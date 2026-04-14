« Un cran au-dessus » : l’entraîneur du Benfica Lisbonne, José Mourinho, demeure « le meilleur de tous », assure Vangelis Pavlidis

Dans une interview accordée au média grec Fosonline, Pavlidis est revenu sur son parcours professionnel et l’influence déterminante de sa collaboration avec l’un des entraîneurs les plus titrés du football. L’attaquant, arrivé au club en 2024 avec une clause libératoire de 100 millions d’euros, estime que la réputation de Mourinho est pleinement justifiée par son engagement quotidien auprès de ses joueurs.

À propos de sa collaboration avec l’ancien mentor de Chelsea et du Real Madrid, Pavlidis a confié : « Le Special One ! Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter sur Mourinho. Deux mots suffisent… Il est passionné de football. Il aime ce sport, il aime ses joueurs, il est toujours franc. Il maîtrise parfaitement les subtilités du jeu et sait gérer ses effectifs. Sa carrière parle d’elle-même. C’est un entraîneur d’un autre niveau, le meilleur de tous. »