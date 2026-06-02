Diomandé aurait déjà donné son feu vert au PSG pour rejoindre le récent vainqueur de la Ligue des champions cet été. Un signal fort pour les Parisiens, qui comptent intensifier leurs efforts pour s’attacher les services de la révélation de la dernière saison de Bundesliga. Selon Foot Mercato, plusieurs rencontres auraient déjà eu lieu entre les responsables du club parisien et les dirigeants du RB Leipzig afin de discuter d’un transfert.

Néanmoins, un obstacle demeure : le PSG refuse de débourser des sommes astronomiques pour de nouveaux joueurs, tandis que le RB Leipzig, fort d’un contrat courant jusqu’en 2030, se trouve en position de force dans les négociations. Selon les indiscrétions, le club rouge et blanc n’envisagerait de céder l’international ivoirien, présent depuis seulement un an, qu’en cas d’offre avoisinant les 100 millions d’euros.

« Nous devons nous tourner vers l’été. On ne peut bien sûr pas le laisser partir après un an », avait déjà souligné Oliver Mintzlaff, directeur général du RB, en janvier sur Sky. « En tant que président du conseil de surveillance, je dirais : il sera certainement avec nous la saison prochaine, même s’il y avait des offres de plus de 80 ou 90 millions d’euros », a-t-il ajouté.