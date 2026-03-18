L'entraîneur national autrichien Ralf Rangnick envisagerait apparemment un retour en Bundesliga. C'est ce qui ressort d'un article publié par Sport Bild.
Traduit par
Un départ de l'Autriche après la Coupe du monde ? Ralf Rangnick envisagerait apparemment un retour spectaculaire
Il n'est donc toujours pas certain que Rangnick prolonge son contrat d'entraîneur de l'ÖFB, qui expire après la Coupe du monde 2026, ou qu'il relève un nouveau défi. Selon certaines informations, Rangnick aurait certes reçu une offre de prolongation de contrat de la part de la Fédération autrichienne de football, mais l'entraîneur de 67 ans ne se déciderait qu'après les prochains matchs internationaux prévus fin mars.
Selon Sport Bild, un nouveau poste d'entraîneur de club semble plutôt exclu pour Rangnick. En tant que directeur sportif, un retour en Bundesliga ou un engagement en Premier League serait toutefois une option sérieuse pour l'Allemand. Les clubs auprès desquels Rangnick pourrait alors potentiellement s'engager ne sont pas cités.
- Getty Images
Ralf Rangnick a mené l'Autriche à deux grands tournois consécutifs
En Bundesliga, Rangnick a déjà entraîné le VfB Stuttgart, Hanovre 96, le FC Schalke 04, le TSG Hoffenheim et le RB Leipzig. Au sein du club saxon, il a également occupé le poste de directeur sportif de 2012 à 2019, puis a travaillé pendant un an en tant que directeur sportif mondial au sein de l'univers Red Bull. Le dernier poste d'entraîneur de club occupé par Rangnick était celui de Manchester United, qu'il a entraîné de décembre 2021 à mai 2022.
Immédiatement après, Rangnick a rejoint l'ÖFB et est devenu sélectionneur de l'équipe nationale autrichienne. Il a mené la République alpine à l'Euro 2024 où, après une solide phase de groupes, il a atteint les huitièmes de finale, mais s'est incliné 1-2 face à la Turquie. Son prochain grand succès a été la qualification réussie pour la Coupe du monde 2026 en tant que premier de son groupe ; pour l'Autriche, il s'agit de la première participation à une Coupe du monde depuis 1998.
Dans un groupe comprenant l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie, l'objectif minimum de l'Autriche est d'atteindre les huitièmes de finale. Fin mars, l'équipe de Rangnick disputera des matchs amicaux contre le Ghana et la Corée du Sud, puis elle affrontera la Tunisie début juin. La Coupe du monde débutera pour l'équipe autrichienne le 16 juin avec un match d'ouverture contre la Jordanie.
Aperçu des différentes étapes de la carrière de Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur et dirigeant
Période
Fonction
Club
1983 - 1985
Entraîneur-joueur
Viktoria Backnang
1985 - 1987
Entraîneur
VfB Stuttgart II
1987 - 1988
Entraîneur-joueur
TSV Lippoldsweiler
1988 - 1990
Entraîneur
SC Korb
1990 - 1992
Entraîneur
VfB Stuttgart U19
1992 - 1994
Coordinateur sportif
VfB Stuttgart Jeunes
Juillet 1995 - décembre 1996
Entraîneur
SSV Reutlingen
Janvier 1997 - mars 1999
Entraîneur
SSV Ulm
Mai 1999 - février 2001
Entraîneur
VfB Stuttgart
Juillet 2001 - mars 2004
Entraîneur
Hanovre 96
Septembre 2004 - décembre 2005
Entraîneur
FC Schalke 04
Juillet 2006 - janvier 2011
Entraîneur
TSG Hoffenheim
Mars - septembre 2011
Entraîneur
FC Schalke 04
2012 - 2015
Directeur sportif
RB Salzbourg
2012 - 2019
Directeur sportif
RB Leipzig
2015 - 2016
Entraîneur
RB Leipzig
2018 - 2019
Entraîneur
RB Leipzig
2019 - 2020
Directeur sportif international
RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino
Juillet - novembre 2021
Directeur général du football professionnel
Lok Moscou
Décembre 2021 - mai 2022
Entraîneur
Manchester United
depuis juin 2022
Entraîneur
Autriche