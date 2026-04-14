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« Un cran au-dessus » : l’entraîneur du Benfica Lisbonne, José Mourinho, demeure « le meilleur de tous », assure Vangelis Pavlidis
Pavlidis, buteur prolifique, s’épanouit sous les ordres de Mourinho.
Pavlidis a brillé cette saison à l’Estadio da Luz, inscrivant 21 buts en 29 matchs de Liga Portugal et animant l’attaque du Benfica. Depuis l’arrivée de Mourinho en septembre 2025, l’attaquant de 27 ans a élevé son niveau de jeu, trouvant le chemin des filets à 25 reprises toutes compétitions confondues sous les ordres du « Special One ». Invaincus en Liga Portugal cette saison, les Aigles pointent néanmoins à la troisième place du classement, impliqués dans une course au titre à trois équipes particulièrement indécise.
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L'attaquant rend hommage à une figure emblématique du monde du football
Dans une interview accordée au média grec Fosonline, Pavlidis est revenu sur son parcours professionnel et l’influence déterminante de sa collaboration avec l’un des entraîneurs les plus titrés du football. L’attaquant, arrivé au club en 2024 avec une clause libératoire de 100 millions d’euros, estime que la réputation de Mourinho est pleinement justifiée par son engagement quotidien auprès de ses joueurs.
À propos de sa collaboration avec l’ancien mentor de Chelsea et du Real Madrid, Pavlidis a confié : « Le Special One ! Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter sur Mourinho. Deux mots suffisent… Il est passionné de football. Il aime ce sport, il aime ses joueurs, il est toujours franc. Il maîtrise parfaitement les subtilités du jeu et sait gérer ses effectifs. Sa carrière parle d’elle-même. C’est un entraîneur d’un autre niveau, le meilleur de tous. »
Un retour éventuel en Grèce
Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2029, Pavlidis se concentre pour l’instant sur ses performances en championnat portugais. Ses prestations ont toutefois attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. L’attaquant se sent à l’aise au Portugal, mais il n’écarte pas l’hypothèse d’un retour en Grèce ultérieurement.
Interrogé sur ses projets à long terme et son attachement persistant à l’élite grecque, l’avant-centre du Benfica a ajouté : « On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être, un jour. On verra. Je continue de suivre le championnat grec, les clubs et mes coéquipiers en sélection. »
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Le derby lisboète s’annonce comme un tournant pour les ambitions de titre.
L'équipe de Mourinho se rendra ce dimanche à l'Estadio José Alvalade pour un derby de Lisbonne contre le Sporting CP, deuxième du classement, un déplacement qui pourrait bien être décisif pour la suite de la saison. Actuellement à deux points de son rival et à sept points du leader, Porto, Benfica doit s'imposer pour garder intactes ses chances de titre, qui s'amenuisent peu à peu. Le Sporting ayant encore un match en retard, la pression pèse sur Pavlidis, qui devra faire preuve de la même efficacité devant le but dans ce qui s'annonce comme une ambiance hostile à l'extérieur.