Un coéquipier avoue même en avoir « honte » ! L’ancien attaquant du BVB Youssoufa Moukoko sauve le FC Copenhague d’une saison historiquement médiocre

La Coupe du monde 2026 débute cette semaine, succédant ainsi officiellement à l’édition 2022. Il y a seulement trois ans et demi, mais cela paraît une éternité : la Nationalmannschaft avait été éliminée dès le premier tour au Qatar. Sous les ordres de Hansi Flick, elle avait fait les gros titres avant la compétition pour son brassard arc-en-ciel, avant de s’incliner face au Japon. Après la débâcle, un documentaire gênant pour le sélectionneur de la DFB avait émergé, incluant une vidéo de motivation intitulée « Graugänse » (« les oies grises »).
Le tournoi a aussi marqué l’entrée dans l’histoire de Youssoufa Moukoko, devenu le plus jeune joueur allemand à disputer une Coupe du monde. Entré en jeu quelques minutes, tout juste après ses 18 ans et alors encore sous contrat avec le Borussia Dortmund, il incarnait l’avenir du football allemand. Pourtant, sa participation à la Coupe du monde, son statut de prodige et l’énorme couverture médiatique qui l’accompagnaient semblent aujourd’hui appartenir à une autre époque. Après une saison difficile dans son club danois, il a toutefois conclu l’exercice sur une note positive.