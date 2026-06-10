Lors de l’ultime journée du championnat danois, Youssoufa Moukoko a offert au FC Copenhague, son club depuis l’été dernier, une qualification pour la Coupe d’Europe. Dans le derby bouillant face à Brøndby, l’attaquant a d’abord marqué d’un subtil talonnade à cinq mètres des buts, en prolongation, pour porter le score à 2-1.

Une séquence que Moukoko, généralement très discret sur les réseaux sociaux, a ensuite partagée avec fierté. Dans le temps additionnel, il a ajouté un deuxième but, fixant le score final à 3-1 et offrant au club une place au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Ce dénouement est rendu possible par le format particulier de la Superliga danoise, plutôt étrange aux yeux des supporters allemands.

Longtemps en difficulté, le FC Copenhague, double tenant du titre, avait pourtant abordé l’exercice avec de grands espoirs, notamment grâce à son avant-centre allemand, recruté 5 millions d’euros et immédiatement devenu la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club.

Mais la réalité a été tout autre : après la phase « principale », les douze clubs de Superliga sont séparés entre poule championnat et poule relégation, et le FCK, 7^e, a dû disputer cette dernière pour la première fois, n’ayant gagné que huit de ses 22 matchs. Moukoko a participé à 18 de ces rencontres, mais son bilan de trois buts restait bien maigre pour un joueur censé être de premier plan.