Comme l'ont annoncé les Royals samedi, le défenseur droit souffre d'une « fracture de la phalange distale du cinquième orteil du pied droit ».
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Un départ peu glorieux et une élimination de la Coupe du monde menacent : une icône du club ne jouera-t-elle plus jamais pour le Real Madrid ?
Les Madrilènes restent évasifs sur le calendrier de son retour. Victime d’une fissure douloureuse au petit orteil, Carvajal semble peu susceptible de rejouer d’ici la fin de la saison. Le latéral espagnol ne devrait d’ailleurs pas prolonger son aventure au Real Madrid.
Son contrat expire cet été, après 13 ans et 448 matchs officiels, dont plusieurs en tant que capitaine. Pilier du groupe, il a conquis six Ligue des champions, cinq Supercoupes de l’UEFA et quatre championnats d’Espagne.
Selon plusieurs médias espagnols, le joueur emblématique souhaiterait prolonger son contrat d’une saison. Mais les dirigeants madrilènes pencheraient plutôt pour un départ, d’autant que Carvajal a perdu son statut de titulaire indiscutable.
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Carvajal n'est plus un titulaire indiscutable au Real Madrid.
L'entraîneur Álvaro Arbeloa a récemment affirmé le contraire. « Il a disputé plusieurs matchs en tant que titulaire, dont certains de très haut niveau, comme contre l'Atlético Madrid. Il s'en sort bien, je ne pourrais pas être plus satisfait de ses performances. C'est un joueur essentiel pour nous, sur le terrain comme en dehors. » Néanmoins, avec 20 apparitions – dont certaines sont dues à des blessures – pour un total de 885 minutes de jeu, son bilan demeure modeste.
Des rumeurs évoquent toutefois un climat tendu entre Arbeloa et Carvajal, ainsi qu’avec plusieurs autres joueurs. Le successeur de Xabi Alonso pourrait d’ailleurs être limogé, alors que le club se dirige vers une saison sans titre. La direction, emmenée par Florentino Pérez, aurait déjà lancé la recherche d’un nouvel entraîneur et verrait en José Mourinho son principal candidat. Sous la houlette du futur entraîneur merengue, les cartes pourraient être redistribuées, y compris pour Carvajal.
Carvajal risque de ne pas être sélectionné pour la Coupe du monde.
Blessé, Carvajal voit sa place pour la Coupe du monde 2025 plus que jamais menacée. Depuis le coup d’envoi des qualifications en septembre, il n’a disputé qu’un seul match avec l’Espagne et a manqué une grande partie de la campagne pour cause de pépins physiques.
En mars, le joueur de 34 ans n’a pas été retenu dans le groupe des champions d’Europe, Luis Enrique lui préférant Pedro Porro (Tottenham Hotspur). À droite de la défense, Marcos Llorente (Atlético de Madrid) a également été aligné.