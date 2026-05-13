« Ses buts, ses sprints incessants, ses tirs puissants qui rappellent Batistuta. Il a transformé le penalty avec un sang-froid hors du commun », a écrit le journal pour décrire les qualités dont Malen a une nouvelle fois fait preuve à Parme. « Il est incroyablement motivé et a encore relevé notre niveau », s’est réjoui l’entraîneur de la Roma, Gasperini. Selon Voetbal International, les Italiens comptent déjà activer l’option d’achat conclue avec Aston Villa : 25 millions d’euros seront versés en Angleterre pour le meilleur buteur du club.

Les Villans récupèrent ainsi la somme exacte investie lors de l’été 2021 : le Borussia Dortmund avait déboursé 30 millions d’euros, dont 5 millions supplémentaires versés au PSV Eindhoven. Sous le maillot jaune et noir, Malen a connu des hauts et des bas, inscrivant 39 buts et délivrant 20 passes décisives en 132 matchs officiels, avant de réclamer son départ. Il a certes réalisé son rêve de jouer en Premier League avec le club de Birmingham, mais, lors de sa première année, il est resté un simple remplaçant, peu utilisé. Il a donc pris la direction de l’Italie en janvier pour accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.