Un départ du FC Bayern Munich ? Harry Kane envoie un signal très positif au FCB

Selon ces informations, Kane, sous contrat à la Säbener Straße jusqu’au 30 juin 2027, souhaite jouer la saison prochaine pour le club le plus titré d’Allemagne. Le Barça n’envisagerait donc pas de poursuivre ses démarches pour recruter le joueur de 32 ans.

Après le départ sans indemnité de transfert de Robert Lewandowski, le club catalan cherche toujours un nouvel avant-centre. Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, était considéré comme le favori, mais les Rojiblancos ne souhaitent en aucun cas laisser partir l’Argentin, et ont déjà rejeté les offres du Barça et du Real Madrid.