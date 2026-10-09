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Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com
Karim Malim
Traduit par

Un coup qui a révélé les failles : Arteta va-t-il payer le prix de son nouveau pari ?

FEATURES
M. Arteta
Arsenal vs Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League
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Une défaite sur le score de trois buts qui cache une transformation plus profonde

La défaite trois buts à zéro face à Brighton n'a pas été un simple accroc passager dans une saison qu'Arsenal avait entamée de manière idéale, elle s'est transformée en un véritable test pour le projet de Mikel Arteta, qui cherche à remodeler son équipe et à la faire passer à une nouvelle étape de son évolution tactique. Après des années de travail pour bâtir une identité claire qui a fait d'Arsenal l'un des concurrents les plus coriaces de la Premier League, le technicien espagnol semble prêt à renoncer à certaines des méthodes qui ont façonné son succès, en quête de solutions plus flexibles et plus à même d'imposer la domination.

Mais le renouveau n'apporte pas toujours les résultats escomptés dès le départ, et la confrontation face à Brighton a montré que l'aventure tactique qui offre à Arsenal davantage d'options offensives peut aussi ouvrir la porte à des problèmes auxquels l'équipe n'était pas habituée. Entre la volonté de poursuivre son évolution et la nécessité de préserver l'équilibre, Arteta se retrouve face à une question décisive : comment préserver ses ambitions sans offrir à ses adversaires l'occasion d'exploiter les faiblesses apparues dans son nouveau système ?

Depuis sa prise de fonctions à la tête d'Arsenal en décembre 2019, Arteta a travaillé à développer son équipe à travers de multiples phases, en profitant des changements survenus dans son effectif et de l'expérience acquise au cours de son parcours à l'Emirates Stadium, selon ce qu'a rapporté la British Broadcasting Corporation « BBC ».

À ses débuts, l'équipe avait besoin d'une reconstruction complète et de retrouver confiance en elle, c'est pourquoi le technicien espagnol n'a pas hésité à adopter des approches défensives plus prudentes, y compris le jeu à cinq défenseurs lors de certains matchs. La priorité à l'époque était de retrouver l'équilibre et d'obtenir des résultats, ce qui s'est concrétisé par la victoire en FA Cup lors de sa première saison.

Avec le temps, Arteta a commencé à développer une identité offensive plus fluide, reposant sur la possession, les mouvements d'échange et la capacité à créer des occasions grâce aux passes courtes. Les contours de cette évolution sont apparus clairement en 2022, lorsqu'Arsenal est devenu plus audacieux dans sa progression vers le but adverse, en s'appuyant sur un groupe de jeunes joueurs qui ont apporté à l'équipe vitesse et vivacité.

Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée là, puisqu'Arteta s'est ensuite orienté vers la construction d'une équipe plus solide, capable de contrôler le rythme des matchs et de réduire les irrégularités, tout en disposant de la puissance physique nécessaire pour affronter ses adversaires dans toutes les circonstances.

Aujourd'hui, le technicien espagnol semble chercher à lancer une nouvelle version d'Arsenal, fondée sur une plus grande flexibilité tactique et la création de solutions supplémentaires dans la construction du jeu, afin que l'équipe ne devienne pas prisonnière d'un style unique, facile à étudier et à contrer pour ses adversaires.

Le sentiment de libération après le sacre en Premier League pourrait offrir à Arteta une plus grande marge pour l'aventure, que ce soit dans le choix des joueurs ou dans la répartition des rôles sur le terrain. Toutefois, cette audace présente deux visages : elle peut ouvrir la voie à de plus grands succès, mais elle peut aussi conduire à des défaites douloureuses lorsque les nouvelles idées ne fonctionnent pas comme prévu.

« Brighton a vraiment été formidable », a ainsi reconnu Arteta après la défaite de son équipe sur le score de trois buts à zéro avant la trêve internationale, lors d'un match au cours duquel Fabian Hürzeler a réussi à imposer son style au champion en titre.

