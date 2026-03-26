Un défenseur de Manchester United a été convoqué au stage de l'équipe d'Angleterre par Thomas Tuchel, alors qu'il n'était qu'un remplaçant régulier sous les ordres de Michael Carrick

Heaven, qui avait initialement été convoqué par Neil Ryan pour le match des moins de 20 ans contre l'Italie à Rome, a été rapidement intégré au groupe principal alors que les Three Lions se préparent pour des matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde très attendus contre l'Uruguay et le Japon.

Le joueur de 19 ans a connu une saison décisive à Old Trafford, disputant 15 matches toutes compétitions confondues. Sa régularité lui a valu le titre de Joueur du mois de Manchester United en décembre sous les ordres de Ruben Amorim, et bien que Carrick l'ait principalement utilisé comme remplaçant, le staff anglais a clairement été impressionné par ses progrès.