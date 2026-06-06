Un coup dur : le malchanceux des Championnats du monde, Lennart Karl, s’est blessé à l’issue de l’entraînement de l’équipe nationale allemande

En équipe nationale, les séances supplémentaires de tirs ne sont pas systématiques après l’entraînement principal. Mais, lors de la conférence de presse dévoilant la liste des sélectionnés, Nagelsmann a expliqué qu’il avait tout de même emmené aux États-Unis un gardien supplémentaire, Jonas Urbig (22 ans), coéquipier de Karl, pour assumer ces exercices ponctuels : « Les joueurs veulent tirer au but pendant 45 minutes après chaque entraînement ; ils ne peuvent pas toujours le faire, mais de temps en temps. Dans ces moments-là, il est utile de pouvoir répartir la charge entre plusieurs gardiens. C’est pourquoi Jonas mérite d’être là. »

Autre fait marquant : le milieu du Bayern Serge Gnabry s’est gravement blessé de la sorte mi-avril. Lors d’une séance du club bavarois, le joueur de 30 ans a subi une déchirure des adducteurs qui a prématurément conclu sa saison et anéanti son rêve de Coupe du monde.

L’international allemand s’est blessé non pas lors d’un duel, mais en frappant au but, comme l’avait alors expliqué l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany : « C’était vraiment malheureux. Cela s’est produit sur un tir au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. »