Brighton ne s'est pas contenté de tenter de limiter la dangerosité d'Arsenal ou d'attendre ses erreurs, l'équipe a abordé la confrontation avec un plan audacieux, reposant sur un pressing intense, des mouvements organisés et la capacité à opérer de rapides transitions entre la défense et l'attaque. Le résultat a été l'une des défaites les plus douloureuses pour Arsenal, non pas en raison du seul score, mais parce que l'équipe a semblé incapable d'imposer son style habituel ou de trouver les espaces dont elle a besoin pour développer ses attaques.

Cette défaite est survenue à un moment qui a accru l'ampleur des interrogations autour du nouveau projet, d'autant qu'Arsenal avait remporté tous ses matchs précédents cette saison. Dès lors, la défaite n'a pas constitué une preuve suffisante de l'échec des changements tactiques, mais elle a clairement révélé que le chemin vers le développement du système ne serait pas exempt d'obstacles.

Le plus grand défi imposé par Brighton a été de priver les joueurs d'Arteta du temps et de l'espace nécessaires pour construire le jeu en toute tranquillité, et de les contraindre à prendre des décisions rapides sous pression. C'est là qu'est apparue l'importance des nouveaux rôles que le technicien espagnol confie à ses joueurs, en particulier au milieu de terrain, où la réussite du système dépend dans une large mesure de la justesse du placement, de la vitesse d'exécution des passes et de la capacité à déjouer le premier pressing de l'adversaire.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Changement au cœur du dispositif : Rice recule, Lewis-Skelly avance

    La saison dernière, Arsenal s'est appuyé sur Martin Zubimendi au poste de milieu de terrain pivot, tandis que Declan Rice occupait le rôle de milieu relayeur entre les deux surfaces de réparation, mettant à profit sa capacité à porter le ballon vers l'avant et à contribuer au pressing et à la récupération du ballon.

    À l'approche de la fin de la saison, l'équipe a perdu une partie de son élan, avant que le repositionnement de Myles Lewis-Skelly au poste de milieu reculé n'insuffle un nouveau souffle au dispositif, l'aidant à retrouver sa vitalité et à surmonter certains obstacles. Depuis, Arteta a continué d'accorder sa confiance au jeune joueur dans ce rôle, devenu l'une des clés importantes de la nouvelle manière de jouer d'Arsenal.

    En phase de possession, l'équipe adopte un schéma tactique que l'on peut qualifier de 3-1-6, Rice reculant dans la ligne arrière pour former un trio défensif aux côtés d'Ezri Konsa et de Gabriel Magalhães, tandis que Lewis-Skelly endosse la responsabilité de seul point d'ancrage au milieu de terrain, afin d'assurer la liaison entre les lignes défensives et offensives.

    Cette répartition offre à Arsenal de multiples options pour faire sortir le ballon de ses zones, mais elle impose dans le même temps de lourdes responsabilités aux joueurs, en particulier au joueur-pivot, qui doit lire les mouvements des adversaires et choisir le moment opportun pour recevoir le ballon et le transmettre.

    Par ailleurs, les rôles ne restent pas figés en permanence, puisque Riccardo Calafiori, Ben White et Martin Ødegaard permutent leurs positions et que certains d'entre eux reculent dans des zones plus profondes, ce qui permet de constituer, à certaines phases, une base de construction du jeu composée de cinq joueurs.

    Ces mouvements permettent à Arsenal de passer d'une configuration à une autre, comme un 3-2 ou un 4-1, selon la nature du pressing imposé par l'adversaire et la position des joueurs disponibles pour recevoir le ballon. L'objectif est de créer une supériorité numérique dans les zones appropriées, d'offrir plus d'une option de passe, puis de porter le ballon vers les zones de l'adversaire plutôt que de s'appuyer sur les longs ballons ou les actions individuelles.


  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Une nouvelle arme dans la construction du jeu : une pièce maîtresse du projet d'Arteta

    Le positionnement de Rice dans l'arrière-garde offre à Arsenal un avantage important lié à la capacité du joueur anglais à gérer le ballon sous pression, que ce soit par des passes précises ou en se projetant vers les espaces libres.

    En l'absence de William Saliba, Konsa dispose de bonnes qualités dans la construction du jeu, mais Rice apporte un ensemble de caractéristiques qui rendent sa présence à ce poste extrêmement précieuse, surtout lorsqu'il se retrouve face au terrain, avec davantage d'espace pour observer les déplacements de ses coéquipiers et déterminer les couloirs de passe.

