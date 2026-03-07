Getty Images Sport
« Un coup de chance historique ! » - Joan Laporta critique le but décisif marqué par le Real Madrid dans le temps additionnel contre le Celta et affirme que Barcelone aurait vu son but refusé
Laporta conteste la victoire de Madrid contre le Celta
La controverse découle d'un but tardif de Federico Valverde qui a assuré la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Celta Vigo vendredi dernier. Laporta a insisté sur le fait que ce but aurait dû être annulé pour une faute commise lors de l'action, citant cela comme un exemple du traitement préférentiel dont le Real Madrid a toujours bénéficié de la part des arbitres.
Laporta critique la « chance » de Madrid
Laporta n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le point culminant du récent match à Madrid, affirmant qu'un but similaire pour Barcelone aurait été annulé. Il a déclaré : « Ils ont eu leur chance historique, mais ce but aurait dû être refusé pour une faute précédente. Une faute aurait été sifflée contre nous ; cela nous est déjà arrivé à Anoeta. » Il faisait référence à la défaite 2-1 de Barcelone contre la Real Sociedad en janvier dernier.
Suggérant l'existence d'avantages systémiques, il a ajouté : « C'est toujours la même chose au Real Madrid. Quand ils sont en difficulté, soit ils reçoivent l'aide des arbitres, soit il se passe quelque chose... Ils ont un peu de chance. »
Des mots enflammés pour son rival électoral
Laporta est en campagne électorale avant les élections présidentielles du FC Barcelone qui auront lieu la semaine prochaine. Tournant son regard vers son principal adversaire, Victor Font, Laporta a présenté l'élection comme un choix entre un leadership authentique et une approche détachée, axée sur les données. Il a mis en garde les membres contre la méthodologie de Font, affirmant : « Le seul risque pour le projet sportif du Barça, c'est Victor Font. Il a le Barça dans son ordinateur. Nous ne pouvons pas laisser le Barça entre ses mains. »
Traitement de l'affaire Negreira
Laporta a également critiqué la position de Font dans la bataille juridique autour de Negreira, qualifiant le refus du challenger de changer d'avis de signe d'obstination. Font a déclaré que sa vision du FC Barcelone « contraste fortement avec le Barça que nous connaissons depuis des décennies. Le Barça de l'opacité, du manque de transparence, le Barça de Negreira, de l'affaire Neymar, du Bartogate ».
Laporta a répondu : « Ne pas se rétracter, c'est faire preuve d'obtusité et d'entêtement », avant de conclure par un dernier avertissement : « Il devrait cesser de colporter des absurdités et de créer un climat de confusion. Nous ne pouvons pas avoir un autre théoricien qui nous mène à la ruine. »
