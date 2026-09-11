Un consultant prévient : Tottenham regrettera profondément d’avoir donné à Roberto De Zerbi le contrôle total sur les transferts

Tottenham a connu quatre premières semaines de saison catastrophiques, pointant à la 18e place. Après une énorme frénésie de dépenses de 314 millions de livres sterling, De Zerbi n’a pas réussi à obtenir des résultats immédiats. S’exprimant dans le podcast Fiery Fridays de talkSPORT, Alex Crook a vivement critiqué la décision d’accorder au manager un contrôle total sur les transferts.

Crook est revenu sur le contexte de cette nomination, déclarant : « C’est un type qui, lorsque Tottenham l’a approché pour la première fois la saison dernière afin qu’il soit son sauveur, a refusé le poste. Il ne voulait pas reprendre l’équipe en cours de saison. Il voulait une rupture nette et arriver l’été. »