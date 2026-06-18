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Un défenseur de Tottenham se voit attribuer un point commun avec Cristiano Ronaldo alors qu'il est pressenti pour rejoindre le Bayern de Munich
Selon les dernières rumeurs, le Bayern Munich serait la prochaine destination d’un jeune espoir de Tottenham.
Vuskovic fera officiellement son retour à Tottenham le 1^(er) juillet, après un prêt réussi à Hambourg. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2030, le jeune joueur de 19 ans a toutefois attiré l’attention de plusieurs clubs européens grâce à ses performances en Allemagne. Nenad Bjelica, ancien entraîneur de l’Union Berlin, assure que le défenseur croate possède le niveau requis pour atteindre le sommet du football continental et voit en lui un profil capable de s’imposer au Bayern Munich, où sa carrière pourrait connaître un nouveau chapitre.
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Bjelica salue la mentalité et le potentiel de Vuskovic
Dans une interview accordée à *Sport Bild*, Bjelica s'est dit convaincu que Vuskovic atteindra le sommet du football européen. Il a également souligné les qualités qui se sont démarquées dès les débuts du jeune joueur en Croatie.
« Je suis convaincu qu’il jouera un jour dans l’un des meilleurs clubs du monde. Il possède assurément le profil pour évoluer au FC Bayern », a affirmé Bjelica. « Ce qui le rend encore plus exceptionnel, c’est qu’à 16 ans, lorsqu’il a fait ses débuts en première division croate, Luka faisait déjà preuve d’une détermination et d’une concentration hors du commun. »
La comparaison avec Ronaldo
Bien qu’évoluant au cœur de la défense, Vuskovic possède, selon Bjelica, la même force mentale et la même détermination professionnelle qui ont caractérisé la carrière légendaire de Ronaldo.
« Son audace, son sang-froid balle au pied, sa ténacité dans les duels me fascinent », ajoute Bjelica. « Il possède ce qui a également propulsé Cristiano Ronaldo au sommet : vivre pour le football 24 heures sur 24. »
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La Coupe du monde offre une nouvelle occasion de briller
Vuskovic est actuellement avec la sélection croate pour la Coupe du monde, où il peut continuer à renforcer sa réputation grandissante sur la scène internationale. Pendant ce temps, Tottenham doit prendre une décision cruciale concernant l'un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs. Alors que l'intérêt pour lui ne cesse de croître en Europe et en Premier League, le prochain mercato pourrait s'avérer décisif pour l'avenir de sa carrière.