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Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Un conflit majeur autour du transfert de Yan Diomande oppose désormais l’entourage du joueur au RB Leipzig

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Yan Diomandé
RB Leipzig
Paris Saint-Germain

Une prétendue entente entre la star offensive et le Paris Saint-Germain a poussé Marcel Schäfer, le directeur sportif du RB Leipzig, à faire une déclaration sans équivoque dans l’affaire Yan Diomande. Le joueur lui-même a publiquement contredit M. Schäfer.

La bataille autour de Yan Diomande, la nouvelle star de la Bundesliga, s'intensifie. Interrogé lundi à Dallas sur son avenir sportif, le joueur de 19 ans du RB Leipzig s'est d'abord montré évasif, avant de laisser entrevoir une tendance claire. « Je pars du principe que je vais partir. J'ai un agent. C'est lui qui s'occupera du reste », a déclaré Diomande.

Auparavant, Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, avait tenu un discours nettement plus catégorique et écarté lundi l’hypothèse d’un transfert cet été.

« Notre position est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, et nous n’en dérogerons pas », a-t-il déclaré au journal *Bild*. Le moment viendra pour le joueur de franchir une nouvelle étape, « mais pas cette année ».


  • L'attaquant ivoirien affrontera mardi la Norvège et son avant-centre vedette Erling Haaland en seizièmes de finale. L’attaquant ivoirien a refusé de s’étendre sur un éventuel transfert, préférant se concentrer sur son « rêve » de briller avec les Éléphants : « Pour moi, l’essentiel est de me concentrer sur la Coupe du monde avec mon équipe nationale. »


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  • Selon les dernières informations, Diomande aurait trouvé un accord avec le PSG.

    Selon plusieurs sources concordantes, Diomande a fait part de son souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain, fraîchement couronné champion d’Europe.

    Selon ces sources, l’attaquant aurait déjà fait part aux dirigeants du club de la capitale de son souhait de rejoindre le Parc des Princes. SkySport ajoute qu’un accord complet serait trouvé entre Diomande et le PSG pour un contrat courant jusqu’en 2031. Liverpool aurait également manifesté son intérêt pour le jeune ailier. Reste que l’adolescent a signé l’an dernier à Leipzig un contrat courant jusqu’en 2030.


  • Yan Diomande au PSG ? Ses stats avec le RB Leipzig


    Interventions

    36

    Buts

    13

    Passes décisives

    10