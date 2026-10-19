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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Un dénouement triste se profile à Old Trafford : Fernandes regrette-t-il d'avoir refusé Al-Hilal ?

Manchester United vs Bournemouth
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Ligue des Champions
B. Fernandes
M. Carrick
Al Hilal
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Une fidélité coûteuse, un avenir incertain !

Après près de sept années passées à Manchester United, où il a été considéré comme la vedette numéro un de l'équipe, Bruno Fernandes se retrouve face à un moment décisif qui pourrait mettre fin à son ère en tant que meneur de jeu et symbole du club.

Le joueur portugais a livré une prestation terne face à Leeds, confirmant son recul statistique notable, et dans un contexte de changement de son poste de prédilection (numéro 10), les signes se multiplient laissant penser que Fernandes pourrait se trouver au seuil d'une phase de transition dans sa carrière avec Manchester United.

  • Net recul

    Un article du journal « Daily Mail », signé Chris Wheeler, se demande si le moment est venu pour Bruno Fernandes de renoncer à son rôle d'« homme numéro un » à Manchester United.

    L'auteur décrit la prestation du joueur face à Leeds United comme un reflet miniature de sa saison, lui qui a été la cible de chants hostiles et acerbes des supporters adverses après un tacle violent sur Tariq Harmoumovitch, qui lui a valu un carton jaune précoce.

    Fernandes n'a pas laissé d'empreinte notable dans la plupart des 10 matchs de United cette saison. Ses quatre buts et son unique passe décisive sont intervenus lors des deux seules victoires de l'équipe, face à Ipswich Town et au club azerbaïdjanais du Sabah en Ligue des champions, à Old Trafford, deux des confrontations les plus abordables du calendrier.

    Son niveau a par ailleurs nettement baissé par rapport à la saison où il avait remporté les deux trophées de meilleur joueur décernés par l'Association des footballeurs professionnels (PFA) et l'Association des écrivains de football (FWA), lorsqu'il avait alors inscrit 9 buts et délivré 21 passes décisives, un record en Premier League anglaise.

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  • Révolution tactique : Carrick éloigne Fernandes de son poste de prédilection

    Le rapport poursuit en affirmant que le changement tactique opéré par l'entraîneur Michael Carrick reflète ce recul, puisqu'il a été contraint de retirer Fernandes du poste de meneur de jeu (10) qu'il occupait depuis des années.

    Lors du match contre l'Atlético de Madrid en milieu de semaine, Fernandes a évolué sur l'aile droite, ce qui a permis à Youri Tielemans d'avancer pour jouer au poste de numéro 10. La prestation de Tielemans a été suffisamment bonne pour qu'il conserve ce poste face à Leeds, tandis que Fernandes a débuté sur l'aile gauche et a échangé sa position avec Bryan Mbeumo en ligne d'attaque.

    Le rapport souligne que Tielemans mérite de poursuivre face à Côme en Ligue des champions, et que Cunha représente l'autre option capable de jouer au poste de numéro 10, mais qu'il a dû s'adapter à la présence de Fernandes.

    Et bien que Carrick ait affirmé que Fernandes reste « une partie importante de l'équipe », le bruit autour de lui ne cesse de s'amplifier.

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  • Une fidélité qui coûte cher : va-t-il regretter d'avoir refusé Al-Hilal ?

    La direction de United était ouverte à l'idée de vendre Bruno Fernandes l'année dernière, lorsque le club saoudien d'Al-Hilal avait présenté une offre de 100 millions de livres sterling, en plus d'une fortune colossale pour le joueur lui-même.

    Cette saison, le club de Galatasaray a tenté de le recruter en proposant de doubler son salaire, mais Fernandes a préféré rester, faisant preuve de loyauté envers un club qui n'est pas plus en mesure de répondre aux attentes concernant la conquête du titre de Premier League qu'il ne l'était lors de son arrivée en provenance du Sporting Lisbonne en janvier 2020.

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  • Un contrat sur le point de s'achever et un avenir incertain

    L'auteur a souligné qu'il serait regrettable que le bilan de Fernandes pendant son passage à Old Trafford se limite à la seule victoire en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue, insistant sur le fait que cela pourrait être tout ce qui est réalisable.

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    Il a poursuivi : « Alors que le contrat de Bruno Fernandes (32 ans) arrive à son terme à la fin du mois de juin prochain, avec une option pour le club de le prolonger de 12 mois supplémentaires, des discussions autour d'un nouveau contrat ont débuté, mais rien n'indique qu'un accord soit proche, ce qui soulève la question suivante : au vu de son niveau actuel, Manchester United souhaitera-t-il vraiment prolonger son contrat ? »

    Il a ajouté : « Au cours d'un été qui a vu United se séparer de Casemiro mais échouer à trouver un acquéreur pour Marcus Rashford, n'aurait-il pas été préférable de se débarrasser de l'autre joueur (Bruno) au salaire élevé, surtout avec l'arrivée de Tielemans ? Le temps révélera la vérité. »

    Il a conclu en nuançant : « Le riche palmarès de Fernandes montre que la baisse de son niveau est temporaire, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne donne tort aux sceptiques. La mainmise de Tielemans sur le poste de meneur de jeu ne durera pas longtemps, et Fernandes reviendra bientôt tirer les ficelles comme il le fait toujours. Mais plus cette situation se prolonge, plus les interrogations s'intensifient – et plus nombreuses sont les personnes qui se demandent si l'une des rares grandes carrières de Manchester United dans l'ère post-Ferguson n'approche pas de sa fin. »

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