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Un début de match catastrophique pour Manchester City ! Bernardo Silva est expulsé et Pep Guardiola reçoit un carton jaune, tandis que Vinicius Jr. transforme un penalty pour creuser l'écart en faveur du Real Madrid
C'est le désastre : Silva reçoit un carton rouge
L'Etihad Stadium est resté bouche bée après seulement 20 minutes de jeu, lorsque Bernardo Silva a reçu un carton rouge direct dans un moment de chaos total. Le Real Madrid, qui menait déjà 3-0 au score cumulé depuis le match aller, a lancé une contre-attaque fulgurante lorsque Vinicius Jr s'est échappé derrière la défense de City et a frappé le poteau d'un tir puissant du pied droit. Le ballon étant resté en jeu, le Brésilien a repris son propre tir, mais sa frappe, qui semblait se diriger vers le but, a été bloquée sur la ligne par le bras de Silva.
Les arbitres ont pris le temps d'examiner l'incident à l'aide de la VAR, vérifiant à la fois un éventuel hors-jeu dans la phase de construction et la main elle-même. Au final, cette décision a été fatale à l'équipe de Pep Guardiola. La main a été jugée intentionnelle, entraînant l'expulsion de l'international portugais et un penalty pour les visiteurs.
- AFP
Vinicius Jr. s'est montré impitoyable sur le point de penalty
Alors que la pression montait, Vinicius s'est présenté devant le point de penalty et n'a montré aucun signe de nervosité, transformant le penalty avec sang-froid à la 22e minute pour donner au Real Madrid une avance de 1-0 dans cette rencontre et un avantage considérable de 4-0 au score cumulé. Ce fut un coup dur pour une équipe de City qui avait pourtant débuté la rencontre avec beaucoup d'intention, multipliant les tirs dès les dix premières minutes dans l'espoir d'opérer un retour improbable.
La bouée de sauvetage de Haaland n'a pas suffi
Ce but a sonné le glas pour les champions de Premier League, qui se retrouvaient désormais confrontés à la tâche impossible de marquer quatre buts en infériorité numérique.
Malgré l'égalisation de Haaland avant la pause, l'ambiance à l'Etihad est passée de l'espoir à la frustration, les supporters locaux exprimant régulièrement leur mécontentement envers Thibaut Courtois pour ses tactiques perçues comme une perte de temps et envers l'arbitre pour sa décision qui a changé le cours du match contre Silva.
- AFP
Guardiola reçoit un carton jaune après un début de match frustrant
Peu après que Vinicius eut transformé son penalty, Guardiola s'est approché du quatrième arbitre pour protester, ce qui lui a valu un carton jaune au cours de quelques minutes tumultueuses pour l'équipe locale.
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