Goal.com
En directBillets
Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2026Getty Images
Daniel Buse

Traduit par

Un coéquipier avoue même en avoir « honte » ! L’ancien attaquant du BVB Youssoufa Moukoko sauve le FC Copenhague d’une saison historiquement médiocre

Superleague
FC Copenhague
FEATURES
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga

Youssoufa Moukoko est désormais bien loin des performances qu'il réalisait chez les jeunes et en équipe nationale allemande. Au Danemark, il a néanmoins eu récemment des raisons de se réjouir.

La Coupe du monde 2026 débute cette semaine, succédant ainsi officiellement à l’édition 2022. Il y a seulement trois ans et demi, mais cela paraît une éternité : la Nationalmannschaft avait été éliminée dès le premier tour au Qatar. Sous les ordres de Hansi Flick, elle avait fait les gros titres avant la compétition pour son brassard arc-en-ciel, avant de s’incliner face au Japon. Après la débâcle, un documentaire gênant pour le sélectionneur de la DFB avait émergé, incluant une vidéo de motivation intitulée « Graugänse » (« les oies grises »). 

Le tournoi a aussi marqué l’entrée dans l’histoire de Youssoufa Moukoko, devenu le plus jeune joueur allemand à disputer une Coupe du monde. Entré en jeu quelques minutes, tout juste après ses 18 ans et alors encore sous contrat avec le Borussia Dortmund, il incarnait l’avenir du football allemand. Pourtant, sa participation à la Coupe du monde, son statut de prodige et l’énorme couverture médiatique qui l’accompagnaient semblent aujourd’hui appartenir à une autre époque. Après une saison difficile dans son club danois, il a toutefois conclu l’exercice sur une note positive. 

  • Lors de l’ultime journée du championnat danois, Youssoufa Moukoko a offert au FC Copenhague, son club depuis l’été dernier, une qualification pour la Coupe d’Europe. Dans le derby bouillant face à Brøndby, l’attaquant a d’abord marqué d’un subtil talonnage à cinq mètres des buts, en prolongation, pour porter le score à 2-1. 

    Une séquence que Moukoko, généralement très discret sur les réseaux sociaux, a ensuite partagée avec fierté. Dans le temps additionnel, il a ajouté un deuxième but pour porter le score final à 3-1 et offrir au club une place au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Ce scénario est rendu possible par le format plutôt singulier de la Superliga danoise, peu familier aux supporters allemands. 

    Longtemps en difficulté, le FC Copenhague, double tenant du titre, avait pourtant abordé l’exercice avec de grands espoirs. L’arrivée de l’Allemand, recruté 5 millions d’euros et immédiatement devenu la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, devait apporter encore plus d’assurance. 

    Mais la réalité a été tout autre : après la phase « principale », les douze clubs de Superliga sont séparés entre poule championnat et poule relégation, et le FCK, 7^e, a dû disputer cette dernière pour la première fois, n’ayant gagné que huit de ses 22 matchs. Moukoko a participé à 18 de ces rencontres, mais son bilan de trois buts restait bien maigre pour un joueur censé être de premier plan. 

    • Publicité
  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Youssoufa Moukoko : « J’ai été loin de mon niveau habituel »

    « Je sais que ce n'est pas mon niveau », avait déclaré Moukoko au magazine *kicker* à l'automne, alors que la presse people danoise le qualifiait déjà d'« échec retentissant ». Mais quel est exactement son niveau ? C'est une question qui reste en suspens pour l'attaquant. 

    Chez les jeunes, il semait la terreur dans les défenses adverses et le BVB voyait en lui une future star mondiale. Mais le passage chez les seniors s’est révélé plus ardu : son avantage de vitesse a fondu, et son instinct de buteur ne lui permet plus de trouver le chemin des filets aussi souvent qu’auparavant. « Mon corps n’était pas encore prêt pour le niveau professionnel », explique-t-il, évoquant aussi les blessures qui l’ont souvent freiné. 

    Lorsqu’il était en forme, les entraîneurs du BVB lui accordaient quelques brefs passages sur le terrain, mais il ne parvenait pas à s’imposer durablement face à des joueurs confirmés comme Donyell Malen, Sébastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier ou Serhou Guirassy. Parti se relancer à Nice lors de la saison 2024/2025, il espérait gagner en temps de jeu et en confiance ; le plan a pourtant échoué sportivement. 

    De début février à la fin de la saison, l’attaquant a été mis à l’écart, n’ayant pas réussi à convaincre. « J’étais mauvais, il faut le dire », a-t-il admis, tout en tirant un bilan surprenant de son passage sur la Côte d’Azur : « Nice était la meilleure chose qui pouvait m’arriver. » Il a appris la patience et a pu évaluer ses performances avec plus d’honnêteté, a-t-il conclu. 

  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Copenhague rate la phase finale : « C'est l'enfer »

    Il est rapidement apparu que Nice ne souhaitait pas recruter définitivement l’attaquant prêté par le BVB. Comme aucune perspective ne s’ouvrait à lui à Dortmund, Moukoko a insisté pour partir. Le FC Copenhague n’était certes pas le club de ses rêves, mais, dans une Superliga d’un niveau plus modeste, Moukoko était censé retrouver le chemin des filets et briller à nouveau comme à l’époque où il éclaboussait les catégories de jeunes – tel était le calcul des responsables du FCK. 

    Si le projet a d’abord peiné à prendre forme, ce n’était pas seulement de sa faute : toute l’équipe traversait une crise. « C’est embarrassant, c’est un jour noir pour nous », constatait l’entraîneur Jacob Neestrup lorsque la perspective des barrages de relégation s’est confirmée. 

    « J’ai profondément honte. C’est l’enfer », a renchéri Thomas Delaney, un autre ancien Borussen, dans des termes encore plus tranchants. Au cœur de la tempête, Moukoko, déjà critiqué pour le poids des attentes liées à son transfert, a soudainement répondu présent. 

  • Le FCK affiche son pire niveau depuis 26 ans et se qualifie tout de même pour la Coupe d'Europe.

    Lors de la phase de relégation, le joueur de 21 ans a inscrit six buts en autant de matchs, permettant ainsi à Copenhague de terminer en tête et d'éviter confortablement la descente. Malgré une 7^e place finale, son plus mauvais classement depuis 26 ans, le FCK, en tant que vainqueur de ce mini-championnat, s'est vu offrir une chance de disputer une compétition européenne grâce au format particulier de la Superliga. Lors du barrage face à Brøndby, il a inscrit un doublé et été le grand artisan de la qualification de son club. 

    « Je sais que je vais aider cette équipe », déclarait déjà Moukoko avec conviction à l’automne 2025, et il l’a prouvé en mai. Sous contrat avec le FC Copenhague jusqu’en 2030, les rumeurs d’un départ l’hiver dernier sont désormais oubliées, tout comme son record de jeune joueur allemand le plus précoce en Coupe du monde. 

  • La saison 2025-2026 de Youssoufa Moukoko

    Jeux : 41
    Minutes jouées : 2015
    Moyenne par match : 49
    Buts : 18
    Passes décisives : 3
Jeux d'amitié des clubs
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Mjaellby crest
Mjaellby
MJA