« Ses buts, ses sprints incessants, ses tirs puissants qui rappellent Batistuta. Il a transformé le penalty avec un sang-froid hors du commun », a écrit le journal pour décrire les qualités dont Malen a une nouvelle fois fait preuve à Parme. « Il est incroyablement motivé et a encore relevé notre niveau », s’est réjoui l’entraîneur de la Roma, Gasperini. Selon Voetbal International, les Italiens devraient donc lever sans hésiter l’option d’achat conclue avec Aston Villa : 25 millions d’euros seront versés en Angleterre pour le meilleur buteur du club.

Les Villans récupèrent ainsi la somme exactement versée pour l’attaquant. Le BVB avait déboursé cinq millions d’euros de plus, soit 30 millions au total, auprès du PSV Eindhoven à l’été 2021. Sous le maillot jaune et noir, Malen a connu des hauts et des bas, inscrivant 39 buts et délivrant 20 passes décisives en 132 matchs officiels, avant de réclamer son départ. Il a certes réalisé son rêve de jouer en Premier League avec le club de Birmingham, mais, lors de sa première année, il est resté un simple remplaçant, peu utilisé. Il a donc rejoint l’Italie en janvier pour gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.