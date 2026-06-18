Un défenseur de Tottenham se voit attribuer un point commun avec Cristiano Ronaldo alors qu'il est pressenti pour rejoindre le Bayern de Munich

Dans une interview accordée à *Sport Bild*, Bjelica s'est dit convaincu que Vuskovic atteindra le sommet du football européen. Il a également souligné les qualités qui se sont démarquées dès les débuts du jeune joueur en Croatie.

« Je suis convaincu qu’il jouera un jour dans l’un des meilleurs clubs du monde. Il possède assurément le profil pour évoluer au FC Bayern », a affirmé Bjelica. « Ce qui le rend encore plus exceptionnel, c’est qu’à 16 ans, lorsqu’il a fait ses débuts en première division croate, Luka faisait déjà preuve d’une détermination et d’une concentration hors du commun. »