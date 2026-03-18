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Oliver Maywurm

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Un départ de l'Autriche après la Coupe du monde ? Ralf Rangnick envisagerait apparemment un retour spectaculaire

Ralf Rangnick compte bien faire sensation avec l'Autriche lors de la Coupe du monde. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra après le tournoi.

L'entraîneur national autrichien Ralf Rangnick envisagerait apparemment un retour en Bundesliga. C'est ce qui ressort d'un article publié par Sport Bild.

  • Il n'est donc toujours pas certain que Rangnick prolonge son contrat d'entraîneur de l'ÖFB, qui expire après la Coupe du monde 2026, ou qu'il relève un nouveau défi. Selon certaines informations, Rangnick aurait certes reçu une offre de prolongation de contrat de la part de la Fédération autrichienne de football, mais l'entraîneur de 67 ans ne se déciderait qu'après les prochains matchs internationaux prévus fin mars.

    Selon Sport Bild, un nouveau poste d'entraîneur de club semble plutôt exclu pour Rangnick. En tant que directeur sportif, un retour en Bundesliga ou un engagement en Premier League serait toutefois une option sérieuse pour l'Allemand. Les clubs auprès desquels Rangnick pourrait alors potentiellement s'engager ne sont pas cités.

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  • Ralf RangnickGetty Images

    Ralf Rangnick a mené l'Autriche à deux grands tournois consécutifs

    En Bundesliga, Rangnick a déjà entraîné le VfB Stuttgart, Hanovre 96, le FC Schalke 04, le TSG Hoffenheim et le RB Leipzig. Au sein du club saxon, il a également occupé le poste de directeur sportif de 2012 à 2019, puis a travaillé pendant un an en tant que directeur sportif mondial au sein de l'univers Red Bull. Le dernier poste d'entraîneur de club occupé par Rangnick était celui de Manchester United, qu'il a entraîné de décembre 2021 à mai 2022.

    Immédiatement après, Rangnick a rejoint l'ÖFB et est devenu sélectionneur de l'équipe nationale autrichienne. Il a mené la République alpine à l'Euro 2024 où, après une solide phase de groupes, il a atteint les huitièmes de finale, mais s'est incliné 1-2 face à la Turquie. Son prochain grand succès a été la qualification réussie pour la Coupe du monde 2026 en tant que premier de son groupe ; pour l'Autriche, il s'agit de la première participation à une Coupe du monde depuis 1998.

    Dans un groupe comprenant l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie, l'objectif minimum de l'Autriche est d'atteindre les huitièmes de finale. Fin mars, l'équipe de Rangnick disputera des matchs amicaux contre le Ghana et la Corée du Sud, puis elle affrontera la Tunisie début juin. La Coupe du monde débutera pour l'équipe autrichienne le 16 juin avec un match d'ouverture contre la Jordanie.

  • Aperçu des différentes étapes de la carrière de Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur et dirigeant


    Période

    Fonction

    Club

    1983 - 1985

    Entraîneur-joueur

    Viktoria Backnang

    1985 - 1987

    Entraîneur

    VfB Stuttgart II

    1987 - 1988

    Entraîneur-joueur

    TSV Lippoldsweiler

    1988 - 1990

    Entraîneur

    SC Korb

    1990 - 1992

    Entraîneur

    VfB Stuttgart U19

    1992 - 1994

    Coordinateur sportif

    VfB Stuttgart Jeunes

    Juillet 1995 - décembre 1996

    Entraîneur

    SSV Reutlingen

    Janvier 1997 - mars 1999

    Entraîneur

    SSV Ulm

    Mai 1999 - février 2001

    Entraîneur

    VfB Stuttgart

    Juillet 2001 - mars 2004

    Entraîneur

    Hanovre 96

    Septembre 2004 - décembre 2005

    Entraîneur

    FC Schalke 04

    Juillet 2006 - janvier 2011

    Entraîneur

    TSG Hoffenheim

    Mars - septembre 2011

    Entraîneur

    FC Schalke 04

    2012 - 2015

    Directeur sportif

    RB Salzbourg

    2012 - 2019

    Directeur sportif

    RB Leipzig

    2015 - 2016

    Entraîneur

    RB Leipzig

    2018 - 2019

    Entraîneur

    RB Leipzig

    2019 - 2020

    Directeur sportif international

    RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino

    Juillet - novembre 2021

    Directeur général du football professionnel

    Lok Moscou

    Décembre 2021 - mai 2022

    Entraîneur

    Manchester United

    depuis juin 2022

    Entraîneur

    Autriche


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