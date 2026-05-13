Son élan a été bref, mais la pression immense : il lui a suffi d’un mètre cinquante pour atteindre le point de penalty, où le ballon était posé à la 101^e minute. Après quelques petits pas sur place, il a propulsé le ballon dans la lucarne gauche et a célébré son but en sautant de joie. C’était le 3-2 pour l’AS Roma, inscrit par Donyell Malen ce week-end à Parme. Grâce à ce succès, la Roma a rejoint Milan au classement et, cinquième à deux journées de la fin, peut toujours espérer un billet pour la Ligue des champions. Un rebondissement rendu possible avant tout par Donyell Malen, arrivé en prêt d’Aston Villa seulement l’hiver dernier. « Avec Malen dès la phase aller, nous aurions récolté quelques points de plus », assure l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini.
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Un coup de génie tactique relance une carrière ! Un ancien joueur du BVB se hisse soudain au niveau d’Harry Kane et émerge comme le grand espoir de la Coupe du monde pour l’une des nations majeures
En effet, le Néerlandais, qui n’a quitté le Borussia Dortmund qu’en janvier 2025, brille déjà en Italie : à Parme, il a inscrit un doublé et porte désormais son total à 13 buts cette saison. Au classement des buteurs de Serie A, il occupe actuellement la deuxième place ex aequo, alors qu’il n’a fait ses débuts avec la Roma qu’à la 21e journée – et qu’il a évidemment marqué dès son premier match. Les statistiques impressionnantes de l’attaquant de 27 ans ne s’arrêtent pas là : depuis son arrivée en prêt, il a inscrit autant de buts que Harry Kane (Bayern Munich) sur la même période et plus que tout autre joueur des cinq grands championnats européens. Pour la presse transalpine, le message est clair : oubliez Kane, Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. « Personne en Europe n’est meilleur que lui », a tranché le Corriere dello Sport, sans préciser s’il évoquait uniquement les statistiques ou un jugement plus global.
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La Roma est déterminée à lever l’option d’achat de Donyell Malen.
« Ses buts, ses sprints incessants, ses tirs puissants qui rappellent Batistuta. Il a transformé le penalty avec un sang-froid hors du commun », a écrit le journal pour décrire les qualités dont Malen a une nouvelle fois fait preuve à Parme. « Il est incroyablement motivé et a encore relevé notre niveau », s’est réjoui l’entraîneur de la Roma, Gasperini. Selon Voetbal International, les Italiens devraient donc lever sans hésiter l’option d’achat conclue avec Aston Villa : 25 millions d’euros seront versés en Angleterre pour le meilleur buteur du club.
Les Villans récupèrent ainsi la somme exactement versée pour l’attaquant. Le BVB avait déboursé cinq millions d’euros de plus, soit 30 millions au total, auprès du PSV Eindhoven à l’été 2021. Sous le maillot jaune et noir, Malen a connu des hauts et des bas, inscrivant 39 buts et délivrant 20 passes décisives en 132 matchs officiels, avant de réclamer son départ. Il a certes réalisé son rêve de jouer en Premier League avec le club de Birmingham, mais, lors de sa première année, il est resté un simple remplaçant, peu utilisé. Il a donc rejoint l’Italie en janvier pour gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.
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L'entraîneur Gasperini applique à Donyell Malen la même stratégie qu'à Ademola Lookman.
À la Roma, Malen a croisé l’entraîneur Gasperini, qui lui a appliqué la même stratégie qu’il avait déjà déployée avec succès à l’Atalanta Bergame avec Ademola Lookman : aligner systématiquement en tant que avant-centre un joueur qui avait longtemps occupé l’aile, malgré sa petite taille (moins de 1,80 m). Pour l’ancien joueur de Leipzig, ce choix a agi comme un véritable coup de pouce, relançant sa carrière jusqu’à l’Atlético de Madrid. Pour Malen, ce choix a représenté un tournant vers un rôle de buteur : même s’il passe une grande partie du match dans le camp adverse, à d’autres postes, il surgit immanquablement dans la surface au moment crucial. Les deux « vrais » numéros 9 de la Roma, Artem Dovbyk et Evan Ferguson, ont ainsi assisté, impuissants, à la fulgurante ascension de l’ancien joueur du PSV.
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Donyell, l’espoir des Pays-Bas pour la Coupe du monde
La forme exceptionnelle de Malen est une excellente nouvelle pour Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas. Les Oranje disposent certes de deux autres avant-centres, Brian Brobbey et Wout Weghorst, mais Malen les surpasse nettement au regard de ses statistiques lors de cette seconde partie de saison. Depuis fin janvier, Brobbey a inscrit un but en championnat avec Sunderland, tandis que Weghorst en a marqué deux avec l’Ajax Amsterdam. Dès lors, plus aucun doute : c’est lui qui devrait porter le numéro 10 des Oranje au Mondial, d’autant que l’équipe doit se passer du créatif Xavi Simons, blessé. Même un entraîneur aussi original que Koeman ne peut ignorer celui qui est considéré comme le meilleur d’Europe. Et si quelques sceptiques résistent encore, Donyell Malen n’a qu’à ajouter quelques buts à son compteur avec la Roma pour les convaincre définitivement.
Les statistiques de Donyell Malen en Serie A :
Jeux : 16 Minutes jouées : 1311 Buts : 13 Passes décisives : 2