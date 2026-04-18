Toujours victime d’une gastro-entérite tenace qui l’avait déjà empêché de participer au match retour contre le Bayern à Munich, Asencio a été admis à l’hôpital ce samedi matin pour des examens complémentaires et un traitement adapté. L’information, révélée en premier lieu par Miguel Angel Diaz de COPE, a depuis été confirmée par AS.

Asencio a contracté un virus très contagieux qui sévit actuellement dans la Communauté de Madrid, où plusieurs autres cas ont été signalés ces derniers jours. D’autres membres du club seraient également touchés, mais ses symptômes, plus tenaces, ont nécessité cette hospitalisation.