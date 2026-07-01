Selon l’insider d’ESPN Shams Charania, « Moe » Wagner s’est engagé pour deux ans avec les Brooklyn Nets, un deal estimé à 19 millions de dollars. Ce transfert met fin à l’aventure floridienne des frères Wagner, qui vivaient et jouaient ensemble depuis l’arrivée de Franz en NBA en 2021.
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Un contrat lucratif et une séparation d’avec son frère Franz : Moritz Wagner a officiellement rejoint une nouvelle franchise NBA
Le contrat de Wagner devrait inclure une option réciproque lui permettant d’ajuster son salaire après la première saison. Le joueur et la franchise pourront alors soit renégocier un contrat plus avantageux, soit garantir la totalité des 19 millions de dollars.
Wagner n’a gagné que cinq millions de dollars la saison dernière chez les Magic, dans le cadre d’un contrat d’un an ; à Brooklyn, il touche désormais près du double. Pour ce joueur de 29 ans, les Nets constituent la cinquième étape de sa carrière en NBA, après les Lakers de Los Angeles, les Wizards de Washington, les Celtics de Boston et les Magic.
Sous le maillot des Magic, « Moe » semblait bénéficier de conditions idéales et s’était imposé comme un joueur de rôle essentiel, un véritable moteur sorti du banc. Il s’est particulièrement illustré lors de la saison 2024-2025, affichant des moyennes de 12,9 points et 4,9 rebonds, ce qui l’a placé dans la course au titre de « Sixth Man of the Year ».
Mais un revers amer et décisif s’est alors produit : le 21 décembre 2024, Wagner a subi une rupture du ligament croisé, qui lui a coûté le reste de la saison, le Championnat d’Europe 2025 et une grande partie de la saison dernière. Après son retour, il a nettement perdu du terrain dans la rotation des Magic, se retrouvant loin derrière Wendell Carter Jr. et Goga Bitadze.
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Moritz Wagner est désormais totalement écarté du groupe des Magic.
Au final, il n'a totalisé que 11,9 minutes par match et 6,9 points en saison régulière. Un plus bas en carrière depuis sa première saison chez les Lakers. Lors de l'élimination en séries éliminatoires face aux Pistons de Détroit au premier tour, il n'a joué que deux matchs sur sept.
Wagner a récemment laissé entendre très ouvertement que son passage en Floride touchait à sa fin : « J'aborde les prochaines semaines avec l'esprit ouvert et je verrai bien où je vais atterrir », a-t-il déclaré récemment dans une interview. Il a également accepté le fait qu'il ne jouera très probablement plus aux côtés de son frère Franz : « Je ne ressens plus non plus le besoin de retourner là-bas à tout prix à cause de l'histoire avec mon frère. »
Chez les Nets, son temps de jeu devrait logiquement augmenter : après le départ de Nicolas Claxton, Brooklyn ne compte plus que Day’Ron Sharpe comme pivot confirmé aux côtés de Wagner. Âgé de 29 ans, l’Allemand figure parmi les joueurs les plus expérimentés de l’effectif et pourrait endosser un rôle de leader au sein d’un groupe très jeune.
La saison passée, Brooklyn n’a obtenu que 20 victoires pour 62 défaites, terminant à la 13e place de la Conférence Est.