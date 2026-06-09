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Un compatriote de Cristiano Ronaldo anticipe une « grande compétition » pour le « GOAT » portugais, qui s’apprête à vivre son dernier tour de piste en Coupe du monde
Quel avenir attend Ronaldo en équipe nationale ?
Alors que la Coupe du monde 2026 se profile aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tous les regards restent rivés sur Cristiano Ronaldo. La star d’Al-Nassr, qui devrait bientôt enrichir son palmarès de nouveaux records internationaux, pourrait toutefois disputer là son dernier Mondial. C’est l’avis de Beto, ancien international portugais ayant côtoyé le jeune Ronaldo à Sporting CP.
Beto, qui a côtoyé le jeune Ronaldo au Sporting CP, a confié à l’agence Lusa : « La Coupe du monde sera la dernière pour Cristiano, mais je ne sais pas si ce sera sa dernière grande compétition, car il prend soin de lui et est très concentré sur son métier. »
Il a ajouté : « Les attentes sont toujours positives, il fait la différence et, pour moi, dans la surface, il continue d’être décisif et peut aider le Portugal. Mais aujourd’hui, personne ne gagne rien tout seul et il faut que le collectif soit bon, pas seulement Ronaldo. »
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De grandes attentes pour la Seleção
Le Portugal aborde la compétition avec l'un des effectifs les plus talentueux de son histoire, ce qui a conduit Beto à le classer parmi les favoris pour le titre. Bien que le pays n'ait pas toujours dominé la Coupe du monde – son meilleur résultat étant une troisième place en 1966 –, on a de plus en plus le sentiment que l'équipe de Roberto Martinez pourrait enfin aller jusqu'au bout.
« Les attentes sont très élevées, car le Portugal dispose d’un effectif fantastique, avec de nombreuses options et un groupe très solide. Il devrait, et je pense qu’il va, tirer parti de cette formidable opportunité lors de cette Coupe du monde », analyse l’ancien défenseur.
« Outre le Portugal, il y a l’Espagne, la France, l’Argentine et, attention, l’Allemagne et l’Angleterre. Ce sont les équipes qui, selon moi, peuvent avoir leur mot à dire, sachant qu’il y a toujours des surprises dans ce genre de compétitions. »
La colonne vertébrale de l'équipe
Si Ronaldo demeure la figure de proue, Beto rappelle que le succès de la campagne reposera sur un noyau dur de joueurs au sommet de leur art. Pour que le Portugal se fraye un chemin dans un groupe comprenant la RD Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie, l’ancien joueur du Sporting estime que des leaders clés doivent répondre présent aux côtés du quintuple Ballon d’Or.
« Diogo Costa doit être impeccable, Ruben Dias en défense, Bruno Fernandes, Vitinha et le jeune João Neves au milieu, et bien sûr Cristiano en attaque », a-t-il déclaré. « Ensuite, tous ceux qui les entourent, qui possèdent déjà une carrière remarquable, doivent saisir ce moment collectif et se dépasser. Pour le Portugal, ce tournoi doit être une histoire de dépassement de soi. »
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Le Groupe K s’annonce comme un véritable défi à relever.
L'aventure commence à Houston le 17 juin : le Portugal entame son parcours dans le groupe K face à la RD Congo. Sous la houlette de Roberto Martinez, qui dirige son dernier tournoi avant l'expiration de son contrat, la Seleção devra se frayer un chemin dans une poule difficile, également composée de l'Ouzbékistan et de la Colombie. L'accent reste résolument mis sur l'objectif 2026, indépendamment de l'avenir du sélectionneur et des rumeurs extérieures.
« Il faut se concentrer sur cette compétition », a conclu Beto, défendant le leadership de Martinez. « Un entraîneur est toujours remis en question, mais Martinez est expérimenté : ce n’est pas sa première Coupe du monde, il sait gérer la situation, rester concentré et déterminé. C’est ce que je pense qu’il fera. »