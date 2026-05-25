À quelques jours de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le club parisien observe avec attention la condition physique de deux de ses joueurs clés.

Les champions de France en titre, fraîchement couronnés en Ligue 1, espèrent conserver leur couronne européenne à la Puskas Arena, mais leurs préparatifs sont perturbés par une situation d’effectif incertaine.

Les champions en titre défieront un Arsenal en pleine confiance, fraîchement couronné en Premier League après vingt-deux ans d’attente sous les ordres de Mikel Arteta. Tandis que les Gunners aborderont la rencontre avec un moral au zénith, le PSG pourrait donc être privé de plusieurs éléments clés pour le temps fort de la saison européenne en Hongrie.