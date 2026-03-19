Le 19 mars 2026 restera dans les annales du club de Mayence : pour la première fois, le club de Bundesliga s'est qualifié pour les quarts de finale d'une compétition européenne. Jeudi soir, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, les « Nullfünfer » ont battu le vainqueur de la Coupe de Tchéquie, Sigma Olomouc, sur le score de 2-0 (0-0) et se sont qualifiés pour le tour suivant après le match nul 0-0 à l'aller.
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Un départ fulgurant en deuxième mi-temps pose les bases ! Mayence 05 se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence
« Ça fait vraiment du bien », a déclaré le défenseur Danny da Costa sur RTL après le match, « l'équipe a très bien joué. Je pense que nous méritons d'être qualifiés pour le tour suivant. » En ce qui concerne la finale à Leipzig, tout le monde a le droit de rêver, a ajouté da Costa, « mais nous ferions bien de prendre les choses match après match. »
Stefan Posch, grâce à son but de la tête (46e), et Armindo Sieb (82e) ont offert une soirée historique à Mayence 05, tandis qu’Olomouc a terminé le match à dix après le carton jaune-rouge reçu par Peter Barath (76e). Alors que les Rhénans luttent contre la relégation en Bundesliga, le rêve d’une finale de la Ligue Europa Conférence à Leipzig le 28 mai se poursuit. Les quarts de finale se disputeront les 9 et 16 avril, Mayence jouant d’abord à domicile.
« Nous voulons croire en nous et faire preuve de courage », a déclaré l’entraîneur de Mayence, Urs Fischer, avant le match sur RTL. Ses joueurs ont obéi : dès le début, les « Nullfünfer » se sont efforcés de mettre l’accent sur l’attaque. Mayence maîtrisait le jeu et son adversaire, mais a également eu de la chance après 20 minutes, lorsque Danijel Sturm a manqué de peu l’ouverture du score pour les visiteurs.
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Stefan Posch offre un coup d'éclat à Mayence en début de deuxième mi-temps
Le match s'est progressivement équilibré, mais c'est Mayence qui s'est créé la prochaine occasion dangereuse : Phillipp Mwene a tiré de loin, mais le ballon est passé tout près à droite du but (35e). Peu avant la mi-temps, Nelson Weiper a manqué une nouvelle occasion d'un coup de tête (45e).
La deuxième mi-temps a démarré sur les chapeaux de roue : Paul Nebel a centré depuis le côté droit, Posch a marqué de la tête pour donner l'avantage à son équipe. Encouragé par ce but, Mayence a continué à pousser vers l'avant, tandis qu'Olomouc ne parvenait guère à se dégager. Au cours de la deuxième mi-temps, le rythme du match a quelque peu baissé, les visiteurs restant largement inoffensifs. L'expulsion de Barath a fait le jeu de Mayence, le coup franc de Nebel qui a suivi a heurté la barre transversale (78e). Mais Sieb a doublé la mise.
FSV Mayence 05 - Sigma Olomouc 2-0 (0-0) : les statistiques du match
Match
FSV Mayence 05 vs Sigma Olomouc
Résultat
2-0 (0-0) ; match aller : 0-0 ; total : 2-0
Buts
1-0 Posch (46e), 2-0 Sieb (83e)
Compétition
Ligue Europa Conférence, huitièmes de finale, match retour