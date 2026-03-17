Un début de match catastrophique pour Manchester City ! Bernardo Silva est expulsé et Pep Guardiola reçoit un carton jaune, tandis que Vinicius Jr. transforme un penalty pour creuser l'écart en faveur du Real Madrid

L'Etihad Stadium est resté bouche bée après seulement 20 minutes de jeu, lorsque Bernardo Silva a reçu un carton rouge direct dans un moment de chaos total. Le Real Madrid, qui menait déjà 3-0 au score cumulé depuis le match aller, a lancé une contre-attaque fulgurante lorsque Vinicius Jr s'est échappé derrière la défense de City et a frappé le poteau d'un tir puissant du pied droit. Le ballon étant resté en jeu, le Brésilien a repris son propre tir, mais sa frappe, qui semblait se diriger vers le but, a été bloquée sur la ligne par le bras de Silva.

Les arbitres ont pris le temps d'examiner l'incident à l'aide de la VAR, vérifiant à la fois un éventuel hors-jeu dans la phase de construction et la main elle-même. Au final, cette décision a été fatale à l'équipe de Pep Guardiola. La main a été jugée intentionnelle, entraînant l'expulsion de l'international portugais et un penalty pour les visiteurs.