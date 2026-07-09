Selon les informations publiées ce jeudi par le journal Bild, la Fédération allemande de football (DFB) serait proche d'un accord avec son candidat préféré pour prendre la tête de la sélection nationale. Une issue qui, toutefois, laisse un goût amer chez les puristes du football.
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Un contrat mirobolant qui laisse un goût amer : tout semble désormais en place pour que Jürgen Klopp devienne le prochain sélectionneur de l’équipe d’Allemagne
Selon ces informations, un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2030 serait envisagé, tous les « points essentiels » auraient été abordés – et Per Mertesacker, champion du monde 2014, devrait rejoindre la fédération.
Le principal obstacle reste la résiliation du contrat de Klopp, directeur sportif de Red Bull jusqu’en 2029, avant qu’il ne puisse prendre le poste de sélectionneur. La question d’une indemnité de plusieurs millions semble toutefois écartée : Klopp (59 ans) resterait ambassadeur de la marque autrichienne de boissons énergisantes, un choix qui devrait alimenter les débats chez les supporters au vu de l’image du groupe dans le football.
Les craintes de Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, sur le salaire de Klopp ne se confirmeraient pas : selon Bild, l’ancien coach de Liverpool touchera « légèrement plus que son prédécesseur Julian Nagelsmann, soit 7 millions d’euros par an ». Matthäus avait auparavant évoqué une « enveloppe financière globale qui donne des maux de tête ».
Son contrat avec adidas (la DFB passant chez Nike) ne constituerait pas non plus un obstacle, puisqu’il expire après la Coupe du monde. Pour l’heure, la DFB, adidas et le directeur général de Red Bull en charge du dossier, Oliver Mintzlaff, n’ont pas encore commenté l’information.
- AFP
Le candidat préféré d’Uli Hoeneß devrait bientôt rejoindre la DFB.
Selon Bild, Mertesacker serait en pole position pour succéder à Andreas Rettig, le directeur général de la DFB, qui quittera ses fonctions fin 2023. L’expert de la ZDF, âgé de 41 ans, a déjà manifesté publiquement son intérêt pour un poste à la fédération. Récemment, Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, et Uli Hoeneß, patron du Bayern, ont également fait valoir ses compétences.
« Tout ce que Per Mertesacker dit à la télévision est sensé. Il n’est jamais insultant, tout en restant critique. Quand on a passé huit ans à Arsenal, c’est qu’on a des qualités – et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », a récemment déclaré Uli Hoeneß au journal *Bild*. Mertesacker prévoit toutefois de prendre d’abord un peu de recul ; une prise de fonction en début d’année pourrait donc bien lui convenir.
Parallèlement, le président de la DFB Bernd Neuendorf et le patron de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke s’apprêtent à entamer une « mission Klopp ». Les dirigeants du football allemand souhaitent le rencontrer personnellement aux États-Unis, où il commente la Coupe du monde pour MagentaTV, afin d’« échanger leurs points de vue ». Les débuts de Klopp à la tête de la Mannschaft interviendraient vraisemblablement lors du match d’ouverture de la Ligue des nations à Amsterdam contre les Pays-Bas en septembre.
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