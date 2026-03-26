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Un défenseur de Manchester United a été convoqué au stage de l'équipe d'Angleterre par Thomas Tuchel, alors qu'il n'était qu'un remplaçant régulier sous les ordres de Michael Carrick
Tuchel repère une étoile montante
Heaven, qui avait initialement été convoqué par Neil Ryan pour le match des moins de 20 ans contre l'Italie à Rome, a été rapidement intégré au groupe principal alors que les Three Lions se préparent pour des matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde très attendus contre l'Uruguay et le Japon.
Le joueur de 19 ans a connu une saison décisive à Old Trafford, disputant 15 matches toutes compétitions confondues. Sa régularité lui a valu le titre de Joueur du mois de Manchester United en décembre sous les ordres de Ruben Amorim, et bien que Carrick l'ait principalement utilisé comme remplaçant, le staff anglais a clairement été impressionné par ses progrès.
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Une occasion en or pour l'adolescent
Cette convocation en équipe première offre une expérience inestimable à Heaven, qui est de plus en plus considéré comme un espoir à long terme tant pour son club que pour sa sélection nationale. Lors de sa dernière apparition en club, il est sorti du banc pour aider Manchester United, réduit à dix, à arracher un match nul 2-2 crucial face à Bournemouth, un résultat essentiel pour les espoirs de Carrick de décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.
Harry Maguire devant purger une suspension d'un match lorsque United affrontera Leeds United le 13 avril, Heaven est en bonne position pour débuter au cœur de la défense. L'exposition de cette semaine aux exercices tactiques de Tuchel et à l'intensité du football international senior ne fera que renforcer ses chances de combler le vide laissé par le défenseur central vétéran.
Maguire revient sur son retour en équipe d'Angleterre
Si Heaven incarne l'avenir, Maguire reste une figure centrale dans les plans de Tuchel. Le joueur de 33 ans s'est exprimé avec émotion au sujet de son récent retour en équipe, reconnaissant que son exclusion ces derniers mois avait été difficile à accepter. « C'est incroyable, ça m'a manqué », a déclaré Maguire aux journalistes. « Quand on n'est pas sélectionné, alors qu'on a été titulaire pendant six ou sept ans, c'est dur. »
Maguire a également partagé un moment personnel émouvant concernant sa conversation avec le nouveau sélectionneur anglais. « J’ai parlé au sélectionneur et il m’a dit que j’étais sélectionné. J’ai téléphoné à ma famille. Ma mère était en vacances et elle pleurait. Je suis maintenant à un stade de ma carrière où il ne s’agit plus tant de moi. J'ai 33 ans. Que je joue une minute à la Coupe du monde ou tous les matchs, je ferai tout pour que ce pays réussisse », a-t-il ajouté.
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En route vers la Coupe du monde
Tuchel profite des prochains matchs à Wembley pour peaufiner ses plans en vue de la phase finale de la Coupe du monde qui se tiendra en juin prochain. Le sélectionneur allemand a été rejoint par les joueurs de Manchester United Kobbie Mainoo et Maguire, ainsi que par Marcus Rashford, actuellement prêté au FC Barcelone. L'entraîneur a laissé entendre que le match contre l'Uruguay servirait de tremplin aux joueurs moins utilisés pour prouver qu'ils méritent leur place dans l'avion.