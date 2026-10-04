L’attaquant d’Aston Villa Morgan Rogers a offert le bouquet final de la victoire historique 7-0 de l’Angleterre face à la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Rijeka. Entré en jeu en seconde période par Thomas Tuchel, Rogers a profité d’une passe de Jude Bellingham avant de contourner le gardien pour inscrire le septième but de l’Angleterre.

Cette victoire consolide la deuxième place de l’Angleterre dans le groupe C avec six points.

Rogers a souligné le niveau exceptionnellement élevé affiché par chaque joueur sur le terrain.