    Ce rôle diffère des tâches qu'accomplit un milieu de terrain lorsqu'il reçoit le ballon dos au but adverse, une position qui peut limiter certaines des capacités de Rice, malgré sa puissance physique et ses qualités dans les duels.

    En reculant dans l'arrière-garde, le milieu de terrain anglais peut tirer parti de sa bonne vision du jeu et de sa capacité à progresser balle au pied, tandis que Lewis-Skelly assume la responsabilité de relier les lignes, dans une répartition des rôles visant à offrir à Arsenal davantage de contrôle et de flexibilité.

    Mais la réussite de ce système reste liée à la capacité des joueurs à exécuter leurs mouvements au bon moment, car tout retard dans la passe ou tout mauvais placement peut transformer la supériorité numérique en point faible exploité par l'adversaire.

    Lewis-Skelly n'a pas obtenu sa place dans le nouveau système par hasard, mais grâce à un ensemble de caractéristiques qui le rendent apte à occuper le rôle de milieu-relayeur dans les espaces réduits.

    Le jeune joueur fait preuve de calme lorsqu'il est soumis à la pression, et d'une capacité à conserver le ballon, en plus de son habileté à dépasser ses adversaires lors des duels individuels. Il n'hésite pas non plus à prendre des risques lorsque le match l'exige, que ce soit par le dribble ou par des passes directes vers les attaquants.

    L'importance de ces qualités réside dans le fait que le milieu-relayeur n'a pas seulement besoin de recevoir le ballon et de le transmettre au coéquipier le plus proche, mais qu'il doit aussi casser les lignes de pression et trouver les couloirs permettant à l'équipe de passer de la défense à l'attaque.

    La prestation de Lewis-Skelly à ce poste a attiré l'attention de Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, qui a cherché, durant la trêve internationale, à reproduire certaines des idées d'Arteta dans l'utilisation du joueur.

    En revanche, un rôle similaire à celui de Rice a été confié à Elliot Anderson, au sein d'une arrière-garde composée de trois joueurs, dans une tentative de tirer parti des avantages qu'offre cette répartition tactique.

    Cet intérêt confirme que le rôle qu'assume Lewis-Skelly va au-delà de la simple occupation d'un nouveau poste, pour devenir partie intégrante d'une idée tactique dont on peut tirer profit à différents niveaux.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Pourquoi Arsenal a-t-il trébuché face à Brighton ?

    L'un des principaux problèmes rencontrés par Arsenal face à Brighton réside dans l'absence de Lewis-Skelly au poste de milieu de récupération, Bruno Guimaraes ayant assumé cette tâche à sa place.

    Compte tenu de la nature du rôle et de ses exigences, ce changement a affecté la capacité de l'équipe à gérer le pressing, d'autant plus que Brighton s'est appuyé sur une intensité élevée dans ses mouvements, aussi bien lors de la possession qu'au moment de tenter de récupérer le ballon.

    Les joueurs d'Arsenal ont eu besoin de compétences techniques précises, d'un placement idéal et d'un timing rapide dans leurs déplacements, en plus d'une conscience permanente des positions de leurs coéquipiers, pour sortir le ballon des zones étroites.

    Il est naturel que Guimaraes ait besoin de temps pour s'adapter aux exigences du rôle, mais le fait de l'avoir lancé dans cette mission face à une équipe aussi efficace dans le pressing individuel l'a confronté à un test difficile, surtout que Lewis-Skelly avait acquis davantage d'expérience dans l'exercice de ce rôle au sein du système d'Arteta.

    Le problème ne s'est pas limité à l'identité du joueur occupant ce poste, il s'est étendu à la capacité d'Arsenal à prendre les bonnes décisions sous pression. En effet, le style de jeu de Brighton a provoqué l'hésitation des joueurs du club londonien et les a contraints à des passes dans des conditions auxquelles ils n'étaient pas préparés.

    Arteta a déclaré après le match que le problème est apparu dès la première touche de ligne, expliquant que son équipe s'est placée à plusieurs reprises dans des situations difficiles, avant de souligner la nécessité de sortir le ballon plus rapidement, considérant cela comme l'une des leçons les plus importantes à tirer de cette rencontre.

