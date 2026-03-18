Un départ de l'Autriche après la Coupe du monde ? Ralf Rangnick envisagerait apparemment un retour spectaculaire

En Bundesliga, Rangnick a déjà entraîné le VfB Stuttgart, Hanovre 96, le FC Schalke 04, le TSG Hoffenheim et le RB Leipzig. Au sein du club saxon, il a également occupé le poste de directeur sportif de 2012 à 2019, puis a travaillé pendant un an en tant que directeur sportif mondial au sein de l'univers Red Bull. Le dernier poste d'entraîneur de club occupé par Rangnick était celui de Manchester United, qu'il a entraîné de décembre 2021 à mai 2022.

Immédiatement après, Rangnick a rejoint l'ÖFB et est devenu sélectionneur de l'équipe nationale autrichienne. Il a mené la République alpine à l'Euro 2024 où, après une solide phase de groupes, il a atteint les huitièmes de finale, mais s'est incliné 1-2 face à la Turquie. Son prochain grand succès a été la qualification réussie pour la Coupe du monde 2026 en tant que premier de son groupe ; pour l'Autriche, il s'agit de la première participation à une Coupe du monde depuis 1998.

Dans un groupe comprenant l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie, l'objectif minimum de l'Autriche est d'atteindre les huitièmes de finale. Fin mars, l'équipe de Rangnick disputera des matchs amicaux contre le Ghana et la Corée du Sud, puis elle affrontera la Tunisie début juin. La Coupe du monde débutera pour l'équipe autrichienne le 16 juin avec un match d'ouverture contre la Jordanie.