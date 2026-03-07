« Un coup de chance historique ! » - Joan Laporta critique le but décisif marqué par le Real Madrid dans le temps additionnel contre le Celta et affirme que Barcelone aurait vu son but refusé

Laporta n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le point culminant du récent match à Madrid, affirmant qu'un but similaire pour Barcelone aurait été annulé. Il a déclaré : « Ils ont eu leur chance historique, mais ce but aurait dû être refusé pour une faute précédente. Une faute aurait été sifflée contre nous ; cela nous est déjà arrivé à Anoeta. » Il faisait référence à la défaite 2-1 de Barcelone contre la Real Sociedad en janvier dernier.

Suggérant l'existence d'avantages systémiques, il a ajouté : « C'est toujours la même chose au Real Madrid. Quand ils sont en difficulté, soit ils reçoivent l'aide des arbitres, soit il se passe quelque chose... Ils ont un peu de chance. »