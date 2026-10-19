Un article du journal « Daily Mail », signé Chris Wheeler, se demande si le moment est venu pour Bruno Fernandes de renoncer à son rôle d'« homme numéro un » à Manchester United.

L'auteur décrit la prestation du joueur face à Leeds United comme un reflet miniature de sa saison, lui qui a été la cible de chants hostiles et acerbes des supporters adverses après un tacle violent sur Tariq Harmoumovitch, qui lui a valu un carton jaune précoce.

Fernandes n'a pas laissé d'empreinte notable dans la plupart des 10 matchs de United cette saison. Ses quatre buts et son unique passe décisive sont intervenus lors des deux seules victoires de l'équipe, face à Ipswich Town et au club azerbaïdjanais du Sabah en Ligue des champions, à Old Trafford, deux des confrontations les plus abordables du calendrier.

Son niveau a par ailleurs nettement baissé par rapport à la saison où il avait remporté les deux trophées de meilleur joueur décernés par l'Association des footballeurs professionnels (PFA) et l'Association des écrivains de football (FWA), lorsqu'il avait alors inscrit 9 buts et délivré 21 passes décisives, un record en Premier League anglaise.