Alors que la Coupe du monde 2026 se profile aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tous les regards restent rivés sur Cristiano Ronaldo. La star d’Al-Nassr, qui devrait bientôt enrichir son palmarès de nouveaux records internationaux, pourrait toutefois disputer là son dernier Mondial. C’est l’avis de Beto, ancien international portugais ayant côtoyé le jeune Ronaldo à Sporting CP.

Beto, qui a côtoyé le jeune Ronaldo au Sporting CP, a confié à l’agence Lusa : « La Coupe du monde sera la dernière pour Cristiano, mais je ne sais pas si ce sera sa dernière grande compétition, car il prend soin de lui et est très concentré sur son métier. »

Il a ajouté : « Les attentes sont toujours positives, il fait la différence et, pour moi, dans la surface, il continue d’être décisif et peut aider le Portugal. Mais aujourd’hui, personne ne gagne rien tout seul et il faut que le collectif soit bon, pas seulement Ronaldo. »



