« Oui, nous pouvons confirmer que Kathleen nous a informés qu'elle était en pourparlers avec le HSV », a déclaré vendredi Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. « Je ne peux rien vous dire de plus à ce sujet, ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit, mais elle nous a tenus au courant de ces discussions. »
Christoph Freund félicite Kathleen Krüger pour son « excellent travail ».
« Krüger, pressentie pour succéder à Stefan Kuntz au poste de directrice générale du HSV, est « très, très estimée et très ambitieuse », a souligné Freund. Elle a occupé pendant de nombreuses années des fonctions dirigeantes au FC Bayern Munich à différents niveaux et y a acquis une solide expérience. « C’est vraiment un honneur qu’un club aussi prestigieux l’ait contactée pour un poste aussi important ; c’est une très, très belle histoire pour Kathleen. »
Selon le Hamburger Abendblatt, le conseil de surveillance du HSV s’est prononcé à la majorité, mercredi soir, pour nommer Krüger à ce poste stratégique. La dirigeante devrait ainsi signer prochainement son contrat sur les bords de l’Elbe.