    Durant la rencontre, Arsenal a perdu un certain nombre de ballons en raison de passes imprécises, malgré sa réputation de supériorité dans les duels. En face, Brighton a réussi à resserrer le pressing sur le porteur du ballon, à réduire les espaces disponibles devant lui et à contraindre les joueurs d'Arteta à prendre des décisions précipitées.

    Par ailleurs, Brighton ne s'appuyait pas sur un pressing continu à chaque instant, mais a abordé le match avec intelligence, reculant parfois vers des zones plus profondes avant de fondre sur les joueurs d'Arsenal lorsqu'il en voyait l'occasion opportune.

    Arsenal s'attendait peut-être à se retrouver dans le scénario habituel, où il contrôle le ballon dans le dernier tiers offensif et fait face à une défense regroupée nécessitant des passes courtes et des mouvements combinés pour la percer.

    Mais Brighton a refusé de se plier à ce scénario et s'est appuyé sur une organisation défensive lui permettant de passer rapidement au pressing individuel, en chargeant les joueurs de surveiller leurs adversaires et de limiter les options de passe à leur disposition.

    De cette manière, Hürzeler a privé les joueurs d'Arsenal de trouver un joueur libre de tout marquage sur lequel s'appuyer pour construire l'attaque, les contraignant à chercher des solutions alternatives qui n'étaient pas aisément disponibles.

    Brighton a réussi à imposer à son adversaire un style inhabituel, et Arsenal n'a pas pu réunir les conditions qu'il privilégie pour sortir le ballon ou contrôler le rythme du match.

    C'est là que réside le danger du pressing homme contre homme lorsqu'il est exécuté avec maîtrise : il ne se contente pas de réduire les espaces, il place chaque joueur face à la responsabilité de prendre une décision rapide sous pression directe et teste la capacité de l'équipe à se déplacer collectivement pour briser le marquage.

    Pour Arsenal, faire face à ce type de pressing exige plus qu'une simple amélioration de la précision des passes, car l'équipe a besoin de mouvements anticipés et d'un échange permanent des positions, en plus d'une audace suffisante pour dépasser l'adversaire plutôt que de se contenter de passes sûres.


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta face à un défi récurrent : il est en quête de nouvelles solutions

    Malgré la dureté de la défaite, le parcours d'Arteta témoigne de sa capacité à gérer les défis tactiques et à tirer les leçons des matches difficiles.

    Arsenal avait été confronté la saison dernière à un défi similaire lors de la finale de la Coupe de la Ligue, lorsque Manchester City s'était appuyé sur une organisation défensive différente, selon un schéma tactique en 4-2-4, en mettant l'accent sur le marquage de zone et la fermeture des espaces menant au but par l'axe.

    Cette approche avait permis aux défenseurs d'Arsenal de conserver le ballon dans certaines zones, mais elle avait limité leur capacité à progresser et à créer des occasions depuis le cœur du jeu, rendant la percée du système défensif une tâche complexe.

    Enzo Maresca est revenu à l'application d'une idée similaire face à Arsenal lors du Community Shield cette saison, profitant de l'efficacité qu'elle avait montrée face au club londonien.

    Mais le résultat a été différent cette fois, car Arsenal a abordé la confrontation mieux préparé, disposant de solutions multiples pour faire face à l'organisation défensive, en tirant parti des qualités techniques de ses joueurs et de la diversité de leurs rôles durant la construction du jeu.

    Cette expérience révèle qu'Arteta sait ajuster ses idées lorsque ses joueurs disposent du temps nécessaire pour comprendre les changements et s'y entraîner, ce qui lui donne une raison d'être optimiste quant à la possibilité de résoudre les problèmes apparus face à Brighton.

    Cela dit, affronter un pressing individuel organisé reste un défi plus complexe, car il exige une capacité à prendre des décisions sous pression directe, ainsi qu'un mouvement collectif synchronisé pour exploiter la moindre faille dans le marquage.

    Les changements d'Arteta ne se limitent pas à la construction du jeu depuis l'arrière, mais s'étendent à la manière dont les joueurs se déplacent dans le dernier tiers, en particulier sur le côté droit, où Arsenal s'appuie désormais sur une forme plus souple et moins symétrique entre les deux côtés du terrain.

