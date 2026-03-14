« Un coup de poignard dans le dos de la part du chauve » : un transfert du FC Barcelone met Joan Laporta hors de lui

« Ce qui est arrivé à Dro était une trahison. Si cela s’était produit avec Jorge Mendes (conseiller réputé de nombreuses stars, ndlr), cela ne se serait pas passé comme avec ce chauve. C'était une honte et un coup de poignard dans le dos », a déclaré Laporta à propos de Jijantes de la Pena, qui a joué pour le FC Barcelone de 1990 à 1998, puis de 2000 à 2001 : « Il est agent en raison de son passé à Barcelone, il entretenait une relation particulière avec le club, et j'ai considéré cela comme un coup de poignard dans le dos. » De la Pena s'occupe de deux autres joueurs professionnels actuels des Blaugrana, Gavi et Eric Garcia.

Laporta poursuit : « Nous avons établi une relation pragmatique avec le président du PSG. Il a injecté davantage d’argent pour maintenir les relations amicales avec Barcelone – et je lui en suis reconnaissant. J’ai eu de la compassion pour Hansi. On lui a donné (à Dro) un rôle dans l’équipe première, au détriment de joueurs qui le méritaient davantage, car Barcelone avait davantage investi en eux. »