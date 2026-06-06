Selon le journal *Bild*, voici ce qui s’est passé : après la séance d’entraînement officielle en vue du dernier match de préparation à la Coupe du monde contre les États-Unis, co-organisateurs de la compétition, samedi, Karl a enchaîné avec une séance supplémentaire avec plusieurs coéquipiers.
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Un coup dur : le malchanceux des Championnats du monde, Lennart Karl, s’est blessé à l’issue de l’entraînement de l’équipe nationale allemande
Reste sur le terrain avec quelques joueurs de la DFB pour peaufiner ses tirs au but, l’attaquant du FC Bayern s’est blessé lors de sa dernière tentative. Il a immédiatement ressenti une vive douleur aux adducteurs et compris la gravité de la situation. Le vice-capitaine Antonio Rüdiger (33 ans) l’a alors raccompagné aux vestiaires.
Peu après, en conférence de presse, le sélectionneur national Julian Nagelsmann (38 ans) a laissé entendre qu’il s’agissait d’une blessure sérieuse : « Malheureusement, Lenny s’est blessé aujourd’hui à l’entraînement. Nous devons attendre de voir ce qu’il en ressort. Honnêtement, ça n’avait pas l’air très bon. » Conduit à l’hôpital pour une IRM, le diagnostic est tombé : déchirure musculaire, synonyme d’élimination de la Coupe du monde pour l’étoile montante du FC Bayern.
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Tout comme Lennart Karl, Serge Gnabry a malheureusement été victime d’une blessure
En équipe nationale, les séances supplémentaires de tirs ne sont pas systématiques après l’entraînement principal. Mais, lors de la conférence de presse dévoilant la liste des sélectionnés, Nagelsmann a expliqué qu’il avait tout de même emmené aux États-Unis un gardien supplémentaire, Jonas Urbig (22 ans), coéquipier de Karl, pour assumer ces exercices ponctuels : « Les joueurs veulent tirer au but pendant 45 minutes après chaque entraînement ; ils ne peuvent pas toujours le faire, mais de temps en temps. Dans ces moments-là, il est utile de pouvoir répartir la charge entre plusieurs gardiens. C’est pourquoi Jonas mérite d’être là. »
Autre fait marquant : le milieu du Bayern Serge Gnabry s’est gravement blessé de la sorte mi-avril. Lors d’une séance du club bavarois, le joueur de 30 ans a subi une déchirure des adducteurs qui a prématurément conclu sa saison et anéanti son rêve de Coupe du monde.
L’international allemand s’est blessé non pas lors d’un duel, mais en frappant au but, comme l’avait alors expliqué l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany : « C’était vraiment malheureux. Cela s’est produit sur un tir au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. »
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueur Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défense Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défense Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défense Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défense Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Attaque Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11