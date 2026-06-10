La Coupe du monde 2026 débute cette semaine, marquant officiellement la succession de l’édition 2022. Il y a seulement trois ans et demi, mais cela paraît une éternité : la Mannschaft avait été éliminée dès le premier tour au Qatar. Sous les ordres de Hansi Flick, elle avait fait les gros titres avant la compétition pour son brassard arc-en-ciel, avant de s’incliner face au Japon. Après la débâcle, un documentaire gênant pour le sélectionneur avait ressurgi, incluant une vidéo de motivation sur les « oies cendrées ».
Le tournoi a aussi vu naître le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde allemande : Youssoufa Moukoko. Entré en jeu quelques minutes, tout juste après ses 18 ans et alors encore sous contrat avec le Borussia Dortmund, il incarnait l’avenir du football allemand. Depuis, cette apparition, son statut de prodige et l’énorme couverture médiatique qui l’accompagnait semblent appartenir à une autre époque. Actuellement au Danemark, il a conclu une saison difficile sur une note encourageante.