Mark Pain
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« Un début d’une nouvelle ère ! » : Morgan Rogers envoie un message fort après avoir conclu le succès 7-0 de l’Angleterre en beauté
Rogers parachève une victoire 7-0 après être sorti du banc
L’attaquant d’Aston Villa Morgan Rogers a offert le bouquet final de la victoire historique 7-0 de l’Angleterre face à la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Rijeka. Entré en jeu en seconde période par Thomas Tuchel, Rogers a profité d’une passe de Jude Bellingham avant de contourner le gardien pour inscrire le septième but de l’Angleterre.
Cette victoire consolide la deuxième place de l’Angleterre dans le groupe C avec six points.
Rogers a souligné le niveau exceptionnellement élevé affiché par chaque joueur sur le terrain.
- Anadolu Agency
Le jeune attaquant qualifie cette victoire de marqueur de la nouvelle ère de l’Angleterre
S’exprimant après le coup de sifflet final, Rogers a dit sa fierté face à la performance collective de l’équipe contre un adversaire expérimenté et de très grande qualité. Il a souligné que cette prestation représentait une référence de ce que l’Angleterre entend accomplir sous les ordres de Tuchel à l’avenir.
La star de Villa a noté que la profondeur de banc de l’Angleterre avait été bien trop importante pour la Croatie.
« C’était très impressionnant et une très bonne performance », a déclaré Rogers. « Je pense que chaque joueur de l’équipe a évolué à son meilleur niveau. Battre une équipe comme la Croatie, qui est vraiment bonne, bien organisée, et qui compte beaucoup d’expérience ainsi que des joueurs de très grande qualité, et marquer autant de buts, cela montre à quel point nous avons bien joué et à quel point tout le monde était dedans dès le départ. »
Le remplaçant souligne l’importance de l’enthousiasme et de l’intensité
Rogers a souligné que l’objectif de l’effectif après les derniers grands tournois était de se forger une nouvelle identité, définie par l’énergie et le réalisme. Il a appelé ses coéquipiers à conserver le même enthousiasme lors des prochains matches.
Les remplaçants anglais entrés en seconde période ont maintenu le rythme élevé imposé par les titulaires.
« C’est clairement un message fort et un repère qui montre qu’après la Coupe du monde, nous voulons repartir de l’avant, lancer une nouvelle ère et progresser », a ajouté Rogers. « C’est un bon repère pour nous, pour montrer que c’est le niveau auquel nous pouvons jouer face à des équipes de très grande qualité. Nous devons simplement continuer à avancer avec la même énergie, le même enthousiasme et la même intensité. »
- Pixsell
Rogers vise à s’assurer une place régulière dans l’équipe d’Angleterre
Rogers quitte Rijeka après avoir renforcé son statut d’option offensive précieuse pour Thomas Tuchel. L’Angleterre tourne désormais son attention vers son prochain match du groupe C.
La Croatie reste dernière du classement du groupe avec trois points.
Rogers cherche à capitaliser sur son entrée en jeu décisive marquée par un but lors des prochaines échéances internationales.
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