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Un consultant prévient : Tottenham regrettera profondément d’avoir donné à Roberto De Zerbi le contrôle total sur les transferts
Un consultant critique l’énorme frénésie de dépenses
Tottenham a connu quatre premières semaines de saison catastrophiques, pointant à la 18e place. Après une énorme frénésie de dépenses de 314 millions de livres sterling, De Zerbi n’a pas réussi à obtenir des résultats immédiats. S’exprimant dans le podcast Fiery Fridays de talkSPORT, Alex Crook a vivement critiqué la décision d’accorder au manager un contrôle total sur les transferts.
Crook est revenu sur le contexte de cette nomination, déclarant : « C’est un type qui, lorsque Tottenham l’a approché pour la première fois la saison dernière afin qu’il soit son sauveur, a refusé le poste. Il ne voulait pas reprendre l’équipe en cours de saison. Il voulait une rupture nette et arriver l’été. »
- AFP
Contrôle absolu sur la politique de transferts
Crook a suggéré que Tottenham avait cédé trop de pouvoir à De Zerbi, en soulignant que le club manque d’un véritable directeur sportif pour équilibrer les décisions.
Crook a déclaré : « Ils lui ont donné une somme d’argent ridicule, un bonus ridicule pour les avoir maintenus en Premier League, mais surtout aux yeux de Roberto De Zerbi, ils lui ont donné le contrôle total du recrutement. Ils n’ont pas vraiment de directeur du football digne de ce nom, donc non seulement il est l’entraîneur principal, mais il contrôle aussi la politique de transferts de Spurs. Tous ces joueurs ont été recrutés pour des montants excessifs à mon avis, au gré d’un seul homme. »
Des recrues coûteuses et un désastre potentiel
Le mercato estival a donné lieu à plusieurs dépenses colossales qui n’ont pas encore porté leurs fruits sur le terrain. Crook a remis en question les montants excessifs versés pour des joueurs comme Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Savinho, estimant que De Zerbi répète les erreurs du passé commises lors de son passage à Brighton.
Affichant une profonde inquiétude pour l’avenir, Crook a averti : « Je pense que cela pourrait tourner au désastre, car ce que l’on sait de De Zerbi, c’est que lorsque les choses ne vont pas dans son sens, il s’emporte très vite. C’est pour cela qu’il ne reste jamais très longtemps dans un club et même s’il a reçu les pleins pouvoirs à Tottenham, les fissures sont bien là et il n’est pas très bon lorsqu’il s’agit de recruter des joueurs. »
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Quelle est la suite pour Tottenham ?
Tottenham a désespérément besoin d’un résultat positif quand Everton se rendra dans le nord de Londres samedi. De Zerbi doit rapidement trouver un moyen d’intégrer ses coûteuses nouvelles recrues et de décrocher une victoire capitale. Si Tottenham ne parvient pas à gagner et reste muet, la pression des supporters comme des observateurs s’intensifiera inévitablement au cours des prochaines semaines.
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