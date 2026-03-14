Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, reproche au conseiller et ancien joueur du Barça Ivan de la Peña d'être à l'origine du départ du jeune prodige Dro Fernandez, qui a quitté le FC Barcelone cet hiver pour rejoindre le Paris Saint-Germain.
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« Un coup de poignard dans le dos de la part du chauve » : un transfert du FC Barcelone met Joan Laporta hors de lui
« Ce qui est arrivé à Dro était une trahison. Si cela s’était produit avec Jorge Mendes (conseiller réputé de nombreuses stars, ndlr), cela ne se serait pas passé comme avec ce chauve. C'était une honte et un coup de poignard dans le dos », a déclaré Laporta à propos de Jijantes de la Pena, qui a joué pour le FC Barcelone de 1990 à 1998, puis de 2000 à 2001 : « Il est agent en raison de son passé à Barcelone, il entretenait une relation particulière avec le club, et j'ai considéré cela comme un coup de poignard dans le dos. » De la Pena s'occupe de deux autres joueurs professionnels actuels des Blaugrana, Gavi et Eric Garcia.
Laporta poursuit : « Nous avons établi une relation pragmatique avec le président du PSG. Il a injecté davantage d’argent pour maintenir les relations amicales avec Barcelone – et je lui en suis reconnaissant. J’ai eu de la compassion pour Hansi. On lui a donné (à Dro) un rôle dans l’équipe première, au détriment de joueurs qui le méritaient davantage, car Barcelone avait davantage investi en eux. »
Hansi Flick « déçu » par le transfert de Fernandez
Fernandez avait fait part de son souhait de partir lors du dernier mercato ; peu après, celui-ci s'est concrétisé par un transfert au PSG. Le club de la capitale française a payé pour cela la clause libératoire, d'un montant d'un peu plus de six millions d'euros. Barcelone avait auparavant tenté à tout prix de prolonger le contrat, qui courait en réalité jusqu'en 2027, mais sans succès. Le Borussia Dortmund aurait également manifesté entre-temps son intérêt pour le joueur de 18 ans.
Immédiatement après le transfert, Laporta a clairement fait part de son mécontentement : « À notre grande surprise, son agent nous a informés que nous ne pouvions pas mener à bien ce dont nous avions convenu. » L'entraîneur Hansi Flick s'est lui aussi montré tout sauf ravi : « J'aimais beaucoup Dro, c'est pourquoi je suis bien sûr déçu. Mais c'est le football. Nous devons respecter cette décision. Je suis déçu. Il le sait, mais j'aimais beaucoup ce garçon. Lui aussi avait un grand avenir ici. Il a pris une autre décision. Je la respecte, c'est le football. »
Depuis son transfert, Fernandez a disputé six matches officiels pour le champion en titre de la Ligue des champions, totalisant 221 minutes de jeu. Le contrat du milieu offensif avec le PSG court jusqu’en 2030.
Dro Fernandez : statistiques pour le PSG lors de la saison 2025/26
Jeux 6 Buts 0 Passes décisives 0 Minutes jouées 221