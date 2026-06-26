Un complot contre Bielsa… 48 minutes qui démasquent l'Uruguay avant le match contre l'Espagne

La sélection uruguayenne traverse un moment de grande tension à la veille de son match décisif contre l’Espagne, demain matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Uruguayens ont entamé le tournoi par deux matchs nuls, contre l’Arabie saoudite puis le Cap-Vert, un départ bien en deçà des attentes.

Ces performances ont placé l’équipe de l’entraîneur uruguayen Marcelo Bielsa dans une situation extrêmement délicate.

Les Uruguayens n’ont plus le choix : ils doivent battre l’Espagne, leader du groupe H avec 4 points, lors de la dernière journée, s’ils veulent éviter l’élimination.

Selon Mundo Deportivo, qui cite El Espectador Deportes, les capitaines Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Fede Valverde ont demandé à rencontrer l’entraîneur Bielsa.

Cette initiative fait suite au mécontentement provoqué par la charge physique imposée à l’entraînement, laquelle, selon eux, génère des blessures et une fatigue préjudiciables à la performance en match.