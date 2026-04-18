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Un défenseur du Real Madrid a été hospitalisé en urgence et a perdu 6 kg après avoir déclaré forfait pour la rencontre face au Bayern Munich
Une grave maladie éloigne le défenseur des terrains
Toujours victime d’une gastro-entérite tenace qui l’avait déjà empêché de participer au match retour contre le Bayern à Munich, Asencio a été admis à l’hôpital ce samedi matin pour des examens complémentaires et un traitement adapté. L’information, révélée en premier lieu par Miguel Angel Diaz de COPE, a depuis été confirmée par AS.
Asencio a contracté un virus très contagieux qui sévit actuellement dans la Communauté de Madrid, où plusieurs autres cas ont été signalés ces derniers jours. D’autres membres du club seraient également touchés, mais ses symptômes, plus tenaces, ont nécessité cette hospitalisation.
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Perte de poids rapide et hospitalisation
Le Real Madrid a annoncé que Marco Asensio restait hospitalisé afin de recevoir un traitement par perfusion intraveineuse et qu’il regagnerait son domicile dès l’amélioration de ses symptômes. Cette mesure de précaution s’impose en raison de la virulence du virus et des conséquences déjà visibles sur la condition physique du défenseur.
En quelques jours seulement, le défenseur a perdu six kilos, une chute de poids si marquée qu’elle le contraindra très probablement à manquer la rencontre de Liga de mardi prochain contre Alavés. Il lui faudra du temps pour retrouver ses forces et son niveau physique.
L’isolement a permis d’éviter une flambée de cas au sein du groupe
Asencio a contracté le virus peu avant le déplacement du Real Madrid à Munich pour son match européen décisif. Pour prévenir toute contagion au sein du groupe, le club merengue a immédiatement isolé l’attaquant du reste de l’effectif.
Une décision cruciale : sans cette mesure, une épidémie aurait pu compromettre la préparation et la capacité du groupe à aborder la rencontre à plein régime.
- AFP
L'avenir du club madrilène
La saison d’Asensio a été irrégulière. Profitant des blessures de Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et surtout Éder Militão, il a obtenu de nombreuses occasions de jouer mais n’a pas réussi à s’imposer définitivement dans le onze de départ. Des rumeurs d’accrochage avec Álvaro Arbeloa ont également circulé, rapidement démenties par le joueur via un communiqué sur les réseaux sociaux.
Au total, Asensio compte 31 apparitions sous le maillot du Real Madrid toutes compétitions confondues cette saison, pour deux buts marqués et une passe décisive.