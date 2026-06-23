Selon le journal catalan Sport, l’attaquant international anglais a fait savoir au FC Barcelone, qui s’intéresse vivement à lui, qu’il ne souhaite pas changer de club lors du prochain mercato estival.
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Un départ du FC Bayern Munich ? Harry Kane envoie un signal très positif au FCB
Selon ces informations, Kane, sous contrat à la Säbener Straße jusqu’au 30 juin 2027, souhaite jouer la saison prochaine pour le club le plus titré d’Allemagne. Le Barça n’envisagerait donc pas de poursuivre ses démarches pour recruter le joueur de 32 ans.
Après le départ sans indemnité de transfert de Robert Lewandowski, le club catalan cherche toujours un nouvel avant-centre. Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, était considéré comme le favori, mais les Rojiblancos ne souhaitent en aucun cas laisser partir l’Argentin, et ont déjà rejeté les offres du Barça et du Real Madrid.
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Le Bayern Munich souhaite prolonger prématurément le contrat de Harry Kane.
Concernant Harry Kane, le Bayern Munich souhaite prolonger son contrat au-delà de 2027. Plusieurs responsables du club bavarois ont exprimé leur intention de prolonger prématurément l’engagement du joueur de 32 ans, qui se dit ouvert à cette perspective.
La saison passée, l’attaquant a marqué 61 buts et délivré 7 passes décisives en 51 matchs officiels toutes compétitions confondues.