Un départ peu glorieux et une élimination de la Coupe du monde menacent : une icône du club ne jouera-t-elle plus jamais pour le Real Madrid ?

Les Madrilènes restent évasifs sur le calendrier de son retour. Victime d’une fissure douloureuse au petit orteil, Carvajal semble peu susceptible de rejouer d’ici la fin de la saison. Le latéral espagnol ne devrait d’ailleurs pas prolonger son aventure au Real Madrid.

Son contrat expire cet été, après 13 ans et 448 matchs officiels, dont plusieurs en tant que capitaine. Pilier du groupe, il a conquis six Ligue des champions, cinq Supercoupes de l’UEFA et quatre championnats d’Espagne.

Selon plusieurs médias espagnols, le joueur emblématique souhaiterait prolonger son contrat d’une saison. Mais les dirigeants madrilènes pencheraient plutôt pour un départ, d’autant que Carvajal a perdu son statut de titulaire indiscutable.