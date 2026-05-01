Un départ se profile au FC Bayern ! Christoph Freund confirme que des discussions sont en cours

« Krüger, pressentie pour succéder à Stefan Kuntz au poste de directrice générale du HSV, est « très, très estimée et très ambitieuse », a souligné Freund. Elle a occupé pendant de nombreuses années des fonctions dirigeantes au FC Bayern Munich à différents niveaux et y a acquis une solide expérience. « C’est vraiment un honneur qu’un club aussi prestigieux l’ait contactée pour un poste aussi important ; c’est une très, très belle histoire pour Kathleen. »

Selon le Hamburger Abendblatt, le conseil de surveillance du HSV s’est prononcé à la majorité, mercredi soir, pour nommer Krüger à ce poste stratégique. La dirigeante devrait ainsi signer prochainement son contrat sur les bords de l’Elbe.