Le contrat de Wagner devrait inclure une option réciproque lui permettant d’ajuster son salaire après la première saison. Le joueur et la franchise pourront alors soit renégocier un contrat plus avantageux, soit garantir la totalité des 19 millions de dollars.

Wagner n’a gagné que cinq millions de dollars la saison dernière chez les Magic, dans le cadre d’un contrat d’un an ; à Brooklyn, il touche désormais près du double. Pour ce joueur de 29 ans, les Nets constituent la cinquième étape de sa carrière en NBA, après les Lakers de Los Angeles, les Wizards de Washington, les Celtics de Boston et les Magic.

Sous le maillot des Magic, « Moe » semblait bénéficier de conditions idéales et s’était imposé comme un joueur de rôle essentiel, un véritable moteur sorti du banc. Il s’est particulièrement illustré lors de la saison 2024-2025, affichant des moyennes de 12,9 points et 4,9 rebonds, ce qui l’a placé dans la course au titre de « Sixth Man of the Year ».

Mais un revers amer et décisif s’est alors produit : le 21 décembre 2024, Wagner a subi une rupture du ligament croisé, qui lui a coûté le reste de la saison, le Championnat d’Europe 2025 et une grande partie de la saison dernière. Après son retour, il a nettement perdu du terrain dans la rotation des Magic, se retrouvant loin derrière Wendell Carter Jr. et Goga Bitadze.