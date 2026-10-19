L'auteur a souligné qu'il serait regrettable que le bilan de Fernandes pendant son passage à Old Trafford se limite à la seule victoire en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue, insistant sur le fait que cela pourrait être tout ce qui est réalisable.
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Il a poursuivi : « Alors que le contrat de Bruno Fernandes (32 ans) arrive à son terme à la fin du mois de juin prochain, avec une option pour le club de le prolonger de 12 mois supplémentaires, des discussions autour d'un nouveau contrat ont débuté, mais rien n'indique qu'un accord soit proche, ce qui soulève la question suivante : au vu de son niveau actuel, Manchester United souhaitera-t-il vraiment prolonger son contrat ? »
Il a ajouté : « Au cours d'un été qui a vu United se séparer de Casemiro mais échouer à trouver un acquéreur pour Marcus Rashford, n'aurait-il pas été préférable de se débarrasser de l'autre joueur (Bruno) au salaire élevé, surtout avec l'arrivée de Tielemans ? Le temps révélera la vérité. »
Il a conclu en nuançant : « Le riche palmarès de Fernandes montre que la baisse de son niveau est temporaire, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne donne tort aux sceptiques. La mainmise de Tielemans sur le poste de meneur de jeu ne durera pas longtemps, et Fernandes reviendra bientôt tirer les ficelles comme il le fait toujours. Mais plus cette situation se prolonge, plus les interrogations s'intensifient – et plus nombreuses sont les personnes qui se demandent si l'une des rares grandes carrières de Manchester United dans l'ère post-Ferguson n'approche pas de sa fin. »
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