Selon Foot Mercato, l’attaquant très convoité du RB Leipzig pousserait actuellement pour rejoindre le Paris Saint-Germain.
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Un départ pour le FC Liverpool ou le Bayern Munich ? Yan Diomande, évalué à 100 millions d’euros, aurait donné son feu vert à un autre club de renommée mondiale pour un transfert colossal
Diomandé aurait déjà donné son feu vert au PSG pour rejoindre le récent vainqueur de la Ligue des champions cet été. Un signal fort pour les Parisiens, qui comptent intensifier leurs efforts pour s’attacher les services de la révélation de la dernière saison de Bundesliga. Selon Foot Mercato, plusieurs rencontres auraient déjà eu lieu entre les responsables du club parisien et les dirigeants du RB Leipzig afin de discuter d’un transfert.
Néanmoins, un obstacle demeure : le PSG refuse de débourser des sommes astronomiques pour de nouveaux joueurs, tandis que le RB Leipzig, fort d’un contrat courant jusqu’en 2030, se trouve en position de force dans les négociations. Selon les indiscrétions, le club rouge et blanc n’envisagerait de céder l’international ivoirien, présent depuis seulement un an, qu’en cas d’offre avoisinant les 100 millions d’euros.
« Nous devons nous tourner vers l’été. On ne peut bien sûr pas le laisser partir après un an », avait déjà souligné Oliver Mintzlaff, directeur général du RB, en janvier sur Sky. « En tant que président du conseil de surveillance, je dirais : il sera certainement avec nous la saison prochaine, même s’il y avait des offres de plus de 80 ou 90 millions d’euros », a-t-il ajouté.
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Yan Diomande : restera-t-il à Leipzig ou franchira-t-il dès cet été une nouvelle étape de sa carrière ?
Mi-mai, Diomande a répondu par un « oui » franc au magazine kicker lorsqu’on lui a demandé s’il resterait à Leipzig la saison prochaine. L’international ivoirien se concentre sur son club actuel : « Je suis à Leipzig et j’aime jouer ici. »
La qualification en Ligue des champions, obtenue en tant que troisième de Bundesliga la saison passée, constitue un atout majeur pour le RB Leipzig. En cas de non-qualification, un départ aurait été plus pertinent sur le plan sportif pour Diomande, et le club, privé des revenus de la C1, aurait dû s’appuyer davantage sur les ventes de joueurs cet été.
L’intérêt du PSG pour Diomande dépend aussi du cas Bradley Barcola : l’ailier, dont la place n’est pas assurée face à une concurrence de haut niveau, est régulièrement annoncé partant, notamment vers le Bayern Munich.
En cas de départ de Barcola, Diomande présenterait un profil idéal pour le PSG. Toutefois, le jeune joueur de 19 ans devrait probablement se contenter dans un premier temps d’un rôle de remplaçant derrière le trio offensif actuellement titulaire pour les matchs les plus importants, composé de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.
Si le PSG est souvent cité, Yan Diomande nourrit en réalité l’ambition de s’engager avec le FC Liverpool.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs circulent sur un intérêt du Bayern Munich pour Amad Diomande. Toutefois, l’attaquant ivoirien ne correspond pas entièrement au profil recherché par le FCB, qui privilégie un joueur capable d’évoluer sur les ailes tout en pouvant remplacer Harry Kane dans l’axe. Anthony Gordon, qui a finalement quitté Newcastle United pour rejoindre le FC Barcelone, correspondait mieux à ce profil. Diomandé, lui, est un ailier pur et n’a pas encore démontré qu’il pouvait apporter une valeur ajoutée au poste de numéro 9 au plus haut niveau.
Ces derniers mois, c’est Liverpool qui a affiché le plus de concret pour le joueur. Le principal intéressé a d’ailleurs attisé les spéculations en déclarant en janvier dans une vidéo TikTok : « Je veux jouer à Liverpool. Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer un jour à Anfield. C’est aussi mon rêve – et je veux le réaliser. »
Chez les Reds, il est vu comme le successeur idéal de Mohamed Salah, dont le départ d’Anfield Road est acté en fin de saison. En avril, Sky Sport évoquait même des discussions avancées entre Liverpool et l’agence du joueur. Depuis, le Real Madrid aurait manifesté son intérêt pour le virtuose des dribbles de Leipzig, et Chelsea se tiendrait aussi en embuscade.
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Yan Diomande va-t-il créer la sensation lors de la Coupe du monde ?
Arrivé au CD Leganés début 2025 en provenance d’un centre de formation américain, Diomande n’avait disputé que dix matchs avec le club alors en première division espagnole, avant que celui-ci ne soit relégué. Malgré ce contexte, Leipzig a investi 20 millions d’euros pour le recruter l’été dernier.
Un pari gagnant : en quelques semaines, l’Ivoirien s’est imposé dans le onze de départ d’Ole Werner et est devenu indispensable, terminant parmi les meilleurs attaquants de Bundesliga. Avec douze buts et neuf passes décisives en 33 matchs, il a largement contribué au retour du club en Ligue des champions après une année d’absence.
Actuellement, Diomande se prépare avec la Côte d’Ivoire en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, où il est l’un des grands espoirs de l’équipe africaine. Lors du deuxième match de groupe, la Côte d’Ivoire affrontera l’Allemagne le 20 juin ; une semaine plus tôt, la Coupe du monde débutera pour Diomande et ses coéquipiers avec un match d’ouverture crucial contre l’Équateur. Le troisième adversaire de la phase de groupes sera Curaçao.
Yan Diomande : ses statistiques avec le RB Leipzig
Jeux
36
Buts
13 passes décisifs.
Passes décisives
10