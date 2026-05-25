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Un coup de pouce pour Arsenal ? Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont tous deux manqué le match amical interne du PSG, alimentant les craintes sur leur état physique à l’approche de la finale de la Ligue des champions
Les inquiétudes concernant les blessures de Luis Enrique s'amplifient
À quelques jours de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le club parisien observe avec attention la condition physique de deux de ses joueurs clés.
Les champions de France en titre, fraîchement couronnés en Ligue 1, espèrent conserver leur couronne européenne à la Puskas Arena, mais leurs préparatifs sont perturbés par une situation d’effectif incertaine.
Les champions en titre défieront un Arsenal en pleine confiance, fraîchement couronné en Premier League après vingt-deux ans d’attente sous les ordres de Mikel Arteta. Tandis que les Gunners aborderont la rencontre avec un moral au zénith, le PSG pourrait donc être privé de plusieurs éléments clés pour le temps fort de la saison européenne en Hongrie.
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La participation de Hakimi reste très incertaine.
Selon L'Équipe, le latéral vedette Hakimi ne devrait pas être apte à débuter la finale. Cette nouvelle porte un coup dur aux plans tactiques d'Enrique, car l'international marocain apporte une menace offensive unique depuis le côté droit de la défense.
Victime d’une lésion à la cuisse subie lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich il y a près d’un mois, le latéral droit n’est pas attendu sur les terrains d’entraînement à plein régime avant mercredi. Il disposera donc de seulement trois jours pour convaincre son staff de sa pleine condition avant le départ de l’équipe vers Budapest.
Dembélé manque un match de préparation crucial
Les problèmes physiques ne se limitent pas à la défense chez les Parisiens. Le PSG a récemment organisé un match amical interne composé de deux mi-temps de 20 minutes afin de maintenir le niveau de forme, mais Ousmane Dembélé était un absent de marque. L'ailier souffre d'une blessure depuis qu'il a été remplacé en première mi-temps lors d'une récente défaite en championnat contre le Paris FC.
Malgré l’inquiétude grandissante parmi les supporters, l’international français se dit confiant quant à sa capacité à être opérationnel pour la finale. Son absence de la rencontre interne laisse toutefois penser que le staff médical préfère jouer la carte de la prudence avec l’ancien Barcelonais, alors que le compte à rebours avant samedi soir a déjà commencé.
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Arteta et Arsenal ont pris l'ascendant tactique.
L’éventuelle absence de Hakimi et de Dembélé changerait complètement la donne. Le staff technique d’Arsenal considère déjà cet aléa comme un atout, qu’il cherchera à exploiter en cas de manque de rythme ou de cohésion dans les rangs du PSG. Tous les regards sont donc tournés vers la séance d’entraînement programmée mardi à Paris.
Cette séance sera le premier vrai test à haute intensité depuis le week-end. Pour Enrique, elle s’annonce comme un moment décisif pour savoir si ses deux stars pourront participer à ce qui s’annonce comme un choc historique contre les nouveaux champions d’Angleterre.