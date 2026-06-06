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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduit par

Un coup dur : le malchanceux des Championnats du monde, Lennart Karl, s’est blessé à l’issue de l’entraînement de l’équipe nationale allemande

Coupe du monde
Etats-Unis vs Allemagne
Allemagne
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L. Karl

Le joueur international Lennart Karl, 18 ans, s’est gravement blessé au muscle vendredi, juste après l’entraînement officiel. Cette lésion le contraint à renoncer à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal *Bild*, voici ce qui s’est passé : après la séance d’entraînement officielle en vue du dernier match de préparation à la Coupe du monde contre les États-Unis, co-organisateurs de la compétition, samedi, Karl a enchaîné avec une séance supplémentaire avec plusieurs coéquipiers.

  • Reste sur le terrain avec quelques joueurs de la DFB pour peaufiner ses tirs au but, l’attaquant du FC Bayern s’est blessé lors de sa dernière tentative. Il a immédiatement ressenti une vive douleur aux adducteurs et compris la gravité de la situation. Le vice-capitaine Antonio Rüdiger (33 ans) l’a alors raccompagné aux vestiaires.

    Peu après, en conférence de presse, le sélectionneur national Julian Nagelsmann (38 ans) a laissé entendre qu’il s’agissait d’une blessure sérieuse : « Malheureusement, Lenny s’est blessé aujourd’hui à l’entraînement. Nous devons attendre de voir ce qu’il en ressort. Honnêtement, ça n’avait pas l’air très bon. » Conduit à l’hôpital pour une IRM, le diagnostic est tombé : déchirure musculaire, synonyme d’élimination de la Coupe du monde pour l’étoile montante du FC Bayern.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Tout comme Lennart Karl, Serge Gnabry a malheureusement été victime d’une blessure

    En équipe nationale, les séances supplémentaires de tirs ne sont pas systématiques après l’entraînement principal. Mais, lors de la conférence de presse dévoilant la liste des sélectionnés, Nagelsmann a expliqué qu’il avait tout de même emmené aux États-Unis un gardien supplémentaire, Jonas Urbig (22 ans), coéquipier de Karl, pour assumer ces exercices ponctuels : « Les joueurs veulent tirer au but pendant 45 minutes après chaque entraînement ; ils ne peuvent pas toujours le faire, mais de temps en temps. Dans ces moments-là, il est utile de pouvoir répartir la charge entre plusieurs gardiens. C’est pourquoi Jonas mérite d’être là. »

    Autre fait marquant : le milieu du Bayern Serge Gnabry s’est gravement blessé de la sorte mi-avril. Lors d’une séance du club bavarois, le joueur de 30 ans a subi une déchirure des adducteurs qui a prématurément conclu sa saison et anéanti son rêve de Coupe du monde.

    L’international allemand s’est blessé non pas lors d’un duel, mais en frappant au but, comme l’avait alors expliqué l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany : « C’était vraiment malheureux. Cela s’est produit sur un tir au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. »

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AttaqueLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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