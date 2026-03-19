Un départ fulgurant en deuxième mi-temps pose les bases ! Mayence 05 se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence

« Ça fait vraiment du bien », a déclaré le défenseur Danny da Costa sur RTL après le match, « l'équipe a très bien joué. Je pense que nous méritons d'être qualifiés pour le tour suivant. » En ce qui concerne la finale à Leipzig, tout le monde a le droit de rêver, a ajouté da Costa, « mais nous ferions bien de prendre les choses match après match. »

Stefan Posch, grâce à son but de la tête (46e), et Armindo Sieb (82e) ont offert une soirée historique à Mayence 05, tandis qu’Olomouc a terminé le match à dix après le carton jaune-rouge reçu par Peter Barath (76e). Alors que les Rhénans luttent contre la relégation en Bundesliga, le rêve d’une finale de la Ligue Europa Conférence à Leipzig le 28 mai se poursuit. Les quarts de finale se disputeront les 9 et 16 avril, Mayence jouant d’abord à domicile.

« Nous voulons croire en nous et faire preuve de courage », a déclaré l’entraîneur de Mayence, Urs Fischer, avant le match sur RTL. Ses joueurs ont obéi : dès le début, les « Nullfünfer » se sont efforcés de mettre l’accent sur l’attaque. Mayence maîtrisait le jeu et son adversaire, mais a également eu de la chance après 20 minutes, lorsque Danijel Sturm a manqué de peu l’ouverture du score pour les visiteurs.