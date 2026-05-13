Son élan a été bref, mais la pression immense : il lui a suffi d’un mètre cinquante pour atteindre le point de penalty, où le ballon était posé à la 101^e minute. Après quelques petits pas sur place, il a propulsé le ballon dans la lucarne gauche et a célébré son but en sautant de joie. C’était le 3-2 pour l’AS Rome, inscrit par Donyell Malen ce week-end à Parme. Grâce à ce succès, la Roma a rejoint Milan au classement et, cinquième à deux journées de la fin, peut toujours briguer une place en Ligue des champions. Un rebond largement attribué à Donyell Malen, arrivé en prêt d’Aston Villa seulement l’hiver dernier. « Avec Malen dès la phase aller, nous aurions récolté quelques points de plus », assure l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini.
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Un coup de génie tactique relance une carrière ! Un ex-BVB se hisse soudain au niveau d’Harry Kane et émerge comme le grand espoir mondial d’une nation majeure
En effet, le Néerlandais, arrivé à la Roma en provenance du Borussia Dortmund en janvier 2025, brille déjà en Serie A : à Parme, il a inscrit un doublé et porte son total à 13 buts cette saison. Au classement des buteurs de Serie A, il occupe actuellement la deuxième place, alors qu’il n’a fait ses débuts avec la Roma qu’à la 21^e journée – et qu’il a évidemment marqué dès son premier match. Les statistiques impressionnantes de l’attaquant de 27 ans ne s’arrêtent pas là : depuis son arrivée en prêt, il a inscrit autant de buts que Harry Kane (Bayern Munich) sur la même période et plus que tout autre joueur des cinq grands championnats européens. Pour la presse transalpine, le message est clair : oubliez Kane, Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. « Personne en Europe n’est meilleur que lui », a tranché le Corriere dello Sport, sans préciser s’il évoquait uniquement les statistiques ou un jugement plus global.
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La Roma va lever l'option d'achat de Donyell Malen
« Ses buts, ses sprints incessants, ses tirs puissants qui rappellent Batistuta. Il a transformé le penalty avec un sang-froid hors du commun », a écrit le journal pour décrire les qualités dont Malen a une nouvelle fois fait preuve à Parme. « Il est incroyablement motivé et a encore relevé notre niveau », s’est réjoui l’entraîneur de la Roma, Gasperini. Selon Voetbal International, les Italiens comptent déjà activer l’option d’achat conclue avec Aston Villa : 25 millions d’euros seront versés en Angleterre pour le meilleur buteur du club.
Les Villans récupèrent ainsi la somme exacte investie lors de l’été 2021 : le Borussia Dortmund avait déboursé 30 millions d’euros, dont 5 millions supplémentaires versés au PSV Eindhoven. Sous le maillot jaune et noir, Malen a connu des hauts et des bas, inscrivant 39 buts et délivrant 20 passes décisives en 132 matchs officiels, avant de réclamer son départ. Il a certes réalisé son rêve de jouer en Premier League avec le club de Birmingham, mais, lors de sa première année, il est resté un simple remplaçant, peu utilisé. Il a donc pris la direction de l’Italie en janvier pour accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.
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L'entraîneur Gasperini applique à Donyell Malen la même stratégie qu'avec Ademola Lookman.
À la Roma, Malen a croisé l’entraîneur Gasperini, qui lui a appliqué la même stratégie qu’il avait déjà déployée avec succès à l’Atalanta Bergame avec Ademola Lookman : aligner systématiquement en pointe un joueur qui avait longtemps occupé l’aile, malgré sa petite taille (moins de 1,80 m). Pour l’ancien joueur de Leipzig, ce choix a agi comme un véritable coup de pouce, relançant sa carrière jusqu’à l’Atlético de Madrid. Pour Malen, ce choix a représenté un tournant majeur vers le poste de buteur : bien qu’il occupe souvent d’autres rôles dans la moitié de terrain adverse, il surgit systématiquement dans la surface aux moments décisifs. Les deux « vrais » numéros 9 de l’effectif romain, Artem Dovbyk et Evan Ferguson, ont assisté, impuissants, à la vitesse avec laquelle Malen leur a volé la vedette.
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Donyell, grand espoir des Pays-Bas pour la Coupe du monde
La forme exceptionnelle de Malen est une excellente nouvelle pour Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas. Les Oranje disposent certes de deux autres avant-centres, Brian Brobbey et Wout Weghorst, mais Malen les surpasse nettement au regard de ses statistiques lors de cette seconde partie de saison. Depuis fin janvier, Brobbey a inscrit un but en championnat avec Sunderland, tandis que Weghorst en a marqué deux sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Dès lors, plus aucun doute : c’est lui qui devrait occuper le poste de numéro 10 des Pays-Bas au Mondial, d’autant que l’équipe doit se passer du créatif Xavi Simons, blessé. Même un entraîneur aussi original que Koeman ne saurait l’ignorer. Si besoin, Donyell Malen n’aura qu’à ajouter quelques buts à son compteur avec la Roma pour convaincre les derniers sceptiques.
Les statistiques de Donyell Malen en Serie A :
Jeux : 16 Minutes jouées : 1 311 Buts : 13 Passes décisives : 2