Selon ces informations, un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2030 serait envisagé, tous les « points essentiels » auraient été abordés – et Per Mertesacker, champion du monde 2014, devrait rejoindre la fédération.

Le principal obstacle reste la résiliation du contrat de Klopp, directeur sportif de Red Bull jusqu’en 2029, avant qu’il ne puisse prendre le poste de sélectionneur. La question d’une indemnité de plusieurs millions semble toutefois écartée : Klopp (59 ans) resterait ambassadeur de la marque autrichienne de boissons énergisantes, un choix qui devrait alimenter les débats chez les supporters au vu de l’image du groupe dans le football.

Les craintes de Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, sur le salaire de Klopp ne se confirmeraient pas : selon Bild, l’ancien coach de Liverpool touchera « légèrement plus que son prédécesseur Julian Nagelsmann, soit 7 millions d’euros par an ». Matthäus avait auparavant évoqué une « enveloppe financière globale qui donne des maux de tête ».

Son contrat avec adidas (la DFB passant chez Nike) ne constituerait pas non plus un obstacle, puisqu’il expire après la Coupe du monde. Pour l’heure, la DFB, adidas et le directeur général de Red Bull en charge du dossier, Oliver Mintzlaff, n’ont pas encore commenté l’information.