La bataille autour de Yan Diomande, la nouvelle star de la Bundesliga, s'intensifie. Interrogé lundi à Dallas sur son avenir sportif, le joueur de 19 ans du RB Leipzig s'est d'abord montré évasif, avant de laisser entrevoir une tendance claire. « Je pars du principe que je vais partir. J'ai un agent. C'est lui qui s'occupera du reste », a déclaré Diomande.

Auparavant, Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, avait tenu un discours nettement plus catégorique et écarté lundi l’hypothèse d’un transfert cet été.

« Notre position est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, et nous n’en dérogerons pas », a-t-il déclaré au journal *Bild*. Le moment viendra pour le joueur de franchir une nouvelle étape, « mais pas cette année ».



