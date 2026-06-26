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Un complot contre Bielsa… 48 minutes qui démasquent l'Uruguay avant le match contre l'Espagne

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
Coupe du monde
M. Bielsa
L. Suarez
F. Valverde
Uruguay
Espagne

Bielsa accuse les joueurs uruguayens d’avoir tenté de le faire partir à cause de Suárez.

La sélection uruguayenne traverse un moment de grande tension à la veille de son match décisif contre l’Espagne, demain matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Uruguayens ont entamé le tournoi par deux matchs nuls, contre l’Arabie saoudite puis le Cap-Vert, un départ bien en deçà des attentes.

Ces performances ont placé l’équipe de l’entraîneur uruguayen Marcelo Bielsa dans une situation extrêmement délicate.

Les Uruguayens n’ont plus le choix : ils doivent battre l’Espagne, leader du groupe H avec 4 points, lors de la dernière journée, s’ils veulent éviter l’élimination.

Selon Mundo Deportivo, qui cite El Espectador Deportes, les capitaines Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Fede Valverde ont demandé à rencontrer l’entraîneur Bielsa.

Cette initiative fait suite au mécontentement provoqué par la charge physique imposée à l’entraînement, laquelle, selon eux, génère des blessures et une fatigue préjudiciables à la performance en match.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les joueurs uruguayens s'opposent au plan de Bielsa face à l'Espagne

    Selon cette même source, la réunion a duré 48 minutes. Bielsa a manifesté sa colère envers certains joueurs après que ceux-ci ont remis en question le plan tactique qu’il comptait adopter face à l’Espagne.

    Selon le rapport, l’entraîneur argentin voulait rivaliser à armes égales avec la Roja, mais ses joueurs, peu convaincus, ont réclamé un dispositif plus défensif, axé sur les contres, face à l’équipe de Luis de la Fuente.

    Le journal ajoute que Bielsa a réprimandé certains joueurs, les accusant de chercher à le déstabiliser, dans le sillage de la polémique suscitée par l’exclusion de Luis Suárez et Nahitan Nández de la sélection uruguayenne pour la Coupe du monde.

    Au final, ces révélations, venues d’Ouganda, placent la Celeste au cœur de la tempête à la veille de son match décisif contre l’Espagne.

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