    Kai Havertz se déplace désormais parfois vers la ligne de touche droite, tandis que Ben White avance de son poste d'arrière vers des zones plus hautes, au moment où Bukayo Saka alterne entre rester sur l'aile et plonger dans l'axe.

    Dans le même temps, Rice et Ødegaard se déplacent vers les espaces adaptés pour recevoir le ballon et participer à la construction des attaques, ce qui offre à l'équipe des options variées et complique la tâche de l'adversaire pour déterminer les responsabilités défensives. Cette approche vise à créer une supériorité numérique dans les espaces réduits, à échanger des passes courtes, à sortir les défenseurs de leurs positions, puis à exploiter les espaces qui apparaissent à la suite de leurs déplacements.

    Cette idée revêt une importance particulière face aux équipes qui s'appuient sur un bloc défensif bas, l'un des défis auxquels Arsenal a été confronté lors des saisons passées. Au lieu de se contenter de faire circuler le ballon autour de la surface de réparation, l'équipe cherche à attirer l'adversaire vers un côté donné, puis à transférer le ballon vers les espaces libres dans l'axe ou sur le côté opposé.

    Ces mouvements ont porté leurs fruits sous forme d'occasions et de buts durant la saison en cours, et ont également offert à Arteta des moyens supplémentaires pour briser l'organisation défensive des adversaires. Mais la flexibilité offensive impose en contrepartie de plus grandes responsabilités défensives, car les joueurs doivent préserver l'équilibre à la perte du ballon et éviter de laisser de larges espaces exploitables lors des contre-attaques.


  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Comment Arteta va-t-il réagir ? Un nouveau chapitre dans l'évolution d'Arsenal

    La réponse d'Arteta à ce qui s'est produit face à Brighton constituera une étape importante dans le déroulement de son projet, car il devra déterminer si le problème vient d'une mauvaise exécution des nouvelles idées, ou de la nécessité d'apporter des ajustements à la répartition des rôles et à la manière de gérer le pressing.

    La solution pourrait commencer par une amélioration de la vitesse de passe et des déplacements sans ballon, tout en offrant des options supplémentaires au joueur soumis au pressing, afin qu'il ne se retrouve pas contraint de conserver le ballon trop longtemps ou de prendre une décision précipitée.

    Des changements dans le positionnement des milieux de terrain et des défenseurs pourraient également aider à créer de meilleurs angles de passe, et à réduire la capacité de l'adversaire à exercer un marquage individuel sur l'ensemble des options disponibles.

    Cela ne signifie pas nécessairement renoncer à la nouvelle forme tactique ; il s'agit plutôt peut-être de la faire évoluer pour la rendre plus apte à s'adapter aux différents styles des adversaires, d'autant que ce qui fonctionne face à une équipe qui s'appuie sur un bloc défensif peut ne pas être efficace face à une équipe qui presse intensément sur l'ensemble du terrain.

    Au final, la défaite face à Brighton apparaît comme un avertissement précoce pour Arteta, et non comme un verdict définitif sur son projet. Car une équipe habituée à jouer les titres ne peut se contenter de reproduire les méthodes qui lui ont assuré sa supériorité lors des saisons passées, alors que ses adversaires cherchent sans cesse à déceler ses points faibles et à réduire l'écart qui les sépare d'elle.

    Le changement comporte des risques évidents et peut entraîner quelques faux pas durant la phase d'adaptation, mais il demeure une nécessité pour toute équipe qui veut conserver son rang au sommet. Entre la correction des erreurs et l'attachement à ses nouvelles idées, Arteta tentera de transformer le choc de Brighton en une occasion de reconstruire Arsenal sous une forme plus variée et plus souple.

    La question ne porte plus seulement sur la capacité d'Arsenal à imposer son style habituel, mais sur sa capacité à trouver un style différent lorsque l'adversaire parvient à déjouer ses plans. La réponse à cette question pourrait définir les contours du prochain chapitre du projet d'Arteta, et révéler si sa nouvelle aventure conduira l'équipe vers un niveau supérieur, ou l'obligera à revoir ses calculs avant qu'il ne soit trop tard.


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